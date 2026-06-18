Waymo va rappeler plus de 3 800 robotaxis en raison du risque qu'ils pénètrent dans des zones de chantier fermées, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du rapport de la NHTSA aux paragraphes 2 à 4)

Waymo procède au rappel de 3 871 robotaxis aux États-Unis après avoir identifié un problème logiciel susceptible d’amener les véhicules à pénétrer dans une zone de chantier fermée sur l’autoroute et à continuer de rouler à grande vitesse, a déclaré jeudi l’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA).

Ce rappel concerne certains systèmes de conduite automatisée de cinquième génération (ADS) installés dans les robotaxis.

L’autorité de régulation de la sécurité automobile a indiqué que Waymo avait modifié le champ d’application des opérations des véhicules afin de restreindre la conduite sur autoroute.

Waymo mettra à jour gratuitement le logiciel ADS afin qu’il détecte la position du véhicule et évite ainsi de pénétrer dans des zones de travaux, a précisé la NHTSA.