Waymo va mettre à jour son logiciel après une panne d'électricité à San Francisco qui a perturbé les véhicules autonomes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waymo va mettre à jour son logiciel et améliorer ses protocoles d'urgence après une panne de courant

Les véhicules Waymo bloqués en raison d'une panne de courant, provoquant des embouteillages

Les régulateurs californiens examinent les véhicules Waymo qui ont calé

(Mises à jour avec plus de détails de Waymo, rappel antérieur, contexte dans les paragraphes 3-10) par David Shepardson

L'unité d'Alphabet

GOOGL.O Waymo a déclaré mardi qu'elle mettrait à jour son logiciel utilisé pour faire fonctionner ses véhicules à conduite autonome et améliorerait ses protocoles d'intervention d'urgence après que ses robotaxis ont calé dans certaines parties de San Francisco samedi en raison d'une panne d'électricité généralisée qui a freiné la circulation et bloqué des parties de la ville.

Waymo a interrompu son service samedi soir à la suite d'un incendie dans une sous-station de PG&E qui a coupé l'électricité dans environ un tiers de la ville, affectant environ 130 000 résidents et forçant certaines entreprises à fermer temporairement.

Un certain nombre de vidéos publiées sur les médias sociaux ont montré des robotsaxis de Waymo bloqués à des intersections avec leurs feux de détresse allumés car les feux de circulation ont cessé de fonctionner en raison de la panne.

Waymo a déclaré que ses véhicules autopilotés sont conçus pour gérer les feux de circulation sombres aux arrêts à quatre voies, mais qu'ils peuvent occasionnellement demander une vérification de confirmation.

"Bien que nous ayons traversé avec succès plus de 7 000 signaux sombres samedi, la panne a créé un pic concentré de ces demandes", a déclaré Waymo. "Cela a créé un arriéré qui, dans certains cas, a entraîné des retards de réponse contribuant à la congestion des rues déjà surchargées." "

Waymo a déclaré que les protocoles de confirmation avaient du sens au début du déploiement, mais qu'elle les affinait maintenant pour correspondre à l'échelle actuelle de l'entreprise . Waymo met en œuvre des mises à jour à l'échelle de la flotte qui fournissent aux véhicules un "contexte spécifique de panne de courant, ce qui lui permet de naviguer de manière plus décisive."

Waymo a également déclaré qu'elle améliorerait ses protocoles d'intervention d'urgence en intégrant les leçons tirées de cet événement.

Waymo, qui dispose d'une flotte de plus de 2 500 véhicules opérant dans la région de la baie, à Los Angeles, dans la région métropolitaine de Phoenix, en Arizona, à Austin, au Texas, et à Atlanta, en Géorgie, a déclaré qu'elle avait repris son service de covoiturage dans la région de la baie de San Francisco dimanche.

Lundi, la California Public Utilities Commission (CPUC) a déclaré qu'elle examinait la question des véhicules Waymo immobilisés. La CPUC, ainsi que le département californien des véhicules à moteur, réglemente et délivre des permis pour les essais et le déploiement commercial des robotsaxis.

Au début du mois, Waymo a publié un rappel pour mettre à jour le logiciel de ses voitures autopilotées après que des fonctionnaires du Texas ont déclaré que les véhicules avaient dépassé illégalement des bus scolaires au moins 19 fois depuis le début de l'année scolaire. Cela a incité la National Highway Traffic Safety Administration à ouvrir une enquête sur le sujet en octobre .