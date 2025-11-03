 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 117,00
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Waymo va étendre son service de robotaxi à Las Vegas, San Diego et Détroit l'année prochaine
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 17:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waymo a déclaré lundi qu'il lancerait son service de robotaxi à Las Vegas, San Diego et Détroit l'année prochaine, marquant ainsi sa plus grande expansion géographique à ce jour.

L'unité d'Alphabet &GOOGL.O> commencera également à conduire ses nouveaux véhicules construits par Zeekr cette semaine, aux côtés de sa flotte existante de Jaguar I-PACE, a-t-elle ajouté.

Le nouveau modèle Zeekr, développé avec le constructeur automobile chinois Geely, est conçu spécifiquement pour les cas d'utilisation de robotaxi et sera déployé progressivement à mesure que l'entreprise étend son service.

Des entreprisescomme Waymo, Tesla &TSLA.O> et Zoox d'Amazon &AMZN.O> investissent des milliards dans la technologie de conduite autonome.

Tesla a lancé son service de robotaxi tant attendu au début de l'année, tandis que Waymo exploite déjà des services sans conducteur à Phoenix, San Francisco, Los Angeles et Austin et a effectué plus de 10 millions de trajets.

Waymo prévoit de lancer le service à Las Vegas l'été prochain, tandis qu'à San Diego, elle travaille avec les autorités locales et les premiers intervenants pour obtenir des permis de déploiement.

À Détroit, l'entreprise a déclaré que ses essais par temps hivernal dans la péninsule supérieure du Michigan ont renforcé sa capacité à fonctionner toute l'année, où elle a longtemps maintenu des opérations d'ingénierie.

Valeurs associées

ALPHABET-A
283,3150 USD NASDAQ +0,76%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank