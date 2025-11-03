Waymo va étendre son service de robotaxi à Las Vegas, San Diego et Détroit l'année prochaine

Waymo a déclaré lundi qu'il lancerait son service de robotaxi à Las Vegas, San Diego et Détroit l'année prochaine, marquant ainsi sa plus grande expansion géographique à ce jour.

L'unité d'Alphabet &GOOGL.O> commencera également à conduire ses nouveaux véhicules construits par Zeekr cette semaine, aux côtés de sa flotte existante de Jaguar I-PACE, a-t-elle ajouté.

Le nouveau modèle Zeekr, développé avec le constructeur automobile chinois Geely, est conçu spécifiquement pour les cas d'utilisation de robotaxi et sera déployé progressivement à mesure que l'entreprise étend son service.

Des entreprisescomme Waymo, Tesla &TSLA.O> et Zoox d'Amazon &AMZN.O> investissent des milliards dans la technologie de conduite autonome.

Tesla a lancé son service de robotaxi tant attendu au début de l'année, tandis que Waymo exploite déjà des services sans conducteur à Phoenix, San Francisco, Los Angeles et Austin et a effectué plus de 10 millions de trajets.

Waymo prévoit de lancer le service à Las Vegas l'été prochain, tandis qu'à San Diego, elle travaille avec les autorités locales et les premiers intervenants pour obtenir des permis de déploiement.

À Détroit, l'entreprise a déclaré que ses essais par temps hivernal dans la péninsule supérieure du Michigan ont renforcé sa capacité à fonctionner toute l'année, où elle a longtemps maintenu des opérations d'ingénierie.