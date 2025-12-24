 Aller au contenu principal
Waymo s'engage à améliorer les protocoles d'intervention d'urgence après une panne d'électricité à San Francisco
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 02:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waymo, l'unité d'Alphabet

GOOGL.O , a déclaré mardi qu'elle allait élargir l'engagement des premiers intervenants, améliorer ses protocoles d'intervention d'urgence et déployer des mises à jour pour permettre à ses véhicules de naviguer dans les intersections de manière plus décisive, à la suite d'incidents concernant des robotaxis Waymo bloqués après une panne d'électricité à San Francisco.

Waymo a interrompu son service samedi soir à la suite d'un incendie dans une sous-station de PG&E qui a coupé l'électricité dans environ un tiers de la ville, affectant quelque 130 000 résidents et forçant certaines entreprises à fermer temporairement.

Un régulateur californien a déclaré lundi qu'il examinait les incidents au cours desquels les robotsaxis de Waymo ont calé dans certaines parties de San Francisco en raison de la panne.

