Waymo rappelle plus de 3.800 robotaxis à cause d'un problème logiciel

Waymo, la filiale d'Alphabet GOOGL.O spécialisée dans les véhicules autonomes, procède au rappel de 3.871 robotaxis aux États-Unis après avoir identifié un problème logiciel susceptible d'amener les véhicules à pénétrer dans une zone de chantier fermée sur l'autoroute et à continuer de rouler à grande vitesse, a annoncé jeudi l'agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière (NHTSA).

Ce rappel concerne certains systèmes de conduite automatisée (ADS) de cinquième génération équipant ces robotaxis.

L'autorité de régulation de la sécurité automobile a indiqué que Waymo avait modifié le champ d'application des opérations des véhicules afin de restreindre la conduite sur autoroute.

Waymo mettra à jour gratuitement le logiciel ADS afin qu’il détecte la position du véhicule et évite ainsi toute entrée dans des zones de travaux, a précisé la NHTSA.

(Anusha Shah, Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)