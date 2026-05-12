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Waymo procède au rappel de 3 800 robotaxis en raison du risque qu'ils s'engagent sur des routes inondées
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 13:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la déclaration de Waymo aux paragraphes 1 à 5) par David Shepardson

Waymo a annoncé mardi qu'elle rappelait environ 3 800 robotaxis aux États-Unis après avoir identifié un risque que les véhicules puissent s'engager sur des routes inondées avec des limitations de vitesse élevées, ce qui soulève des préoccupations en matière de sécurité.

La filiale d'Alphabet a indiqué que ce rappel faisait suite à un incident survenu le 20 avril, au cours duquel un véhicule Waymo s'était engagé sur une voie inondée à San Antonio par des conditions météorologiques extrêmes. Waymo a précisé que le véhicule était inoccupé et qu'il n'y avait eu aucun blessé, mais que cet incident avait incité l'entreprise à réexaminer des scénarios similaires impliquant des vitesses élevées et des routes inondées impraticables.

“Nous travaillons à la mise en place de mesures de sécurité logicielles supplémentaires et avons mis en place des mesures d'atténuation, notamment en affinant nos opérations en cas de conditions météorologiques extrêmes pendant les périodes de fortes pluies, et en limitant l'accès aux zones où des crues soudaines pourraient se produire”, a déclaré Waymo.

La National Highway Traffic Safety Administration a indiqué que Waymo avait temporairement restreint son champ d'action afin de renforcer les restrictions liées aux conditions météorologiques et mis à jour ses cartes, tout en travaillant à une solution permanente.

Par ailleurs, Waymo fait l'objet d'une enquête de la NHTSA après qu'un de ses véhicules autonomes a percuté un enfant près d'une école primaire à Santa Monica, en Californie, en janvier, lui causant des blessures légères.

En mars, le National Transportation Safety Board a déclaré enquêter sur un incident survenu en janvier, au cours duquel des véhicules autonomes de Waymo ont dépassé un bus scolaire à l'arrêt dont les feux étaient allumés, en violation de la loi de l'État du Texas.

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