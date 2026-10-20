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Waymo prévoit de multiplier par cinq sa flotte pour atteindre 20 000 véhicules, selon Semafor
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 01:28

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waymo, la division dédiée à la conduite autonome d’ GOOGL.O , filiale d’Alphabet, prévoit de multiplier par cinq sa flotte pour atteindre 20 000 véhicules d’ici la fin de l’année prochaine, grâce à une levée de fonds de5 milliards de dollars réalisée en début de mois, a rapporté lundi Semafor, citant des sources proches du dossier.

* Le prestataire de services de VTC autonomes, qui dispose actuellement de 4 000 véhicules, souhaite porter ce chiffre à 8 000 d’ici la fin de l’année, puis à 20 000 d’ici la fin de l’année prochaine,a indiqué Semafor.

* Waymo n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles

* Waymo a obtenu un prêt de 5 milliards de dollars au début du mois auprès de prêteurs tels que PIMCO, Blackstone et Sixth Street, et a déclaré qu’elle utiliserait ces fonds pour étendre ses services aux États-Unis et à l’international

* Waymo est présent dans 15 villes américaines et a annoncé son intention de lancer ses services à Londres , à Tokyo , à Singapour et au Canada

* La société a clôturé plus tôt cette année une levée de fonds de 16 milliards de dollars , avec une valorisation de 126 milliards de dollars

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