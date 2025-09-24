 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Waymo lance des comptes de robotaxi d'entreprise pour courtiser les voyages d'affaires
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 17:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waymo, propriété d'Alphabet

GOOGL.O , a lancé mercredi "Waymo for Business", un programme d'entreprise qui permet aux sociétés de créer des comptes pour que les employés puissent héler ses robotaxis à Los Angeles, Phoenix, San Francisco, Austin et Atlanta.

Cette initiative vise les voyages d'affaires récurrents, permettant aux employeurs de contrôler où, quand et comment les employés utilisent les voitures autonomes, alors que Waymo élargit les utilisations commerciales de sa flotte sans conducteur.

Waymo a déclaré qu'il effectuait plus d'un million de trajets par mois et que près d'un usager local sur six à San Francisco, Los Angeles et Phoenix utilise le service pour se rendre au travail.

L'entreprise a intensifié son service au cours des derniers mois, en étendant les trajets payants sans chauffeur à Atlanta et en élargissant la couverture à Austin.

Un portail d'administration permet aux organisations de gérer les utilisateurs, de créer des codes promotionnels et de produire des rapports pour suivre l'activité et les budgets des trajets, a déclaré Waymo.

Parmi les premiers clients, on trouve le vendeur de voitures d'occasion en ligne Carvana CVNA.N , basé à Phoenix.

La société basée à Mountain View, en Californie, a déclaré que le produit destiné aux entreprises en était à ses débuts et qu'il gagnerait en fonctionnalités au fil du temps pour prendre en charge des organisations de différentes tailles.

Waymo s'est concentré sur l'accès aux aéroports pour courtiser les voyageurs d'affaires fréquents. La société dessert déjà Phoenix Sky Harbor et a obtenu ce mois-ci l'autorisation d'opérer à l'aéroport international de San José Mineta. L'aéroport international de San Francisco a accordé un permis d'essai avant un service commercial potentiel, a déclaré Waymo.

Valeurs associées

ALPHABET-A
248,6800 USD NASDAQ -1,18%
CARVANA-A
371,701 USD NYSE -1,71%
