Waymo et Via vont proposer des robotaxi pour les transports en commun, en commençant par l'Arizona

Waymo, d'Alphabet GOOGL.O , proposera ses trajets autonomes sur la plateforme de transport public de Via Transportation VIA.N , en commençant par la ville de Chandler en Arizona, ont indiqué les deux entreprises jeudi.

Le service sera introduit cet automne dans le service de transport public à la demande à petite échelle de la ville , Chandler Flex, qui est alimenté par le logiciel de Via.

La suite de logiciels et de services technologiques du fabricant de technologies de transport public alimente les systèmes de transport public dans des centaines de villes dans plus de 30 pays, a déclaré la société.

"Nous sommes ravis que ce partenariat avec Waymo ouvre la voie aux AV (véhicules autonomes) pour qu'ils deviennent accessibles à des millions d'usagers des transports publics dans le monde, améliorant ainsi la mobilité, réduisant les coûts d'exploitation et améliorant les résultats en matière de sécurité", a déclaré Daniel Ramot, cofondateur et directeur général de Via.

Waymo a intensifié ses activités aux États-Unis, alors que la course aux taxis-robots s'intensifie. Mercredi, il a déclaré qu'il prévoyait de commencer à proposer des courses de taxis autonomes à Nashville, dans le Tennessee, le année prochaine, en collaboration avec la société de covoiturage Lyft LYFT.O .

Après avoir commencé à Phoenix en 2020, Waymo propose désormais des trajets payants sans chauffeur au public dans la baie de San Francisco, ainsi que dans certaines parties de Los Angeles, Phoenix, Austin et Atlanta.

Le fabricant de véhicules électriques Tesla TSLA.O a déployé un service limité de robotaxi à Austin en juin. L'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait d'étendre ce service à la région de la baie de San Francisco.