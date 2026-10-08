Waymo emprunte 5 milliards de dollars pour accélérer son expansion internationale

Waymo, filiale de conduite autonome d'Alphabet, a finalisé un prêt à terme de 5 milliards de dollars, marquant sa première opération de financement par endettement. Ces ressources doivent permettre à l'entreprise d'accélérer le déploiement de ses robotaxis aux Etats-Unis et sur de nouveaux marchés internationaux. Cette opération complète les financements déjà mobilisés pour soutenir la croissance de ses services de transport autonome.

Le financement réunit plusieurs grands investisseurs institutionnels, dont PIMCO, Blackstone et Sixth Street, principaux prêteurs du syndicat. Capital Group, Loomis Sayles et T. Rowe Price figurent également parmi les participants importants. Goldman Sachs a assuré seul l'organisation et le placement de cette opération, qui permet à Waymo de diversifier ses sources de financement au-delà des levées de capitaux propres.

Waymo poursuit parallèlement l'expansion de son réseau de robotaxis, après avoir lancé ses activités dans une quinzième ville américaine le mois dernier. L'entreprise prévoit également de s'implanter à Singapour, dans le cadre de son développement international. Plus tôt cette année, elle avait déjà levé 16 milliards de dollars en capitaux propres, sur la base d'une valorisation de 126 milliards de dollars.