Waymo déploie ses robotaxis à Miami et consolide son leadership aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 15:29

Waymo, la filiale d' Alphabet dédiée aux véhicules autonomes, a lancé jeudi son service de robotaxis à Miami, marquant sa première expansion en 2026 et son sixième marché opérationnel aux États-Unis. Le service démarre sur un périmètre de 60 miles carrés couvrant des quartiers clés comme Brickell, Wynwood, le Design District et Coral Gables. Près de 10 000 résidents se sont déjà inscrits pour accéder progressivement à ce service via l'application Waymo. Une extension vers l'aéroport de Miami est prévue, sans date annoncée, tandis que la société Moove assurera la gestion opérationnelle des véhicules.

Cette implantation stratégique renforce l'avance de Waymo sur ses concurrents américains, notamment Zoox, Tesla et des start-up comme May Mobility ou Nuro, qui peinent encore à déployer leurs services à grande échelle. En 2025, Waymo a totalisé 14 millions de trajets payants et atteint les 450 000 courses hebdomadaires. L'entreprise prévoit de lancer son service dans dix nouvelles métropoles américaines cette année, parmi lesquelles Dallas, Washington et Las Vegas, tout en menant des essais à New York, Tokyo et Londres. Une première commercialisation internationale est prévue d'ici la fin 2026.

Malgré des critiques récentes à San Francisco liées à la gestion de conditions météorologiques extrêmes, Waymo affirme avoir amélioré ses algorithmes pour faire face à ces situations. Forte de son expérience dans cinq grandes villes et soutenue par une levée de fonds potentielle pouvant atteindre 15 milliards de dollars, l'entreprise continue de se positionner comme le leader du marché nord-américain. Face à une concurrence asiatique croissante, notamment avec Apollo Go (Baidu) et WeRide, Waymo mise sur la robustesse de son infrastructure et l'ampleur de son déploiement pour maintenir son avantage.

