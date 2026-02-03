 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Waymo défend son bilan en matière de sécurité de la conduite autonome et met en garde contre la concurrence chinoise
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 18:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de conduite autonome Waymo va défendre mercredi son bilan de sécurité devant la commission du commerce du Sénat américain après que des agences fédérales ont ouvert des enquêtes sur un véhicule ayant heurté un enfant près d'une école élémentaire et sur des incidents impliquant des robotaxis passant à côté de personnes qui chargeaient ou déchargeaient des bus scolaires stationnés.

La filiale d'Alphabet GOOGL.O a déclaré dans un témoignage écrit pour l'audition de mercredi que ses véhicules à conduite autonome ont été "impliqués dans 10 fois moins d'accidents avec blessures graves ou pires" que les conducteurs humains parcourant le même kilométrage dans les mêmes conditions et a déclaré que ses efforts en matière de sécurité ont récemment fait l'objet d'un audit indépendant.

Waymo a également appelé le Congrès à adopter une législation pour faire progresser les véhicules autonomes, arguant que le leadership des États-Unis "dans le secteur des véhicules autonomes est désormais directement menacé". Les États-Unis sont engagés dans une course mondiale avec les entreprises chinoises d'AV pour l'avenir de la conduite autonome, une industrie d'un billion de dollars comparable, en termes d'importance stratégique, à l'aviation et à la navigation spatiale."

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
340,3800 USD NASDAQ -0,96%
TESLA
418,4241 USD NASDAQ -0,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank