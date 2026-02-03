Waymo défend son bilan de sécurité en matière de conduite autonome et met en garde contre la Chine

Waymo défend son bilan de sécurité dans le cadre d'enquêtes fédérales

Waymo demande au Congrès de faire avancer la législation sur la conduite autonome

Tesla met en garde contre la domination potentielle de la Chine dans la technologie AV

La société de conduite autonome Waymo défendra mercredi son bilan en matière de sécurité devant la commission du commerce du Sénat américain après que des agences fédérales ont ouvert des enquêtes sur un véhicule ayant heurté un enfant près d'une école élémentaire et sur des incidents impliquant des robotaxis passant devant des bus scolaires stationnés en train de charger ou décharger.

Le responsable de la sécurité de Waymo, Mauricio Pena, a déclaré dans un témoignage écrit obtenu par Reuters pour l'audition de mercredi que ses véhicules à conduite autonome ont été "impliqués dans 10 fois moins d'accidents avec blessures graves ou pires" que les conducteurs humains parcourant le même kilométrage dans les mêmes conditions et a déclaré que ses efforts en matière de sécurité ont récemment fait l'objet d'un audit indépendant. La National Highway Traffic Safety Administration et le National Transportation Safety Board ont tous deux ouvert des enquêtes de sécurité sur Waymo .

Waymo, une unité d'Alphabet GOOGL.O , a également appelé le Congrès à adopter une législation pour faire progresser les véhicules à conduite autonome, arguant que le leadership des États-Unis "dans le secteur des véhicules autonomes est maintenant directement menacé". Les États-Unis sont engagés dans une course mondiale avec les entreprises chinoises d'AV pour l'avenir de la conduite autonome, une industrie d'un billion de dollars comparable en importance stratégique au vol et à la navigation spatiale."

Le vice-président de l'ingénierie des véhicules de Tesla

TSLA.O , Lars Moravy, a déclaré dans un témoignage séparé que le Congrès devait moderniser les réglementations qui entravent la capacité d'innovation de l'industrie.

"Si les États-Unis ne prennent pas la tête du développement des véhicules autonomes, d'autres pays - en particulier la Chine - façonneront la technologie, les normes et le marché mondial", indique le témoignage écrit de Moravy. "Et peut-être plus important encore, la Chine sera le principal fabricant de moyens de transport du 21e siècle" En octobre, la NHTSA a ouvert une enquête sur 2,9 millions de véhicules Tesla équipés de son système FSD en raison des dizaines de rapports faisant état d'infractions à la sécurité routière et d'accidents. Tesla affirme que le système FSD "vous conduira presque n'importe où avec votre supervision active, nécessitant une intervention minimale", mais ne rend pas la voiture auto-conductrice. En octobre 2024, la NHTSA a ouvert une enquête sur 2,4 millions de véhicules Tesla équipés de la FSD après quatre collisions dans des conditions de visibilité réduite sur la route.

Moravy a déclaré dans son témoignage que "les véhicules Tesla équipés de la fonction FSD (Supervised) ont parcouru en moyenne 5,1 millions de miles avant une collision majeure et 1,5 million de miles avant une collision mineure. Ces chiffres sont à comparer aux moyennes américaines de 699 000 miles et 229 000 miles, respectivement"

Le Congrès étudie actuellement une législation visant à faciliter le déploiement de véhicules autonomes sans contrôle humain. Alors que les essais de robotaxis se multiplient, le Congrès est divisé depuis des années sur la question de savoir s'il faut adopter une loi pour lever les obstacles au déploiement.

Waymo propose des trajets en robotaxi à Phoenix, dans la région de la baie de San Francisco, à Los Angeles, à Austin, à Atlanta et à Miami. La société a parcouru 200 millions de miles en autonomie complète sur les routes publiques et propose 400 000 trajets hebdomadaires. Le mois dernier, Tesla a commencé à effectuer des trajets en Robotaxi à Austin sans moniteur de sécurité dans la voiture.