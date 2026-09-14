WAVESTONE : Wavestone poursuit son développement aux États-Unis avec l'acquisition du cabinet de conseil Sand Cherry

Wavestone annonce l'acquisition de Sand Cherry, cabinet de conseil américain spécialisé dans les transformations d'entreprise. Cette opération s'inscrit en droite ligne du plan stratégique Lead the shift .

Fondé en 2001 et basé à Denver (Colorado), Sand Cherry est un cabinet de conseil en management qui accompagne de grandes entreprises américaines dans la définition et la mise en œuvre de transformations critiques. Historiquement centré sur les secteurs des TMT (Technologies, Médias & Télécommunications), Sand Cherry a progressivement étendu ses activités à d'autres industries, dont notamment le secteur Energie & Utilities .

Au fil de son développement, le cabinet a noué des relations de confiance durables avec des dirigeants de premier plan et accompagne aujourd'hui plusieurs clients du Fortune 200 [1] .

Sand Cherry rassemble environ 130 collaborateurs permanents, répartis entre Denver et plusieurs autres grandes villes américaines. Sa culture d'entreprise centrée sur le mentorat, la fidélisation et le développement des talents lui vaut d'être reconnu, depuis quatre ans, parmi les Best Workplaces d' Inc. Magazine [2] .

Après une croissance annuelle moyenne supérieure à 15% au cours des trois derniers exercices, Sand Cherry vise en 2026 (clôture de l'exercice fiscal le 31 décembre 2026) un chiffre d'affaires d'environ 31,5 M$ (~27,1 M€), avec une marge d'EBITDA ajusté de 15%.

Une nouvelle étape dans le développement de Wavestone en Amérique du Nord

Dans le cadre de son plan stratégique Lead the shift , Wavestone a fait du développement international, et en particulier aux États-Unis, l'un de ses axes prioritaires à horizon 2030. Le cabinet a pour objectif d'y développer fortement sa présence afin d'accompagner les plus grandes entreprises dans leurs transformations majeures, en combinant expertises sectorielles, technologiques et capacité d'exécution.

L'acquisition de Sand Cherry s'inscrit dans cette trajectoire. Elle renforce la présence de Wavestone sur le premier marché mondial du conseil, élargit son portefeuille de clients Fortune 200 et consolide son positionnement dans des secteurs à fort potentiel.

Le rapprochement s'appuie sur une forte complémentarité entre les deux cabinets, associant le portefeuille de clients de Sand Cherry aux États-Unis et son expertise dans la conduite de grands programmes de transformation à l'envergure internationale de Wavestone et à ses expertises technologiques, notamment en IA et en cybersécurité. Ensemble, les deux cabinets disposent de bases solides pour accélérer la construction d'un acteur de référence du conseil en transformation en Amérique du Nord.

Cette opération porte le chiffre d'affaires proforma de Wavestone en Amérique du Nord à environ 120 M$ (~103 M€) et ses effectifs dans la région à près de 370 collaborateurs permanents. Elle renforce ainsi la capacité du cabinet à accompagner les plus grandes entreprises américaines dans des secteurs clés (Services Financiers, Life Sciences & Santé, Energie & Utilities , ou encore TMT).

Reza Maghsoudnia, Directeur du développement stratégique de Wavestone , déclare : « L'acquisition de Sand Cherry constitue une étape importante dans le développement de Wavestone aux États-Unis. Nous partageons une même exigence de qualité, une culture entrepreneuriale forte et l'ambition d'accompagner nos clients dans leurs transformations les plus stratégiques. En unissant nos forces, nous renforçons notre capacité à proposer aux grandes entreprises américaines une offre associant expertise sectorielle et excellence technologique . »

John Calhoon, CEO de Sand Cherry , complète : « Rejoindre Wavestone ouvre un nouveau chapitre pour Sand Cherry. Nous allons pouvoir proposer à nos clients l'accès à des expertises complémentaires et à une présence internationale renforcée, tout en préservant ce qui fait notre identité : la proximité avec nos clients, l'exigence de nos équipes et notre culture de développement des talents . »

Modalités de l'opération

Wavestone a fait l'acquisition de 100% du capital de Sand Cherry.

Le prix d'acquisition initial est de 35,0 M$ (~30,1 M€) en valeur d'entreprise, auxquels pourront s'ajouter jusqu'à 12,0 M$ (~10,3 M€) conditionnés par les performances de Sand Cherry au titre des exercices clos les 31 décembre 2026 et 31 décembre 2027.

Cette acquisition est intégralement financée en numéraire, sur les ressources financières de Wavestone. Sand Cherry sera consolidé dans les comptes de Wavestone à compter du 1 er septembre 2026.

John Calhoon, CEO de Sand Cherry, ainsi que les principaux dirigeants de l'entreprise, sont pleinement engagés dans ce rapprochement et vont poursuivre le développement de leur activité au sein de Wavestone, aux côtés de l'équipe de management de Wavestone en Amérique du Nord.

Conseils de Wavestone : Dentons, Grant Thornton, Leoberwick, Willis Tower Watson.

Conseils de Sand Cherry : IA Global Capital, Pierson Ferdinand.

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026/27, le jeudi 29 octobre 2026, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone s'est imposé comme un cabinet de conseil de classe mondiale, positionné à la convergence du business et de la technologie. Wavestone accompagne les plus grandes entreprises à l'ère de l'intelligence artificielle, en les aidant à déployer à l'échelle de nouvelles façons de travailler, à faire évoluer leurs opérations ou encore à réinventer leurs modèles d'affaires.

Présents en Europe et en Amérique du Nord, les 6000 collaborateurs de Wavestone délivrent une offre de conseil sur-mesure et de bout-en-bout, combinant expertise business, technologique et savoir-faire de premier plan en transformation d'entreprise. En intégrant l'IA au cœur de sa proposition de valeur et de ses interventions, le cabinet permet à ses clients de convertir tout le potentiel de cette transformation en valeur concrète et durable.

Wavestone est coté sur Euronext Paris et labellisé Great Place to Work®.

À propos de Sand Cherry

Fondé il y a vingt-cinq ans, Sand Cherry est un cabinet de conseil en management américain qui accompagne de grandes entreprises dans leurs enjeux business et technologiques les plus complexes. Associant expertise de conseil, expérience opérationnelle et forte culture du résultat, le cabinet aide ses clients à définir et mettre en œuvre leurs transformations les plus stratégiques.

Partenaire de confiance de grandes entreprises américaines, dont de nombreux clients de longue date, Sand Cherry apporte à la fois un accompagnement stratégique et un appui à l'exécution pour aider les organisations à mener à bien leurs transformations critiques.

Wavestone

Pascal IMBERT

Président – Directeur général

Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLEMENT

Relations Investisseurs & Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Autres contacts

Actus Finance & Communication

Mathieu Omnes

Tél. : 01 53 67 36 92

Burson

Relations presse

wavestone.france@bursonglobal.com

[1] Le Fortune 200 désigne les 200 plus grandes entreprises américaines classées par chiffre d'affaires dans le classement annuel Fortune 500 .

[2] Les Best Workplaces d' Inc. Magazine distinguent des entreprises américaines reconnues pour la qualité de leur culture d'entreprise.