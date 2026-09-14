 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wavestone se renforce aux Etats-Unis avec Sand Cherry
information fournie par Zonebourse 14/09/2026 à 08:00
Ajouter Boursorama à vos sources

Dans le cadre de son plan stratégique Lead the Shift, Wavestone annonce l'acquisition de Sand Cherry, cabinet de conseil en management basé à Denver (Colorado), qui accompagne de grandes entreprises américaines dans la définition et la mise en oeuvre de transformations critiques.

Fondé en 2001, Sand Cherry a progressivement étendu ses activités et accompagne aujourd'hui plusieurs clients du Fortune 200. Il rassemble environ 130 collaborateurs permanents, répartis entre Denver et plusieurs autres grandes villes américaines.

Après une croissance annuelle moyenne supérieure à 15% au cours des trois derniers exercices, Sand Cherry vise en 2026 (clôture de l'exercice fiscal le 31 décembre 2026) un chiffre d'affaires d'environ 31,5 MUSD (environ 27,1 MEUR), avec une marge d'EBITDA ajusté de 15%.

Dans le cadre de son plan Lead the Shift, Wavestone a pour objectif de développer fortement sa présence aux Etats-Unis afin d'accompagner les plus grandes entreprises dans leurs transformations majeures, en combinant expertises sectorielles et technologiques et capacité d'exécution.

L'acquisition de Sand Cherry s'inscrit dans cette trajectoire. Cette opération porte le chiffre d'affaires pro forma de Wavestone en Amérique du Nord à environ 120 MUSD (environ 103 MEUR) et ses effectifs dans la région à près de 370 collaborateurs permanents.

Valeurs associées

WAVESTONE
30,7000 EUR Euronext Paris +1,82%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • SARTORIUS STEDIM BIOTECH : La consolidation peut se poursuivre
    SARTORIUS STEDIM BIOTECH : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 14.09.2026 08:57 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • TRIGANO : Sous les résistances, une consolidation est probable
    TRIGANO : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 14.09.2026 08:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • ESSILORLUXOTTICA : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    ESSILORLUXOTTICA : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 14.09.2026 08:51 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • CARMILA : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    CARMILA : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 14.09.2026 08:50 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,36 -1,77%
HAFFNER ENERGY
0,65 +0,62%
BIOPHYTIS
0,0549 +4,57%
2CRSI
27,78 -3,61%
CAC 40
8 145,74 -0,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank