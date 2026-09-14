Wavestone se renforce aux Etats-Unis avec Sand Cherry

Dans le cadre de son plan stratégique Lead the Shift, Wavestone annonce l'acquisition de Sand Cherry, cabinet de conseil en management basé à Denver (Colorado), qui accompagne de grandes entreprises américaines dans la définition et la mise en oeuvre de transformations critiques.

Fondé en 2001, Sand Cherry a progressivement étendu ses activités et accompagne aujourd'hui plusieurs clients du Fortune 200. Il rassemble environ 130 collaborateurs permanents, répartis entre Denver et plusieurs autres grandes villes américaines.

Après une croissance annuelle moyenne supérieure à 15% au cours des trois derniers exercices, Sand Cherry vise en 2026 (clôture de l'exercice fiscal le 31 décembre 2026) un chiffre d'affaires d'environ 31,5 MUSD (environ 27,1 MEUR), avec une marge d'EBITDA ajusté de 15%.

Dans le cadre de son plan Lead the Shift, Wavestone a pour objectif de développer fortement sa présence aux Etats-Unis afin d'accompagner les plus grandes entreprises dans leurs transformations majeures, en combinant expertises sectorielles et technologiques et capacité d'exécution.

L'acquisition de Sand Cherry s'inscrit dans cette trajectoire. Cette opération porte le chiffre d'affaires pro forma de Wavestone en Amérique du Nord à environ 120 MUSD (environ 103 MEUR) et ses effectifs dans la région à près de 370 collaborateurs permanents.