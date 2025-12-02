WAVESTONE : Résultats semestriels 2025/26 : marge opérationnelle récurrente de 10,3% - Confirmation des objectifs financiers annuels

Le 2 décembre 2025, le Conseil d'administration de Wavestone a arrêté les comptes semestriels consolidés au 30 septembre 2025 résumés ci-dessous. Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité de la part des commissaires aux comptes et leur rapport est en cours d'émission.

Données consolidées au 30/09 (en M€)

Examen limité S1 2025/26 S1 2024/25 Variation Chiffre d'affaires 458,1 457,8 0% Résultat opérationnel récurrent (ROR) 1

Marge opérationnelle récurrente 47,1

10,3% 46,4

10,1% +1% Amortissement relations clientèle

Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel (3,6)

(0,7)

42,8 (4,4)

(0,5)

41,6



+3% Coût de l'endettement financier

Autres produits et charges financiers

Charge d'impôt (0,6)

(1,3)

(10,5) (1,6)

(1,7)

(11,0) Résultat net

Marge nette



Résultat net part du groupe

Résultat net part du groupe par action (en € - base diluée) 30,4

6,6%



30,3

1,24 27,3

6,0%



27,2

1,11

+12%



+11%

+12%

1 Wavestone utilise un indicateur alternatif de performance baptisé Résultat opérationnel récurrent (ROR), défini en fin de communiqué de presse.

Chiffre d'affaires stable au 1 er semestre 2025/26 à 458,1 M€

Sur l'ensemble du 1 er semestre 2025/26, le chiffre d'affaires de Wavestone s'est établi à 458,1 M€, stable par rapport au 1 er semestre 2024/25.

Pour rappel, Wavestone consolide Wivoo, cabinet de conseil français, depuis le 1 er juin 2025.

À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires semestriel est en repli de -0,5%. Pour mémoire, l'effet jour était défavorable à hauteur de -0,9% sur la période.

Taux d'utilisation sous pression à 71%, taux journalier moyen solide à 939 €

Le taux d'utilisation est resté sous pression au 1 er semestre 2025/26 pour s'établir à 71%, contre 73% sur l'ensemble de l'exercice précédent.

À mi-exercice, le taux journalier moyen est demeuré solide à 939 €, niveau équivalent à celui de l'exercice 2024/25, malgré la consolidation de Wivoo dont les prix sont inférieurs à ceux du reste du cabinet. À périmètre et taux de change constants, le taux journalier moyen a progressé de +1%.

Sur le plan commercial, le carnet de commande s'établissait approximativement à 3,6 mois au 30 septembre 2025, contre 4,2 mois au 31 mars 2025 et 3,7 mois un an plus tôt.

Turn-over à 13% sur 12 mois glissants

Au 30 septembre 2025, le turn-over s'établissait à 13% (sur 12 mois glissants), contre 12% à l'issue de l'exercice précédent.

Wavestone comptait 6 042 collaborateurs à cette date, dont 98 collaborateurs issus du rapprochement avec Wivoo, contre 6 076 au 31 mars 2025, une baisse conforme à la saisonnalité habituelle du cabinet.

Marge opérationnelle récurrente de 10,3% au 1 er semestre 2025/26

Au 1 er semestre 2025/26, le résultat opérationnel récurrent s'est élevé à 47,1 M€, en progression de +1%. Pour mémoire, ce résultat opérationnel récurrent est calculé après prise en compte d'une charge de 4,2 M€ liée aux paiements en actions aux collaborateurs (contre 3,1 M€ au 1 er semestre 2024/25).

La marge opérationnelle récurrente ressort à 10,3%, contre 10,1% au 1 er semestre 2024/25.

Pour rappel, la rentabilité du 1 er semestre 2024/25 avait été impactée par les coûts liés au programme d'intégration entre Wavestone et Q_PERIOR, notamment l'événement « Together as One » qui s'était tenu en mai 2024 à Paris.

Progression de +12% du résultat net, représentant une marge nette de 6,6%

Après prise en compte de l'amortissement des relations clientèle (3,6 M€ comprenant uniquement les relations clientèle de Q_PERIOR) et des autres produits et charges opérationnels (-0,7 M€), le résultat opérationnel s'est établi à 42,8 M€, en progression de +3,0%.

Le coût de l'endettement financier net a été réduit à 0,6 M€, contre 1,6 M€ un an plus tôt, du fait de l'amélioration de la situation financière du cabinet.

La charge d'impôt s'est établie à 10,5 M€, en baisse de -4% par rapport au 1 er semestre 2024/25.

Le résultat net s'est élevé à 30,4 M€ au 1 er semestre 2025/26, en progression de +12% par rapport au 1 er semestre de l'exercice précédent, représentant une marge nette de 6,6% contre 6,0% un an plus tôt.

Le résultat par action (en base diluée) s'est établi à 1,24 € au 1 er semestre 2025/26, contre 1,11 € un an plus tôt [2] .

Cash-flow d'exploitation en croissance à 21,8 M€ au 1 er semestre 2025/26

Au 30 septembre 2025, la capacité d'autofinancement s'est élevée à 55,2 M€, contre 54,3 M€ à la même période l'an dernier.

La variation des créances clients et dettes fournisseurs a généré 7,5 M€ de trésorerie sur la période (contre une consommation de 1,0 M€ au 1 er semestre 2024/25), du fait notamment d'une légère réduction à hauteur de -2% du DSO ( Days Sales Outstanding ). La variation des autres éléments du besoin en fonds de roulement a consommé 30,5 M€ (contre 28,8 M€ un an plus tôt), une évolution liée à la baisse habituelle des dettes sociales sur la première moitié de l'exercice (congés payés, paiement des bonus et participation).

Après paiement des impôts de 10,4 M€, le cash-flow opérationnel de Wavestone s'est amélioré d'un semestre à l'autre pour s'établir à 21,8 M€, contre 2,5 M€ au 1 er semestre de l'exercice précédent.

Les opérations d'investissement ont consommé -12,0 M€ au 1 er semestre 2025/26 (contre -37,8 M€ un an plus tôt), dont -10,6 M€ liés à l'acquisition de Wivoo et -1,4 M€ consacrés aux investissements courants du cabinet.

Les flux de financement ont consommé -55,6 M€, principalement constitués de :

-11,5 M€ de dividendes versés aux actionnaires au titre de l'exercice 2024/25,

-37,7 M€ de remboursements nets de dettes financières, incluant le remboursement anticipé de -52,8 M€ de dette bancaire effectué au cours du semestre,

-4,8 M€ de remboursements de dettes locatives (IFRS 16).

Trésorerie nette de 18,0 M€ au 30 septembre 2025

Au 30 septembre 2025, les fonds propres de Wavestone s'élevaient à 645,4 M€.

À la même date, la trésorerie nette (hors dettes locatives IFRS 16) s'établissait à 18,0 M€, à comparer à une trésorerie nette de 25,6 M€ à fin mars 2025.

Examen limité

(en M€) (30/09/25) (31/03/25) Examen limité

(en M€) (30/09/25) (31/03/25) Actif non courant 628,3 629,5 Capitaux propres

dont intérêts minoritaires 645,4

1,4 633,4

1,4 dont écarts d'acquisition 519,1 512,5 dont relations clientèle 62,6 66,2 dont droits d'utilisation

des biens en location 22,5 25,3 Passifs financiers

dont part à moins d'un an 15,6

14,9 52,8

7,8 Actif courant

dont créances clients 272,7

245,1 272,1

250,2 Dettes locatives 25,0 28,0 Trésorerie 33,5 78,3 Passifs non financiers 248,5 265,8 Total 934,5 979,9 Total 934,5 979,9

Environnement de marché

Depuis le début de l'exercice 2025/26, l'environnement de marché a été difficile dans quasiment toutes les géographies de Wavestone, à l'exception de l'Amérique du Nord. La demande est demeurée globalement faible, en raison de la prudence des donneurs d'ordres dans la mise en œuvre de leurs plans d'investissement dans un contexte de forte incertitude géopolitique.

D'un point de vue sectoriel, la banque, le transport, l'automobile ou encore le retail connaissent un ralentissement. En revanche, le secteur de l'assurance demeure résilient, tandis que l'énergie et le luxe ont affiché une tendance positive, tout comme certains comptes du secteur de l'industrie.

Depuis le début du 3 ème trimestre 2025/26, la demande a commencé à se redresser. Des projets précédemment reportés ont démarré, et la dynamique se renforce dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, du cloud et de SAP.

La visibilité reste cependant limitée, et il est encore trop tôt pour juger de la poursuite de cette tendance positive au 4 ème trimestre 2025/26.

Priorités pour le 2 nd semestre

Wavestone a pour objectif d'améliorer rapidement sa performance opérationnelle en capitalisant sur la dynamique d'activité actuelle et en maintenant un investissement commercial soutenu. Le taux d'utilisation devrait ainsi afficher une progression significative au 3 ème trimestre.

En outre, le cabinet se mobilise afin de préparer le plus efficacement possible le début de l'année civile 2026.

Enfin, Wavestone accélère progressivement son rythme de recrutement, en ciblant en priorité les business units et les géographies les plus dynamiques. Pour rappel, depuis le début de l'exercice 2025/26, Wavestone a adopté une approche prudente en matière de recrutement, ce qui devrait se traduire par une progression très limitée des effectifs sur l'ensemble de l'exercice.

Dynamique croissante des projets de transformation portés par l'IA

L'essor de l'intelligence artificielle s'accélère, transformant les industries et redéfinissant les priorités au sein de de tous les secteurs d'activité.

Wavestone accompagne de plus en plus de clients autour de trois enjeux clés : construire les fondations technologiques et opérationnelles nécessaires au passage à l'échelle, structurer les initiatives IA en vue d'une création de valeur tangible, et entrer dans l'ère agentique afin de transformer les processus cœur de métier.

L'expertise du cabinet est aujourd'hui reconnue par de grandes organisations issues de multiples secteurs d'activité. L'ambition de Wavestone est plus que jamais de se positionner comme un acteur de référence des transformations portées par l'IA, en aidant ses clients à concrétiser leurs ambitions et à maximiser la valeur créée.

Wavestone anticipe une croissance de son chiffre d'affaires lié à l'intelligence artificielle en 2025/26, qui devrait représenter de l'ordre de 14% son activité. Pour mémoire, l'an passé, les projets liés à l'IA totalisaient 8% du chiffre d'affaires de Wavestone.

Objectifs annuels 2025/26

Concernant ses objectifs annuels, Wavestone réaffirme viser une croissance organique positive en 2025/26.

En matière de rentabilité, le cabinet confirme viser une marge opérationnelle récurrente annuelle de l'ordre 13%.

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025/26, lundi 2 février 2026, après la clôture des marchés d'Euronext.

Annexe 1 : indicateur alternatif de performance

Le Résultat Opérationnel Récurrent (ROR) est un indicateur alternatif de performance obtenu en déduisant du chiffre d'affaires les charges opérationnelles des activités courantes, y compris les charges liées aux paiements en actions aux collaborateurs. Les dotations à l'amortissement des relations clientèles ne sont pas déduites du ROR, ni les produits et charges non récurrents. Ces derniers incluent notamment les produits ou charges liés aux acquisitions ou cessions d'activité, ainsi que les produits ou coûts liés aux locaux non occupés.

La marge opérationnelle récurrente est obtenue en divisant le ROR par le chiffre d'affaires.

Annexe 2 : compte de résultat consolidé au 30 septembre 2025 En milliers d'euros - Examen limité en cours - Normes IFRS 30 sept. 2025 31 mars 2025 30 sept. 2024 Chiffre d'affaires 458 092 943 666 457 820 Achats consommés (67 517) (144 953) (74 994) Charges de personnel (304 650) (595 367) (289 522) Charges externes (28 919) (66 390) (38 519) Impôts et taxes (3 612) (8 198) (3 375) Dotations nettes aux amortissements et provisions (6 786) (10 925) (5 937) Autres produits et charges courants 474 1 224 975 Résultat opérationnel récurrent 47 083 119 057 46 448 Amortissement relations clientèle (3 611) (8 371) (4 357) Autres produits et charges opérationnels (661) (1 122) (526) Résultat opérationnel 42 811 109 564 41 565 Produits financiers 581 701 361 Coût de l'endettement financier brut (1 162) (3 932) (2 003) Coût de l'endettement financier net (581) (3 232) (1 643) Autres produits et charges financiers (1 257) (3 115) (1 685) Résultat avant impôt 40 973 103 217 38 237 Charge d'impôt (10 545) (27 296) (10 952) Résultat net 30 428 75 921 27 286 Intérêts minoritaires (106) (362) (47) Résultat net - part du groupe 30 321 75 558 27 238 Résultat de base par action (€) (1) 1,24 3,09 1,11 Résultat dilué par action (€) (2) 1,24 3,09 1,11

(1) Nombre moyen d'actions en circulation de la période

(2) Nombre moyen d'actions en circulation de la période dilué

Annexe 3 : bilan consolidé au 30 septembre 2025 En milliers d'euros - Examen limité en cours - Normes IFRS 30 sept. 2025 31 mars 2025 Ecarts d'acquisition 519 116 512 485 Immobilisations incorporelles 62 598 66 209 Immobilisations corporelles 11 357 11 561 Droits d'utilisation des biens pris en location 22 510 25 305 Actifs financiers - part à plus d'un an 2 228 1 906 Autres actifs non courants 10 467 12 000 Actif non courant 628 276 629 466 Clients et comptes rattachés 245 080 250 176 Autres créances 27 601 21 960 Trésorerie et équivalents de trésorerie 33 524 78 346 Actif courant 306 204 350 481 Total actif 934 480 979 948 Capital 623 623 Primes d'émission, de fusion, d'apport 265 432 265 432 Réserves et résultats consolidés 382 888 361 853 Réserves de conversion groupe (4 871) 4 050 Capitaux propres - part du groupe 644 071 631 957 Intérêts minoritaires 1 350 1 443 Total capitaux propres 645 422 633 401 Provisions long terme 26 242 23 627 Passifs financiers - part à plus d'un an 639 44 930 Dettes locatives - part à plus d'un an 15 965 19 173 Autres passifs non courants 22 381 24 054 Passif non courant 65 227 111 785 Provisions court terme 3 200 3 124 Passifs financiers - part à moins d'un an 14 935 7 830 Dettes locatives - part à moins d'un an 8 986 8 839 Fournisseurs et comptes rattachés 34 775 34 150 Dettes fiscales et sociales 127 039 145 915 Autres passifs courants 34 897 34 904 Passif courant 223 832 234 762 Total passif 934 480 979 948

Annexe 4 : tableau des flux de trésorerie consolidée au 30 septembre 2025 En milliers d'euros - Examen limité en cours - Normes IFRS 30 sept. 2025 31 mars 2025 30 sept. 2024 Résultat net de l'ensemble consolidé 30 428 75 921 27 286 Elimination des éléments non monétaires : Dotations nettes aux amortissements et provisions (1) 10 724 19 569 10 939 Charges / (produits) liés aux paiements en actions 3 179 5 651 2 599 Moins-values / (plus-values) de cession, nettes d'impôt (31) (47) (3) Autres charges et produits calculés (1 266) 620 366 Cout de l'endettement financier net (y.c. intérêts sur dettes locatives) 1 629 4 351 2 167 Charges / (produits) d'impôt 10 545 27 296 10 952 Capacité d'autofinancement avant cout de l'endettement financier net et impôt 55 207 133 362 54 305 Impôt payé (10 419) (38 163) (22 117) Variation des créances clients et dettes fournisseurs 7 512 (11 894) (974) Variation des autres éléments du BFR (30 537) 5 972 (28 753) Flux net de trésorerie généré par l'activité 21 763 89 277 2 462 Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles (1 436) (4 838) (2 169) Cession d'immobilisations 23 46 24 Variation des immobilisations financières (62) 52 (67) Incidence des variations de périmètre (10 558) (44 005) (35 577) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (12 033) (48 744) (37 789) Cession / (acquisition) par la société de ses propres titres (2) 74 (12 155) (6 415) Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère (11 295) (9 380) (9 380) Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées (193) (845) (750) Souscription d'emprunts 15 072 40 000 40 000 Remboursement d'emprunts (52 803) (45 642) (8 821) Remboursement des dettes locatives (4 789) (8 084) (4 065) Intérêts financiers nets versés (1 139) (3 028) (1 521) Intérêts net versés sur dettes locatives (547) (1 065) (452) Autres flux liés aux opérations de financement (9) 20 9 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (55 629) (40 179) 8 606 Variation nette de trésorerie (45 899) 354 (26 721) Incidences des variations de taux de change 1 100 503 212 Trésorerie à l'ouverture 78 309 77 452 77 452 Trésorerie à la clôture 33 509 78 309 50 943

(1) Intégrant 4 469 K€ au titre de l'amortissement des droits d'utilisation (IFRS 16) au 30 septembre 2025 (vs 4 159 K€ au 30 septembre 2024) et 3 611 K€ au titre de l'amortissement des relations clientèle au 30 septembre 2025 (vs 4 357 K€ au 30 septembre 2024).

(2) Pour information, la société a livré des actions auto-détenues pour un montant de 5 559 K€ au cours du semestre.

[2] en tenant compte du nombre moyen pondéré d'actions en circulation