WAVESTONE : Résultats 2024/25 conformes aux objectifs révisés - Objectifs 2025/26 : croissance organique et amélioration de la rentabilité

Lors de sa réunion du 2 juin 2025, le Conseil d'administration de Wavestone a arrêté les comptes annuels consolidés de l'exercice 2024/25, clos le 31 mars 2025, résumés ci-dessous. Les procédures d'audit des comptes sont finalisées et le rapport d'audit est en cours d'émission par les commissaires aux comptes.

Données consolidées auditées 1

au 31/03 (en M€) 2024/25 2023/24 Variation 2023/24

pro forma 2 Chiffre d'affaires 943,7 701,1 +35% 943,8 Résultat opérationnel récurrent (ROR)

Marge opérationnelle récurrente 119,1

12,6% 101,3

14,5% +17% 123,9

13,1% Amortissement relations clientèle

Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel (8,4)

(1,1)

109,6 (3,8)

(11,8)

85,8



+28% (8,7)

(11,7)

103,4 Coût de l'endettement financier

Autres produits et charges financiers

Charge d'impôt (3,2)

(3,1)

(27,3) (1,6)

(2,9)

(22,7) (3,1)

(3,4)

(28,3) Résultat net

Marge nette



Résultat net part du groupe

Résultat net part du groupe par action (en € - base diluée) 75,9

8,0%



75,6

3,09 58,6

8,4%



58,2

2,71 +30%



+30% 68,5

7,3%



67,7

1 Les comptes pro forma 2023/24 ne sont pas audités ; un rapport ad hoc des auditeurs a été incorporé dans le rapport financier annuel 2023/24 de Wavestone.

2 Les comptes pro forma 2023/24 sont établis comme si les acquisitions de Q_PERIOR et d'Aspirant Consulting étaient intervenues le 1 er avril 2023.

Chiffre d'affaires annuel 2024/25 : 943,7 M€, stable en organique

À l'issue de l'exercice 2024/25, le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone s'est établi à 943,7 M€, en progression de +35%.

Pour rappel, Wavestone consolide Q_PERIOR, cabinet de conseil allemand, depuis le 1 er décembre 2023, et Aspirant Consulting, cabinet américain, depuis le 1 er février 2024.

Sur une base pro forma, établie comme si les acquisitions de Q_PERIOR et d'Aspirant Consulting étaient intervenues le 1 er avril 2023, le chiffre d'affaires annuel du cabinet est stable par rapport au chiffre d'affaires 2023/24 (943,8 M€), conforme avec l'objectif révisé en décembre 2024.

Taux d'activité stable à 73% 3 , taux journalier moyen de 939 €

Sur l'ensemble de l'exercice 2024/25, le taux d'activité est demeuré résistant à 73%. À périmètre constant, il s'établit à 72%, contre 73% sur l'exercice précédent.

Dans un environnement de concurrence intense, le taux journalier moyen est resté solide à 939 € en 2024/25. À périmètre constant, il s'établit à 898 € en 2024/25, stable par rapport à l'exercice précédent (898 €).

Sur le plan commercial, le carnet de commandes était de 4,2 mois à fin mars 2025, contre 4,5 mois à fin décembre 2024. À périmètre constant, il s'établissait à 3,6 mois, contre 4,1 mois au 31 mars 2024.

6 076 collaborateurs au 31 mars 2025

Sur l'ensemble de l'exercice 2024/25, le turn-over a ralenti pour s'établir à 12%, contre 13% à fin décembre 2024 (sur 12 mois glissants). À périmètre constant, le turn-over s'est également établi à 12%, contre 14% sur l'ensemble de l'exercice 2023/24.

Wavestone comptait 6 076 collaborateurs au 31 mars 2025, contre 5 894 un an plus tôt. Comme projeté en début d'exercice, le cabinet a réalisé environ 1 000 recrutements bruts, conduisant à une croissance de +4% de ses effectifs de consultants au cours de l'exercice 2024/25.

Marge opérationnelle récurrente de 12,6% à l'issue de l'exercice 2024/25

Le résultat opérationnel récurrent s'est élevé à 119,1 M€ en 2024/25, en progression de +17%.

La marge opérationnelle récurrente s'est établie à 12,6%, conforme à l'objectif annuel révisé en décembre 2024 (12,5%). Pour rappel, la marge opérationnelle récurrente s'élevait à 13,1% en 2023/24 sur une base pro forma.

Après prise en compte de l'amortissement de la relation clientèle (8,4 M€ dont 7,2 M€ d'amortissement des relations clientèle de Q_PERIOR) et des autres produits et charges opérationnels (-1,0 M€ lié au projet de déménagement du siège de Wavestone en France), le résultat opérationnel consolidé s'est établi à 109,6 M€, en hausse de +28%. Pour mémoire, le montant des autres produits et charges opérationnels (-11,8 M€) en 2023/24 était essentiellement lié aux frais relatifs aux rapprochements avec Q_PERIOR et Aspirant Consulting.

Progression de +30% du résultat net, conduisant à une marge nette de 8,0%

Le coût de l'endettement financier net s'est élevé à -3,2 M€ en 2024/25, contre -1,6 M€ un an plus tôt, du fait de l'augmentation de la dette financière consécutive aux récentes acquisitions.

Les autres produits et charges financiers se sont établis à -3,1 M€, dont -0,9 M€ lié à la désactualisation du complément de prix relatif à Q_PERIOR versé au cours de l'exercice.

La charge d'impôt s'est élevée à 27,3 M€, en hausse de +20% par rapport à l'exercice 2023/24.

Le résultat net a atteint 75,9 M€ en 2024/25, en progression de +30% par rapport à l'exercice précédent. La marge nette s'est établie à 8,0% à l'issue de l'exercice, contre 7,3% en 2023/24 sur une base pro forma.

Le résultat par action (en base diluée) ressort à 3,09 € en 2024/25, contre 2,71 € en 2023/24 [4] .

Capacité d'autofinancement en hausse de +31% en 2024/25 ; cash-flow opérationnel de 89,3 M€

En 2024/25, la capacité d'autofinancement s'est élevée à 133,4 M€, en croissance de +31% par rapport à l'exercice précédent.

La variation du besoin en fonds de roulement a consommé -5,9 M€ de trésorerie sur l'exercice 2024/25, contre +2,9 M€ générés au cours du précédent exercice.

Après paiement des impôts (38,2 M€), Wavestone a dégagé un solide cash-flow opérationnel de 89,3 M€, en progression de +7% par rapport à 2023/24.

Les opérations d'investissement se sont élevées à -48,7 M€ en 2024/25 (-69,0 M€ un an plus tôt), dont -42,5 M€ liés au paiement des compléments de prix relatifs à Q_PERIOR et Aspirant, et -4,8 M€ d'investissements courants.

Les flux de financement ont consommé -40,2 M€, principalement constitués de :

-9,4 M€ de dividendes versés aux actionnaires,

-12,2 M€ au titre des rachats d'actions, permettant de couvrir l'intégralité des plans d'attribution d'actions gratuites aux collaborateurs, dont -5,7 M€ liés à la campagne exceptionnelle de rachats d'actions lancée en janvier 2025 en anticipation des futurs plans d'actions gratuites,

-5,6 M€ de remboursements nets de dette financière et -8,1 M€ de remboursements de dettes locatives (IFRS 16).

Trésorerie nette de 25,6 M€ à fin mars 2025

Au 31 mars 2025, les fonds propres de Wavestone s'élevaient à 633,4 M€, contre 571,4 M€ un an plus tôt.

À la même date, la trésorerie nette [5] s'établissait à 25,6 M€, à comparer à 38,5 M€ de dette financière nette à mi-exercice (30 septembre 2024) et à une trésorerie nette de 19,3 M€ à fin mars 2024.

Données consolidées auditées

(en M€) 31/03/2025 31/03/2024 Données consolidées auditées

(en M€) 31/03/2024 31/03/2024 Actif non courant 629,5 633,7 Capitaux propres 633,4 571,4 dont écarts d'acquisition 512,5 507,9 dont relations clientèle 66,2 74,6 dont droits d'utilisation

des biens en location 25,3 23,9 Passifs financiers

dont part à moins d'un an 52,8

7,8 58,2

6,0 Actif courant 272,1 266,6 Dettes locatives 28,0 26,2 dont créances clients 250,2 245,9 Trésorerie 78,3 77,5 Passifs non financiers 265,8 322,0 Total 979,9 977,7 Total 979,9 977,7

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 29 juillet 2025 le versement d'un dividende de 0,46 € par action au titre de l'exercice 2024/25, en hausse de +21% par rapport à l'an dernier, représentant 15% du résultat net part du groupe.

Wavestone dans le Top 5% des entreprises les plus performantes en matière de RSE en 2024/25

En 2024/25, Wavestone a atteint la plupart de ses objectifs RSE et consolidé sa position au sein des 5% des entreprises les plus performantes [3] dans ce domaine.

À périmètre constant, hors Q_PERIOR et Aspirant Consulting, Wavestone a continué d'améliorer la satisfaction de ses clients, avec un NPS® [4] de 77 contre 73 un an plus tôt. Le cabinet a renforcé sa position au sein des classements Great Place to Work® (3 ème place en France et 8 pays certifiés sur 9). Wavestone a également maintenu une forte mobilisation sur le volet sociétal, avec 10 000 jours.hommes consacrés à l'accompagnement de 140 projets à impact, en partenariat avec 54 associations.

Cependant, le cabinet n'a pas atteint ses objectifs en matière d'engagement des collaborateurs, avec un indice qui s'est établi à 64 pour un objectif de 70, ni en ce qui concerne la représentation des femmes dans les postes de management (35,5% contre 37% visés).

Sur l'ancien périmètre de Q_PERIOR, tous les objectifs RSE ont été dépassés, avec des tendances particulièrement positives sur deux priorités de l'année : une augmentation de +2,5 points de la représentation des femmes dans les postes de management et une réduction de -26% de l'empreinte carbone liée aux déplacements aériens.

L'exercice fiscal 2025/26 marque un nouvel élan dans la démarche RSE du cabinet. Dans le cadre de son premier état de durabilité CSRD ( Corporate Sustainability Reporting Directive ), Wavestone a réexprimé ses ambitions et objectifs RSE pour l'avenir.

Ces objectifs incluent une progression significative de la démarche de conseil responsable de Wavestone, visant à considérer de façon proactive les enjeux de durabilité dans tous les projets clients. Wavestone souhaite également améliorer sa performance en matière de formation, de gestion des talents clés, d'égalité femmes-hommes et d'engagement des collaborateurs. Enfin, le cabinet travaillera à sécuriser sa trajectoire de réduction de ses émissions carbone.

Succès du rapprochement entre Wavestone et Q_PERIOR

À fin mars 2025, le programme d'intégration consécutif au rapprochement entre Wavestone et Q_PERIOR s‘est achevé. Les organes de direction ont été unifiés, les modèles opérationnels ont progressivement convergé et les principales fonctions corporate ont été fusionnées. En outre, pour rappel, les équipes de Q_PERIOR opèrent sous la marque Wavestone depuis mai 2024.

Quelques projets de transformation vont pour autant se poursuivre en 2025/26, notamment la mise en œuvre d'un nouvel ERP basé sur SAP pour accompagner la croissance future du cabinet.

Le rapprochement est un succès, avec un faible taux de turn-over, des synergies commerciales croissantes et le gain de projets qui étaient inaccessibles auparavant.

Lors de l'annonce du rapprochement, Wavestone avait indiqué son objectif d'améliorer la rentabilité du nouvel ensemble pour viser le retour à une marge opérationnelle récurrente de 15% après quelques années.

Wavestone confirme cet objectif. Néanmoins, compte tenu de l'environnement économique actuel, difficile et incertain, le délai pour atteindre cette cible pourrait être plus long qu'escompté initialement. Wavestone vise désormais un retour à ce niveau de rentabilité au cours de l'année 2027, ou au plus tard en mars 2028.

Succession de la Direction générale de Wavestone

Le Comité des nominations et le Conseil d'administration de Wavestone ont poursuivi durant l'exercice 2024/25 leurs travaux relatifs au plan de succession de la Direction générale du cabinet.

Au cours de sa réunion du 2 juin 2025, sur proposition du Comité des nominations, le Conseil d'administration de Wavestone a approuvé, à l'unanimité, l'organisation prévue pour la future Direction générale du cabinet. Celle-ci sera composée :

d'un Directeur général, Karsten Höppner, actuel Directeur général délégué de Wavestone et ancien CEO de Q_PERIOR,

d'un Directeur général délégué, Benoît Darde, actuellement membre du Comité exécutif de Wavestone.

Cette nouvelle organisation de la Direction générale deviendra effective en juillet 2026, à l'issue de l'Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2025/26.

D'ici là, Pascal Imbert et Patrick Hirigoyen, respectivement Président - Directeur général et Directeur général délégué, vont activement travailler avec Karsten Höppner et Benoît Darde pour préparer leur entrée en fonction.

Il est par ailleurs projeté que Pascal Imbert reste Président du Conseil d'administration après l'Assemblée générale 2026. Il aura un rôle renforcé pendant une période de transition afin de garantir la réussite du processus de succession, dans le respect des prérogatives du Conseil d'administration et du Directeur général.

En parallèle, et pour mieux appuyer la nouvelle Direction générale, le Conseil d'administration, qui compte aujourd'hui 15 membres, prévoit d'évoluer vers une configuration plus resserrée. Ce mouvement se matérialisera lors des Assemblées générales 2025 et 2026, et n'affectera pas les équilibres en matière d'indépendance et de parité.

Annoncé dès décembre 2021, ce plan de succession a été préparé par le Comité des nominations et Pascal Imbert, appuyés par le cabinet Spencer Stuart, sous la responsabilité du Conseil d'administration.

Ces mouvements seront sans incidence sur la composition du capital de Wavestone. Pour mémoire, les actionnaires de contrôle ont pris un engagement de conservation de leurs titres jusqu'à décembre 2027, et conclu un pacte d'actionnaires qui court jusqu'en 2033, témoignant de leur engagement fort et durable.

Acquisition de Wivoo, un acteur de référence de l'écosystème digital français

Le 22 mai 2025, Wavestone a acquis Wivoo, un acteur de référence du conseil en Product Management en France.

Fondé en 2019 dans un contexte d'accélération des transformations digitales et agiles, Wivoo accompagne les directions digitales et e-commerce de ses clients dans la conception et le lancement de produits digitaux, data et IA.

Wivoo compte une centaine de collaborateurs. En 2024, l'agence a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 11,5 M€, pour une marge d'EBITDA ajustée de 7%.

Le prix d'acquisition s'élève à 11,5 M€ en valeur d'entreprise, auquel pourront s'ajouter jusqu'à 4,5 M€ conditionnés à la performance de Wivoo à fin mars 2026 et fin mars 2027. L'opération a été intégralement financée en numéraire, sur les fonds propres de Wavestone.

Wivoo sera consolidé dans les comptes du cabinet à compter du 1 er juin 2025.

Perspectives pour l'exercice 2025/26

La demande de conseil demeure à un niveau bas depuis le début de l'exercice 2025/26. La banque, l'industrie, le retail et le luxe continuent de figurer parmi les secteurs les plus difficiles.

Par ailleurs, les contextes économique et géopolitique engendrent de la volatilité et de l'incertitude. En conséquence, les décisions d'investissement sont plus difficiles à prendre, les dépenses de conseil sont sous pression, et certains projets sont reportés, voire annulés. En outre, les tendances sectorielles ou les dynamiques clients peuvent évoluer très rapidement ; à titre d'exemple récent, alors que les perspectives dans le secteur de la défense s'améliorent sensiblement, le secteur des transports connaît en revanche un ralentissement.

En dépit de cet environnement perturbé, certains secteurs comme l'énergie, les life sciences ou l'assurance continuent de faire preuve de résilience ; et la demande reste soutenue sur des offres telles que la cybersécurité, le cloud , SAP et l'intelligence artificielle.

D'un point de vue géographique, la plupart des régions sont confrontées à des conditions de marché globalement difficiles. L'Amérique du Nord constitue une exception, et affiche une tendance positive depuis fin 2024.

Dans ce contexte exigeant, Wavestone vise de faire progresser sa rentabilité en augmentant la part de son chiffre d'affaires réalisée par ses équipes internes, tout en adoptant une approche prudente et sélective en matière de recrutement et en opérant une maîtrise stricte de ses dépenses de fonctionnement.

En Amérique du Nord, Wavestone entend capitaliser sur la tendance positive du marché, en tirant parti des investissements réalisés dans la région et de la dynamique créée par le rassemblement des équipes au sein d'une seule business unit .

Enfin, Wavestone accorde une priorité absolue à son action commerciale, en se concentrant sur les secteurs et les offres les plus porteurs. Le cabinet prévoit en particulier de renforcer ses investissements commerciaux sur le thème de l'intelligence artificielle, avec l'ambition de positionner Wavestone comme un acteur de référence des transformations impulsées par l'IA.

Objectifs 2025/26 : croissance organique positive et marge opérationnelle récurrente supérieure à 13%

Pour l'exercice 2025/26, Wavestone se fixe de réaliser une croissance organique positive, par rapport au chiffre d'affaires consolidé de 943,7 M€ enregistré sur le dernier exercice.

Sur le plan de la rentabilité, le cabinet vise une marge opérationnelle récurrente supérieure à 13%.

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants, hors Wivoo et hors nouvelle acquisition.

Wavestone entend également poursuivre sa stratégie de croissance externe, en accordant la priorité aux États-Unis, sans exclure pour autant des opérations tactiques dans d'autres zones géographiques.

Prochains rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025/26 le lundi 28 juillet 2025, après la clôture des marchés d'Euronext ; et Assemblée générale des actionnaires le 29 juillet 2025 à 9h00.

À propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone n'a cessé de croître, toujours dans un esprit entrepreneurial, d'abord en France et en Allemagne, puis, en Suisse, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, pour devenir un cabinet de conseil de classe mondiale en mesure d'accompagner les plus grandes entreprises dans leurs transformations stratégiques les plus ambitieuses.

En s'appuyant sur une combinaison de savoir-faire unique, à l'intersection de la technologie et du business, les 6 000 collaborateurs du cabinet délivrent une offre de conseil sur-mesure et à 360°, de la refonte des modèles d'affaires jusqu'à la mise en œuvre des technologies de pointe et la prise en compte des enjeux autour de la transition durable.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work ® .

Annexe 1 : biographies de Karsten Höppner et Benoît Darde

Karsten Höppner

Né en juillet 1967, Karsten Höppner est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Université des Sciences Appliquées de Berlin (Allemagne) et d'un MBA de Pennsylvania State University (États-Unis). Il commence sa carrière dans le conseil chez Andersen Consulting (devenu Accenture) en 1992.

En 1995, Karsten Höppner co-fonde ESPRiT Consulting AG, un cabinet de conseil en management et IT spécialisé notamment dans l'implémentation et l'optimisation de solutions SAP. Basé à Munich, le cabinet connaît une croissance significative, atteignant un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros en 2010, avec une expansion en Suisse, en Autriche, au Canada et aux États-Unis.

En 2011, ESPRiT Consulting AG fusionne avec agens group pour créer Q_PERIOR. Karsten Höppner en assure la direction générale, et entreprend un déplacement stratégique du positionnement du cabinet à travers le développement d'expertises sectorielles (assurance, banque, transport & voyage, industrie automobile), tout en conservant un savoir-faire IT et SAP de premier plan.

En combinant croissance organique soutenue et acquisitions ciblées, Q_PERIOR atteint un chiffre d'affaires de 330 millions d'euros en 2023, avant de fusionner avec Wavestone. Karsten Höppner intègre alors la direction générale du cabinet aux côtés de Pascal Imbert et Patrick Hirigoyen en tant que Directeur général délégué, et partage son temps entre les bureaux de Munich et de Paris.

Benoît Darde

Benoît Darde est né en octobre 1972. Diplômé de l'ESIEA, il rejoint Wavestone en 1999 après une première expérience dans le monde du service. Il débute sa carrière de consultant dans le domaine des infrastructures IT (Telecom, Workplace, Datacenter).

Il accompagne ensuite le développement des activités de conseil en transformation des filières IT (organisation, stratégie de sourcing, excellence opérationnelle) des grandes entreprises.

Il acquiert ainsi une expertise solide dans le pilotage de grands projets de transformation, qu'il n'a cessé de développer depuis, d'abord dans le domaine IT et digital, puis dans le secteur des services financiers.

Membre du comité exécutif de Wavestone depuis 2012, il pilote plusieurs projets d'intégration à la suite d'opérations de croissance externe, en France, en Suisse et au Royaume-Uni. Benoît Darde supervise aujourd'hui les activités Financial Services en France, ainsi que les bureaux de Londres, Genève et Nantes.

Il représente Wavestone en tant qu'administrateur au sein du syndicat professionnel Numeum depuis 2018, et a rejoint en 2023 le comité exécutif du syndicat.

Annexe 2 : indicateur alternatif de performance

Le « Résultat Opérationnel Récurrent » (ROR) est un indicateur alternatif de performance obtenu en déduisant du chiffre d'affaires les charges opérationnelles des activités courantes, y compris les charges liées aux paiements en actions. Les dotations à l'amortissement des relations clientèles ne sont pas déduites du ROR, ni les produits et charges non récurrents. Ces derniers incluent notamment les produits ou charges liés aux acquisitions ou cessions d'activité, ainsi que les produits ou coûts liés aux locaux non occupés.

La marge opérationnelle récurrente est obtenue en divisant le ROR par le chiffre d'affaires.

Annexe 3 : compte de résultat consolidé au 31/03/25 En milliers d'euros - Données auditées - Normes IFRS 31/05/25 31/05/24 Chiffre d'affaires 943 666 701 056 Achats consommés -144 953 -67 798 Charges de personnel -595 367 -465 469 Charges externes -66 390 -52 045 Impôts et taxes -8 198 -7 839 Dotations nettes aux amortissements et aux provisions -10 925 -8 106 Autres produits et charges courants 1 224 1 542 Résultat opérationnel récurrent 119 057 101 341 Amortissement relations clientèle -8 371 -3 808 Autres produits et charges opérationnels -1 122 -11 750 Résultat opérationnel 109 564 85 783 Produits financiers 701 759 Coût de l'endettement financier brut -3 932 -2 376 Coût de l'endettement financier net -3 232 -1 617 Autres produits et charges financiers -3 115 -2 902 Résultat avant impôt 103 217 81 264 Charge d'impôt -27 296 -22 673 Résultat net 75 921 58 591 Intérêts minoritaires -362 -391 Résultat net - part du groupe 75 558 58 199 Résultat net - part du groupe par action (€) 1 3,09 2,71 Résultat net dilué - part du groupe par action (€) 3,09 2,71

1 Nombre d'actions pondéré sur la période.

Annexe 4 : bilan consolidé au 31/03/25 En milliers d'euros - Données auditées - Normes IFRS 31/03/25 31/03/24 Ecarts d'acquisition 512 485 507 889 Immobilisations incorporelles 66 209 74 565 Immobilisations corporelles 11 561 11 965 Droits d'utilisation des biens pris en location 25 305 23 887 Actifs financiers - part à plus d'un an 1 906 1 737 Autres actifs non courants 12 000 13 661 Actif non courant 629 466 633 705 Clients et comptes rattachés 250 176 245 900 Autres créances 21 960 20 656 Trésorerie et équivalent de trésorerie 78 346 77 481 Actif courant 350 481 344 036 Total actif 979 948 977 741 Capital 623 623 Primes d'émission, de fusion, d'apport 265 432 265 432 Réserves et résultats consolidés 361 853 300 059 Réserves de conversion groupe 4 050 3 352 Capitaux propres - part du groupe 631 957 569 466 Intérêts minoritaires 1 443 1 926 Total capitaux propres 633 401 571 392 Provisions long terme 23 627 24 657 Passifs financiers - part à plus d'un an 44 930 52 231 Dettes locatives - part à plus d'un an 19 173 18 013 Autres passifs non courants 24 054 25 864 Passif non courant 111 785 120 765 Provisions court terme 3 124 5 205 Passifs financiers - part à moins d'un an 7 830 5 977 Dettes locatives - part à moins d'un an 8 839 8 174 Fournisseurs et comptes rattachés 34 150 42 293 Dettes fiscales et sociales 145 915 152 575 Autres passifs courants 34 904 71 360 Passif courant 234 762 285 583 Total passif 979 948 977 741

Annexe 5 : tableau des flux de trésorerie consolidée au 31/03/25 En milliers d'euros - Données auditées - Normes IFRS 31/03/25 31/03/24 Résultat net de l'ensemble consolidé 75 921 58 591 Elimination des éléments non monétaires : Dotations nettes aux amortissements et provisions 1 19 569 12 991 Charges / (produits) liés aux paiements en actions 5 651 4 420 Moins-values / (plus-values) de cession, nettes d'impôt -47 27 Autres charges et produits calculés 620 1 069 Cout de l'endettement financier net (y.c. intérêts sur dettes locatives) 4 351 2 036 Charges / (produits) d'impôt 27 296 22 673 Capacité d'autofinancement avant cout de l'endettement

financier net et impôt 133 362 101 806 Impôt payé -38 163 -21 650 Variation du besoin en fonds de roulement -5 922 2 935 Flux net de trésorerie généré par l'activité 89 277 83 091 Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles -4 838 -3 109 Cession d'immobilisations 46 66 Variation des immobilisations financières 52 14 Incidence des variations de périmètre -44 005 -65 990 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -48 744 -69 018 Cession (acquisition) par la société de ses propres titres 2 -12 155 -5 914 Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère -9 380 -7 593 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées -845 0 Souscription d'emprunts 40 000 19 700 Remboursement d'emprunts -45 642 -5 646 Remboursement des dettes locatives -8 084 -6 199 Intérêts financiers nets versés -3 028 -1 317 Intérêts net versés sur dettes locatives -1 065 -425 Autres flux liés aux opérations de financement 20 -11 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -40 179 -7 406 Variation nette de trésorerie 354 6 667 Incidences des variations de taux de change 503 104 Trésorerie à l'ouverture 77 452 70 681 Trésorerie à la clôture 78 309 77 452 1 Intégrant 8 462 K€ au titre de l'amortissement des droits d'utilisation immobiliers au 31/03/25 (contre 5 775 K€ au 31/03/24) et 8 371 K€ au titre de l'amortissement de la relation clientèle au 31/03/25 (contre 3 808 K€ au 31/03/24). 2 Pour information, la société a livré des actions auto-détenues pour un montant de 4 559 K€ au cours de l'exercice 2024/25.

3 Wavestone a déployé des indicateurs opérationnels consolidés à l'échelle de l'ensemble du cabinet à compter de l'exercice 2024/25.

[4] En tenant compte du nombre moyen pondéré d'actions en circulation.

[5] Hors dettes locatives

[3] Mesuré par l'évaluation de la performance RSE du cabinet par les agences de notation Ecovadis et Ethifinance ESG Ratings.

[4] NPS® ou Net Promoter Score est un indicateur utilisé pour mesurer la satisfaction client, sur une échelle allant de -100 à 100 (NPS® est une marque déposée de Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc., et Fred Reichheld).