WAVESTONE : Programme de rachat d'actions : Déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres du 31 août au 04 septembre 2026

Programme de rachat d'actions
Dénomination sociale de l'émetteur : Wavestone
Nature des titres : Actions
Tableau de déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres
du 31 août au 04 septembre 2026
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|WAVESTONE
|969500GSN25I3B3X6F94
|01/09/2026
|FR0004036036
|620
|33,30
|XPAR (Euronext - Euronext Paris)
|WAVESTONE
|969500GSN25I3B3X6F94
|02/09/2026
|FR0004036036
|5 238
|32,8627
|XPAR (Euronext - Euronext Paris)
|WAVESTONE
|969500GSN25I3B3X6F94
|03/09/2026
|FR0004036036
|1 399
|32,4709
|XPAR (Euronext - Euronext Paris)
|WAVESTONE
|969500GSN25I3B3X6F94
|04/09/2026
|FR0004036036
|14 000
|32,95
|XPAR (Euronext - Euronext Paris)
À propos de Wavestone
Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone s'est imposé comme un cabinet de conseil de classe mondiale, positionné à la convergence du business et de la technologie. Wavestone accompagne les plus grandes entreprises à l'ère de l'intelligence artificielle, en les aidant à déployer à l'échelle de nouvelles façons de travailler, à faire évoluer leurs opérations ou encore à réinventer leurs modèles d'affaires.
Présents en Europe et en Amérique du Nord, les 6000 collaborateurs de Wavestone délivrent une offre de conseil sur-mesure et de bout-en-bout, combinant expertise business, technologique et savoir-faire de premier plan en transformation d'entreprise. En intégrant l'IA au cœur de sa proposition de valeur et de ses interventions, le cabinet permet à ses clients de convertir tout le potentiel de cette transformation en valeur concrète et durable.
Wavestone est coté sur Euronext Paris et labellisé Great Place to Work®.
|
Wavestone
Pascal IMBERT
Président – Directeur général
Tél. : 01 49 03 20 00
Benjamin CLEMENT
Communication financière
Tél. : 01 49 03 20 00
|
Actus
Mathieu OMNES
Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92
Déborah SCHWARTZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 35
- SECURITY MASTER Key : l2dyYpmbl2+Ymp2easqXl5RpbG1qw2jJm5PLlGFvZsuccJ5kx2yVbJ2SamlhlW5t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100097-operations-dans-le-cadre-du-programme-de-rachat-d_actionsdu-31-aout-au-04-septembre-2026.pdf
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