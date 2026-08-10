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WAVESTONE : Programme de rachat d'actions : Déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres du 3 au 7 août 2026
information fournie par Actusnews 10/08/2026 à 18:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Programme de rachat d'actions

Dénomination sociale de l'émetteur : Wavestone
Nature des titres : Actions

Tableau de déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres
du 3 au 7 août 2026


Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
WAVESTONE 969500GSN25I3B3X6F94 03/08/2026 FR0004036036 8 705 33,3708 XPAR (Euronext - Euronext Paris)
WAVESTONE 969500GSN25I3B3X6F94 04/08/2026 FR0004036036 63 093 35,3978 XPAR (Euronext - Euronext Paris)
WAVESTONE 969500GSN25I3B3X6F94 05/08/2026 FR0004036036 8 071 34,7489 XPAR (Euronext - Euronext Paris)


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x2qcaZdml2eZy5tuZ8dsapOVbW9lyGmamJPGnJVslpfKnW2UyWuSmsbHZnJqnG1o
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Descriptif du programme de rachat

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99782-operations-dans-le-cadre-du-programme-de-rachat-d_actions-du-3-au-7-aout-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
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WAVESTONE
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