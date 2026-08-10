WAVESTONE : Programme de rachat d'actions : Déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres du 3 au 7 août 2026

Programme de rachat d'actions
Dénomination sociale de l'émetteur : Wavestone
Nature des titres : Actions
Tableau de déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres
du 3 au 7 août 2026
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|WAVESTONE
|969500GSN25I3B3X6F94
|03/08/2026
|FR0004036036
|8 705
|33,3708
|XPAR (Euronext - Euronext Paris)
|WAVESTONE
|969500GSN25I3B3X6F94
|04/08/2026
|FR0004036036
|63 093
|35,3978
|XPAR (Euronext - Euronext Paris)
|WAVESTONE
|969500GSN25I3B3X6F94
|05/08/2026
|FR0004036036
|8 071
|34,7489
|XPAR (Euronext - Euronext Paris)
- SECURITY MASTER Key : x2qcaZdml2eZy5tuZ8dsapOVbW9lyGmamJPGnJVslpfKnW2UyWuSmsbHZnJqnG1o
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Descriptif du programme de rachat
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99782-operations-dans-le-cadre-du-programme-de-rachat-d_actions-du-3-au-7-aout-2026.pdf
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