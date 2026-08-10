WAVESTONE : Programme de rachat d'actions : Déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres du 3 au 7 août 2026

Programme de rachat d'actions

Dénomination sociale de l'émetteur : Wavestone

Nature des titres : Actions

Tableau de déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres

du 3 au 7 août 2026

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Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Descriptif du programme de rachat

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99782-operations-dans-le-cadre-du-programme-de-rachat-d_actions-du-3-au-7-aout-2026.pdf