 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

WAVESTONE : Programme de rachat d'actions : Déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres du 10 au 14 août 2026
information fournie par Actusnews 17/08/2026 à 18:15
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Programme de rachat d'actions

Dénomination sociale de l'émetteur : Wavestone
Nature des titres : Actions

Tableau de déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres
du 10 au 14 août 2026


Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
WAVESTONE 969500GSN25I3B3X6F94 13/08/2026 FR0004036036 10 760 34,3500 XPAR (Euronext - Euronext Paris)
WAVESTONE 969500GSN25I3B3X6F94 14/08/2026 FR0004036036 4 000 34,9500 XPAR (Euronext - Euronext Paris)


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xpxqaZluZZiWy2mdlZVtZpVob21nk5OZbJOXk2hrmJeUm21il2Zkb8qcZnJqnWhr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Descriptif du programme de rachat

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99835-operations-dans-le-cadre-du-programme-de-rachat-d_actions-du-10-au-14-aout-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Dividendes

Valeurs associées

WAVESTONE
34,500 EUR Euronext Paris +0,58%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,1242 +30,74%
HAFFNER ENERGY
0,7 -2,91%
CAC 40
8 547,33 -0,38%
ATON
0,0166 -2,35%
Pétrole Brent
90,9 -0,22%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank