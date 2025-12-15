WAVESTONE : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025/26

Wavestone annonce ce jour avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier semestriel au 30 septembre 2025.

Ce rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse suivante : https://www.wavestone.com/fr/investisseurs/ . Une version anglaise du rapport financier semestriel 2025/26 est également disponible sur le site internet de la société.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025/26, le lundi 2 février 2026, à 18h00.

A propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone n'a cessé de croître, toujours dans un esprit entrepreneurial, d'abord en France et en Allemagne, puis, en Suisse, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, pour devenir un cabinet de conseil de classe mondiale en mesure d'accompagner les plus grandes entreprises dans leurs transformations stratégiques les plus ambitieuses.

En s'appuyant sur une combinaison de savoir-faire unique, à l'intersection de la technologie et du business, les 6 000 collaborateurs du cabinet délivrent une offre de conseil sur-mesure et à 360°, de la refonte des modèles d'affaires jusqu'à la mise en œuvre des technologies de pointe et la prise en compte des enjeux autour de la transition durable.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone

Pascal Imbert

CEO

Tel.: +33 (0)1 49 03 20 00



Benjamin Clément

Financial Communication

Tel.: +33 (0)1 49 03 20 00 Actus

Mathieu Omnes

Investor and Analyst Relations

Tel.: +33 (0)1 53 67 36 92



Deborah Schwartz

Press relations

Tel.: +33 (0)1 53 67 36 35