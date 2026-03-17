Le logo de BNP Paribas à Nantes

BNP Paribas a ‌dévoilé mardi la trajectoire financière 2025-2030 de BNP Paribas ​Asset Management et dit anticiper 350 milliards d'euros de collecte nette cumulée d'ici 2030 pour sa nouvelle plateforme ​de gestion d'actifs, avec une croissance annuelle des actifs sous gestion qui ​devrait être supérieure à ⁠5%.

La banque française dit également viser pour BNP Paribas ‌Asset Management une croissance des revenus d'environ 4% sur la période et des charges ​d'exploitation stables.

"Avec notre ‌plan stratégique 2030, notre ambition est de ⁠renforcer notre position comme l’une des plateformes d’investissement les plus puissantes en Europe", a déclaré dans un communiqué ⁠Sandro Pierri, directeur ‌général de BNP Paribas Asset Management.

BNP Paribas, ⁠dont l'ambition est de devenir le leader européen ‌de la collecte de fonds pour les ⁠investissements en actifs privés, a finalisé en juillet ⁠dernier l'acquisition ‌d'AXA IM, donnant naissance au deuxième gestionnaire d'actifs européens ​derrière Amundi, avant de ‌fusionner en janvier ses activités de gestion d'actifs au sein d'une même entité.

À ​horizon 2030, le résultat avant impôts de BNP Paribas Asset Management devrait "quasiment" doubler et la ⁠rentabilité avant impôts (RONE) devrait être supérieure à 65%.

S’appuyant sur l’acquisition d’AXA IM, BNP Paribas Asset Management opère selon le groupe "à grande échelle en Europe" et gère plus de 1.600 milliards d'euros d'actifs.

(Rédigé par Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)