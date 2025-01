Wavestone: lancement d'une campagne de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 08:55









(CercleFinance.com) - Wavestone annonce le lancement d'une campagne de rachat d'actions portant sur un montant maximum de 10 millions d'euros, dans le cadre du programme autorisé par l'AG du 25 juillet et initié le même jour par son conseil d'administration.



Cette campagne débute ce 2 janvier et s'achèvera le 31 mars 2025 au plus tard. Elle porte sur au plus 200.000 titres à acquérir au cours maximum de 50 euros et fait l'objet d'un mandat de rachat d'actions confié à BNP Paribas Portzamparc.



Les actions rachetées n'auront pas vocation à être annulées, mais à être conservées en vue de servir les futurs plans d'attribution gratuite d'actions destinés aux salariés et mandataires sociaux du cabinet qui devraient être décidés dans les années à venir.



Pour mémoire, outre les achats et ventes réalisés pour les besoins du fonctionnement du contrat de liquidité de la société, 118.032 titres ont d'ores et déjà été acquis dans le cadre du programme de rachat d'actions du 25 juillet.





Valeurs associées WAVESTONE 43,30 EUR Euronext Paris +0,81%