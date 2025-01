Wavestone: croissance organique de 1% à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - Wavestone affiche pour les neuf premiers mois de son exercice 2024-25 un chiffre d'affaires de 698,5 millions d'euros, en croissance de 54% en données totales du fait des acquisitions de Q_PERIOR et d'Aspirant Consulting, mais de 1% en organique.



Au niveau commercial, le carnet de commandes du cabinet se monte à 4,5 mois au 31 décembre 2024 (intégrant Q_PERIOR et Aspirant Consulting), contre 3,7 mois trois mois plus tôt. À périmètre constant, il s'établit à 4,1 mois, contre 3,4 mois au 30 septembre 2024.



Wavestone confirme ses objectifs annuels, à savoir un chiffre d'affaires stable par rapport au pro forma 2023-24 de 943,8 millions et une marge opérationnelle récurrente de 12,5% (à taux de change constants et hors nouvelle acquisition).





