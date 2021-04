WAVESTONE : Croissance de 4% au 4ème trimestre 2020/21 - Une fin d'exercice bien orientée

Chiffre d'affaires - En M€ - données consolidées non auditées 2020/21 2019/20 Variation Variation à périmètre * et change constants 1er trimestre 94,4 98,3 -4% -10% 2ème trimestre 92,4 96,2 -4% -4% 3ème trimestre 111,8 112,7 -1% +3% 4ème trimestre 119,1 114,9 +4% +7% Total 12 mois 417,6 422,0 -1% -1%

* Hors WGroup, consolidé depuis le 01/08/2019.

Chiffre d'affaires annuel de 417,6 M€, en repli limité de -1%

Au 4ème trimestre de l'exercice 2020/21 (1er janvier - 31 mars), Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 119,1 M€, en progression de +4%. A taux de change et périmètre constants, la croissance organique s'est établie à +7% sur le trimestre.

L'amélioration de l'activité, déjà visible au 3ème trimestre, s'est poursuivie au cours des derniers mois de l'exercice, et a permis de réaliser un 4ème trimestre au-delà des attentes.

Sur l'ensemble de l'exercice 2020/21, le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone s'est établi à 417,6 M€, supérieur à l'objectif relevé fin janvier de 410 M€. Il s'inscrit en repli limité de -1% (repli identique à périmètre et taux de change constants).

Taux d'activité de 75% au 4ème trimestre, 71% sur l'ensemble de l'exercice 2020/21

Le bon niveau de prises de commandes depuis l'été 2020, sous l'effet des mesures de relance commerciale, et le succès des actions visant à pallier toute rupture de charge sur le début de l'année civile 2021 ont permis de maintenir le taux d'activité à un bon niveau au dernier trimestre de l'exercice.

Il s'est établi à 75% sur la période, chiffre stable par rapport au 3ème trimestre, contre 68% au 2ème trimestre et 63% au 1er trimestre. Sur l'ensemble de l'exercice 2020/21, le taux d'activité s'est élevé à 71%, un niveau identique à celui de l'exercice 2019/201.

Des prix en voie de stabilisation au 4ème trimestre, un repli annuel conforme aux attentes

Après trois trimestres consécutifs d'érosion des prix, le taux journalier moyen s'est stabilisé au 4ème trimestre.

Il s'est établi à 842 € sur l'ensemble de l'exercice, en repli de -4% par rapport au prix de vente moyen de 878 € enregistré en 2019/20. Ce repli est conforme à la fourchette de -3% à -5% annoncée en début d'exercice.

3 453 collaborateurs au 31 mars 2021

Au 31 mars 2021, Wavestone comptait 3 453 collaborateurs, contre 3 358 collaborateurs au 31 décembre 2020.

Avec la reprise des actions de recrutement en septembre 2020, étendues progressivement à l'ensemble du cabinet, Wavestone a réalisé de l'ordre de 450 recrutements bruts sur l'exercice, au-delà de l'objectif fixé (rappel : 400 recrutements).

Le turn-over s'est établi à 11% sur l'année, contre 12% au 31 décembre 2020 (calcul sur 12 mois glissants) et 14% sur l'exercice 2019/20. Au regard de l'amélioration progressive du contexte de marché, le cabinet anticipe une remontée du taux de turn-over dans les trimestres à venir, tout en se fixant pour objectif de le maintenir aux alentours de 15% sur l'ensemble de l'exercice 2021/22.

Sur 12 mois, le repli de l'effectif de Wavestone s'est limité à -1% (rappel : 3 498 collaborateurs à fin mars 2020), nettement en deçà du recul de -5% affiché à mi-exercice.

Trésorerie nette2 largement positive au 31 mars 2021

Dans la continuité du 3ème trimestre, la situation financière du cabinet a continué de se renforcer au cours du dernier trimestre de l'exercice.

Au 31 mars 2021, le cabinet disposait d'une trésorerie nette2 de l'ordre de 32 M€, et d'une trésorerie disponible de 88 M€3. Pour rappel, le cabinet comptait une dette financière nette2 de 15,6 M€ à fin septembre 2020 et de 29,1 M€ à fin mars 2020.

Remboursement des indemnités d'activité partielle

Au regard de la solide performance de Wavestone sur l'exercice et en cohérence avec les valeurs de responsabilité sociale d'entreprise promues par le cabinet, le Directoire, avec l'accord du Conseil de surveillance, soumettra à l'approbation des actionnaires, lors de l'assemblée générale annuelle du 27 juillet 2021, le remboursement des indemnités perçues au titre des dispositifs d'activité partielle.

Ces indemnités, perçues en France, au Royaume-Uni, en Suisse et au Luxembourg, représentent un produit de 3,2 M€ sur l'exercice. En conséquence, le résultat opérationnel courant 2020/21 intégrera une provision de -3,2 M€, équivalente à ce montant.

Smartworking@Wavestone : imaginer le travail de demain

La crise sanitaire a profondément transformé les modes de travail au sein du cabinet et ouvert de nouvelles perspectives en termes d'organisation. Pour Wavestone, c'est l'opportunité de repenser la manière d'exercer son métier, dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie au travail, de mieux attirer et fidéliser les talents, d'optimiser l'utilisation des compétences, tout en réduisant l'empreinte carbone de son activité.

Wavestone a donc initié le projet Smartworking@Wavestone, qui vise à réinventer l'organisation du travail, avec une contribution active de l'ensemble des équipes du cabinet. Dès la levée des contraintes sanitaires, le cabinet lancera une phase d'expérimentation pour bâtir ce nouveau cadre dans une démarche participative appelée à durer 12 à 18 mois.

Smartworking@Wavestone devrait se traduire demain par une nouvelle répartition du temps passé par les collaborateurs dans les locaux de Wavestone, chez les clients, en télétravail, ou dans des espaces de coworking. Dans cette perspective, le Directoire a d'ores et déjà pris la décision de se séparer de 3 des 7 étages occupés à ce jour par le cabinet au siège de l'entreprise, à La Défense.

Cette diminution de l'ordre de 40% de la surface des locaux parisiens de Wavestone générera une économie annuelle nette de l'ordre de 3 M€ à compter de l'exercice 2021/22, intégrant les économies de loyers mais également les dépenses supplémentaires liées à la nouvelle organisation.

Cette décision va conduire à enregistrer dans les comptes de l'exercice 2020/21 un montant de provisions et dépréciations de -8,3 M€, au titre des locaux inoccupés dans le futur. Ce montant, sans impact sur le niveau de trésorerie au 31 mars 2021, sera comptabilisé au sein du poste « autres charges opérationnelles ». Il ne pèsera donc pas sur le résultat opérationnel courant de l'exercice.

Maintien d'une attitude plus offensive

La fin d'exercice 2020/21 a été bien orientée, avec notamment une prise de commande soutenue. Le carnet de commande s'établissait au 31 mars 2021 à 4,1 mois, marquant un nouveau progrès par rapport au niveau de fin décembre (3,9 mois) et de fin mars 2020 (3,5 mois).

Compte tenu de cette bonne dynamique, Wavestone confirme son attitude plus offensive pour l'année à venir, avec une priorité accordée à la reprise de la croissance organique.

Si la demande pour les prestations de conseil demeure toujours étroitement contrôlée, le cabinet tire actuellement parti de la multiplication de grands projets de transformation, accélérés par la crise.

Sur le plan sectoriel, les tendances déjà observées par le cabinet s'affirment mois après mois : industrie pharmaceutique, utilities, secteur public, assurance et banque tirent la demande et constitueront les univers de croissance pour le cabinet en 2021. A l'inverse, la demande demeure atone dans quelques secteurs : transports, automobile et retail.

Le cabinet a en outre relancé ses actions en matière de croissance externe avec l'objectif de réaliser une à deux acquisitions ciblées sur l'exercice, en donnant la priorité à des acquisitions aux Etats-Unis, sans s'interdire des opérations tactiques en France.

Résilience de la marge opérationnelle courante en 2020/21

Wavestone anticipe une marge opérationnelle courante aux alentours de 12,5%4 en 2020/21, contre 13,2% en 2019/20.

L'objectif d'une marge opérationnelle courante annuelle à deux chiffres sera donc largement respecté, tout en intégrant la provision de -3,2 M€ liée au remboursement des indemnités perçues au titre des dispositifs d'activité partielle.

Pour sa part, la marge opérationnelle restera supérieure à 10%, tout en comptabilisant les provisions et dépréciations du projet Smartworking@Wavestone, ainsi que l'amortissement de la relation clientèle.

Premières tendances pour 2021/22

Le cabinet est aujourd'hui en mesure de donner des premières indications concernant ses objectifs pour l'exercice 2021/22 : un chiffre d'affaires de l'ordre de 450 M€ et une marge opérationnelle courante de l'ordre de 13%.

L'objectif de marge opérationnelle courante intègre la reprise des dépenses liées à la croissance, partiellement compensée par les économies issues de Smartworking@Wavestone. Ces indications s'entendent hors nouvelle acquisition.

Wavestone précisera ses objectifs pour l'exercice 2021/22 le 1er juin 2021, à l'occasion de la publication des résultats annuels 2020/21.

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2020/21, le mardi 1er juin 2021, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris.

Wavestone

Pascal IMBERT

Président du Directoire

Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLEMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Nicolas BOUCHEZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 74

1 Pour rappel, ces chiffres sont exactement comparables, le recours à l'activité partielle sur l'exercice 2020/21 étant sans impact sur le calcul du taux d'activité du cabinet.

2 Hors dettes locatives

3 Données non auditées

4 Donnée non auditée