Wavestone confirme ses objectifs annuels

AOF - EN SAVOIR PLUS

Wavestone a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2024/25 après les avoir réduits en décembre. La société vise un chiffre d'affaires annuel stable par rapport au chiffre d'affaires pro forma 2023/24 de 943,8 millions d'euros. En termes de rentabilité, le cabinet de conseil cible une marge opérationnelle récurrente de 12,5%. Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

"Comme anticipé, Wavestone connaît une activité ralentie sur le début de l'année calendaire 2025 et la visibilité est réduite sur le quatrième trimestre 2024/25" a indiqué le groupe de conseil à propos de ses perspectives. Il ajoute que la "demande en prestations de conseil chez les clients demeure limitée, particulièrement en Europe où il n'y a pas de signaux de reprise économique".

Au 31 décembre 2024, le turn-over sur 12 mois glissants (intégrant Q_Perior et Aspirant Consulting) s'établit à 13%, niveau identique à celui du 30 septembre 2024. À périmètre constant, le turn-over est également de 13%, contre 14% sur l'ensemble de l'exercice 2023/24. Wavestone comptait 5 990 collaborateurs au 31 décembre 2024, contre 5 894 au 31 mars 2024.

(AOF) - Au troisième trimestre, clos fin décembre, de son exercice 2024/25, le chiffre d'affaires de Wavestone a progressé de 37% à 240,6 millions d'euros. Sur une base pro forma, établie comme si les acquisitions de Q_Perior et d'Aspirant Consulting étaient intervenues le 1er avril 2023, le chiffre d'affaires s'inscrit en recul organique de 1%. Il n'y a pas eu d'effet jour au troisième trimestre. Sur neuf mois, le taux d'activité s'est élevé à 73%, niveau identique à celui du premier semestre 2024/25. À périmètre constant, il s'est établi à 72%, contre 73% sur l'ensemble de l'exercice 2023/24.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.