WAVESTONE : Compte rendu de l'Assemblée générale mixte du 29 juillet 2025

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Wavestone s'est déroulée le mardi 29 juillet 2025, sous la présidence de Pascal Imbert, Président du Conseil d'administration, et en présence des Commissaires aux comptes.

Le résultat des votes pour chaque résolution est disponible sur le site internet de Wavestone ( www.wavestone.com ), onglet Investisseurs, dans les documents financiers relatifs à l'Assemblée générale.

Approbation d'un dividende de 0,46 € par action, mis en paiement le 6 août 2025

Les actionnaires du cabinet ont approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2024/25 clos le 31 mars 2025, et la proposition d'affectation du résultat qui leur était proposée.

En conséquence, Wavestone va verser, au titre de l'exercice 2024/25, un dividende de 0,46 € par action, en hausse de +21% par rapport à celui versé en 2024, représentant 15% du résultat net part du groupe.

La mise en paiement du dividende, qui sera versé en numéraire, sera effectuée à compter du 6 août 2025.

Renouvellement d'un membre du Conseil d'administration et Commissaire aux comptes

L'Assemblée générale mixte a approuvé la 5 ème résolution relative au renouvellement de Madame Marlene Ribeiro en qualité de membre du Conseil d'administration pour quatre ans.

Par l'approbation des 6 ème et 7 ème résolutions, l'Assemblée générale a approuvé le renouvellement d'Aca Nexia en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des comptes et des informations en matière de durabilité.

Approbation des résolutions conformément à la proposition du Conseil d'administration

Les actionnaires du cabinet ont approuvé les résolutions conformément à la proposition du Conseil d'administration. Plus d'informations sur ces résolutions sont disponibles dans le Rapport du Conseil d'administration - Rapport général du document d'enregistrement universel 2024/25 .

À propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone n'a cessé de croître, toujours dans un esprit entrepreneurial, d'abord en France et en Allemagne, puis, en Suisse, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, pour devenir un cabinet de conseil de classe mondiale en mesure d'accompagner les plus grandes entreprises dans leurs transformations stratégiques les plus ambitieuses.

En s'appuyant sur une combinaison de savoir-faire unique, à l'intersection de la technologie et du business, les 6 000 collaborateurs du cabinet délivrent une offre de conseil sur-mesure et à 360°, de la refonte des modèles d'affaires jusqu'à la mise en œuvre des technologies de pointe et la prise en compte des enjeux autour de la transition durable.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work ® .

