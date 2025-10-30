WAVESTONE : Chiffre d'affaires stable au 1er semestre 2025/26 : 458,1 M EUR - Visibilité limitée, en dépit d'une demande plus soutenue

Chiffre d'affaires en M€

Données non auditées 2025/26

consolidé 2024/25

consolidé Variation Variation à périmètre 1 et change constants 1 er trimestre 231,5 232,4 0% -1% 2 ème trimestre 226,4 225,4 0% 0% 1 er semestre 458,1 457,8 0% 0%

1 hors Wivoo, consolidé depuis le 1 er juin 2025.

Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2025/26 quasiment stable à périmètre et taux de change constants

Au 2 ème trimestre de son exercice 2025/26, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 226,4 M€, en hausse de +0,4% par rapport au 2 ème trimestre de l'exercice 2024/25. Pour rappel, Wavestone consolide Wivoo, cabinet de conseil français, depuis le 1 er juin 2025.

À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires trimestriel est quasiment stable (-0,3%). À noter : le 2 ème trimestre 2025/26 présentait un effet jour défavorable de -1,1%.

Sur l'ensemble du 1 er semestre 2025/26, le chiffre d'affaires de Wavestone s'est établi à 458,1 M€, stable par rapport au 1 er semestre 2024/25.

Sur une base organique, le chiffre d'affaires semestriel est en repli de -0,5%. Sur la période, l'effet jour était défavorable à hauteur de -0,9%.

Taux d'utilisation sous pression au 1 er semestre 2025/26 à 71%, taux journalier moyen solide à 939 €

Malgré une légère amélioration entre le 1 er et le 2 ème trimestre, le taux d'utilisation est resté sous pression au 1 er semestre pour s'établir à 71%, contre 73% sur l'ensemble de l'exercice précédent.

À mi-exercice, les taux journaliers sont demeurés solides malgré la consolidation de Wivoo, dont les prix sont inférieurs à ceux du reste du cabinet. Le taux journalier moyen s'est élevé à 939 € au 1 er semestre 2025/26, niveau équivalent à celui de l'exercice 2024/25. À périmètre et taux de change constants, le taux journalier moyen a progressé de +1% par rapport à l'exercice précédent.

Sur le plan commercial, le carnet de commande s'établissait à approximativement à 3,6 mois au 30 septembre 2025, contre 4,2 mois au 31 mars 2025 et 3,7 mois un an plus tôt.

6 042 collaborateurs au 30 septembre 2025, turn-over à 13% sur 12 mois glissants

Les effectifs de Wavestone ont diminué pendant l'été, conformément à la saisonnalité habituelle.

Au 30 septembre 2025, le cabinet comptait 6 042 collaborateurs, dont 98 collaborateurs issus du rapprochement avec Wivoo, contre 6 076 au 31 mars 2025.

À fin septembre 2025, le turn-over s'établissait à 13% (sur 12 mois glissants), contre 12% à l'issue de l'exercice précédent.

Un environnement de marché difficile au 1 er semestre 2025/26

La première moitié de l'exercice 2025/26 s'est déroulée dans un contexte de marché difficile, en raison de la prudence des donneurs d'ordres dans la mise en œuvre de leurs plans d'investissements, sur fond de fortes incertitudes géopolitiques.

D'un point de vue sectoriel, la banque, le retail et l'industrie automobile restent parmi les secteurs difficiles. Le secteur du transport a quant à lui ralenti. A l'inverse, le cabinet observe une reprise récente dans le secteur du luxe. En parallèle, le secteur de l'assurance demeure résilient, tandis que l'énergie et les life sciences continuent d'afficher une bonne dynamique.

Sur le plan des offres, la demande de conseil en matière d'intelligence artificielle prend de l'ampleur, avec des premiers déploiements à grande échelle au sein de grands clients. Comme prévu, le cabinet a intensifié ses investissements commerciaux dans ce domaine. L'ambition de Wavestone est plus que jamais de se positionner comme un acteur de référence des transformations impulsées par l'IA.

La cybersécurité, le cloud et SAP continuent pour leur part d'afficher une dynamique soutenue.

Au niveau géographique, les tendances d'activité sont inchangées, avec des conditions de marché qui demeurent globalement difficiles dans toutes les régions où le cabinet est présent, à l'exception de l'Amérique du Nord où la demande reste forte.

Dans ce contexte, Wavestone reste sur un rythme modéré et une approche sélective en matière de recrutement, ce qui conduira à un accroissement très limité des effectifs à la fin de l'exercice.

Perspectives du 2 nd semestre 2025/26

Le début du 3 ème trimestre 2025/26 est marqué par une amélioration de la demande. En conséquence, le taux d'utilisation devrait connaître une progression significative au 3 ème trimestre. Pour autant, la visibilité reste limitée, et il est encore trop tôt pour juger de la poursuite de cette tendance positive au 4 ème trimestre 2025/26.

Pour ce qui concerne ses objectifs annuels, Wavestone confirme viser une croissance organique positive en 2025/26.

En matière de rentabilité, compte tenu des conditions difficiles du 1 er semestre et du manque de visibilité sur la fin de l'exercice, Wavestone ajuste légèrement son objectif. Le cabinet vise désormais une marge opérationnelle récurrente annuelle de l'ordre 13%, au lieu d'une cible supérieure à 13% initialement.

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants, hors Wivoo et hors nouvelle acquisition.

Prochain rendez-vous : publication des résultats du 1 er semestre 2025/26, mardi 2 décembre 2025, après la clôture des marchés d'Euronext.

Annexe 1 : indicateur alternatif de performance

Le « Résultat Opérationnel Récurrent » (ROR) est un indicateur alternatif de performance obtenu en déduisant du chiffre d'affaires les charges opérationnelles des activités courantes, y compris les charges liées aux paiements en actions. Les dotations à l'amortissement des relations clientèles ne sont pas déduites du ROR, ni les produits et charges non récurrents. Ces derniers incluent notamment les produits ou charges liés aux acquisitions ou cessions d'activité, ainsi que les produits ou coûts liés aux locaux non occupés.

La marge opérationnelle récurrente est obtenue en divisant le ROR par le chiffre d'affaire