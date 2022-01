WAVESTONE : Chiffre d'affaires de 340,2 M EUR sur les neuf premiers mois de 2021/22, en croissance de +14%, dont 12% en organique

Chiffre d'affaires

En M€ - données consolidées non auditées 2021/22 2020/21 Variation Variation à périmètre 1 et change constants 1 er trimestre 115,2 94,4 +22% +21% 2 ème trimestre 102,6 92,4 +11% +9% 3 ème trimestre 122,3 111,8 +9% +7% Total neuf mois 340,2 298,5 +14% +12%

1 hors Everest Group consulting consolidé depuis le 01/05/2021 et why innovation! consolidé depuis le 01/11/2021.

Progression de +9% du chiffre d'affaires au 3 ème trimestre 2021/22

Au 3 ème trimestre de l'exercice 2021/22 (du 1 er octobre au 31 décembre 2021), Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 122,3 M€, en croissance de +9% par rapport au 3 ème trimestre de l'exercice précédent.

A taux de change et périmètre constants (hors Everest Group consulting et why innovation!), le chiffre d'affaires trimestriel progresse de +7%.

A l'issue des neufs premiers mois de l'exercice, le cabinet a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 340,2 M€, en hausse de +14%, dont +12% à périmètre et change constants. L'effet jour sur les neuf premiers mois de l'exercice s'établit à +1,0%.

Maintien d'un rythme de recrutement dynamique

Au 31 décembre 2021, Wavestone comptait 3 624 collaborateurs, contre 3 453 au 31 mars dernier et 3 476 à l'issue du 1 er semestre 2021/22.

Le cabinet est parfaitement en ligne avec son plan de recrutement, relevé début décembre, de plus de 900 nouvelles arrivées visées sur l'ensemble de l'exercice.

Le turn-over demeure élevé. Au 31 décembre 2021, il s'établissait à 17% sur 12 mois glissants, contre 15% au 30 septembre 2021. Le cabinet anticipe un taux de turn-over annuel en milieu de fourchette de 15% à 20%.

Bonne dynamique commerciale, taux d'activité et prix conformes aux ambitions annuelles

Au 31 décembre 2021, le taux d'activité s'établit à 77% sur neuf mois (contre 78% au 1 er semestre). Il reste sensiblement supérieur au niveau normatif de 75%, objectif visé initialement sur l'ensemble de l'exercice.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le taux journalier moyen s'est établi à 849 €, supérieur au prix de vente moyen constaté sur l'exercice 2020/21 (842 €). Les intégrations des cabinets Everest Group consulting (8 mois sur 9 sur la période) et why innovation! (2 mois sur 9) ont contribué positivement à ce prix de vente à hauteur de 6 €.

Wavestone confirme viser en 2021/22 un taux journalier moyen annuel légèrement supérieur à celui de l'exercice précédent.

Sur le plan commercial, le 3 ème trimestre s'est inscrit dans le sillage du premier semestre, avec un flux continu de nouveaux grands projets de transformation lancés par les clients du cabinet. La prise de commande a été soutenue sur la fin de l'année et le carnet de commande s'élevait ainsi à 4,1 mois au 31 décembre 2021 (3,9 mois à fin septembre 2021).

Finalisation de l'acquisition du cabinet NewVantage Partners aux Etats-Unis

Wavestone a finalisé, au mois de décembre, l'acquisition du cabinet de conseil NewVantage Partners basé à Boston, aux Etats-Unis.

Fondé en 2001, NewVantage Partners est un cabinet de niche, spécialisé en data strategy , qui compte des clients de premier plan figurant au sein du Fortune 200.

NewVantage Partners a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 M$ (?2,3 M€) en 2021.

Le prix d'acquisition sera compris entre 2,7 et 3,9 M$ (?2,4 et 3,5 M€), en fonction des résultats de la société dans les douze mois à venir.

NewVantage Partners est consolidé dans les comptes de Wavestone depuis le 1 er janvier 2022.

Objectifs annuels 2021/22 confirmés

Le taux d'activité des consultants devrait connaitre un léger tassement au 4 ème trimestre, sous l'effet des nombreuses arrivées absorbées depuis le mois de septembre 2021. En outre, Wavestone a constaté au cours des dernières semaines une augmentation des arrêts maladie en lien avec l'épidémie de Covid-19.

Au regard de la bonne tenue des indicateurs opérationnels sur l'exercice et de l'activité commerciale toujours excellente, Wavestone est confiant dans l'atteinte de ses objectifs annuels, relevés début décembre.

Ainsi, en tenant compte de la consolidation d'Everest Group consulting depuis le 1 er mai 2021,

de why innovation! depuis le 1 er novembre 2021 et de NewVantage Partners depuis le 1 er janvier 2022,

le cabinet vise un chiffre d'affaires annuel de 462 M€ et une marge opérationnelle courante voisine de 15% sur l'ensemble de l'exercice.

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2021/22, le jeudi 28 avril 2022, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 9 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work ® .

Wavestone

Pascal IMBERT

Président du Directoire

Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLEMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com