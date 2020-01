WAVESTONE : Chiffre d'affaires de 307,2 M EUR à neuf mois en croissance de +8%

Chiffre d'affaires - En M€ - données consolidées non auditées 2019/20 2018/19 Variation Variation à périmètre 1et change constants 1er semestre 194,5 182,6 +7% +1% 3ème trimestre 112,7 102,2 +10% +2% Total neuf mois 307,2 284,8 +8% +1%

1 Metis Consulting consolidé depuis le 01/11/2018 et WGroup consolidé depuis le 01/08/2019.

Progression de +10% du chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2019/20

Au 3ème trimestre de l'exercice 2019/20 (du 1er octobre au 31 décembre 2019), Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 112,7 M€, en croissance de +10% par rapport au 3ème trimestre de l'exercice précédent.

A taux de change et périmètre constants (hors Metis Consulting et WGroup), le chiffre d'affaires trimestriel progresse de +2%.

A l'issue des neufs premiers mois de l'exercice, le cabinet a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 307,2 M€, en hausse de +8%, dont +1% à périmètre et change constants.

Remontée progressive du taux d'activité au 3ème trimestre

Dégradé pendant l'été 2019, le taux d'activité a connu une remontée progressive au cours du 3ème trimestre 2019/20, pour s'établir à 72% sur la période, contre 71% au 2ème trimestre.

A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le taux d'activité s'élève à 72%, contre 75% pour l'exercice précédent.

Les prix sont demeurés solides, avec un taux journalier moyen s'établissant à 879 € sur neuf mois, contre 872 € pour l'ensemble de l'exercice 2018/19. Le cabinet a continué de bénéficier de l'impact positif de WGroup. A périmètre constant, les prix de vente sont en léger recul de -1%.

Au 31 décembre 2019, le carnet de commande s'élevait à 3,3 mois, niveau identique à celui de fin septembre 2019.

Maintien d'un rythme de recrutement dynamique

Wavestone a maintenu une politique dynamique en matière de recrutement au 3ème trimestre 2019/20. Le cabinet devrait dépasser significativement son plan de marche de plus de 600 recrutements bruts visés sur l'ensemble de l'exercice.

Le turn-over a poursuivi sa décélération en fin d'année 2019. Au 31 décembre 2019, il s'établissait à 14% sur 12 mois glissants, contre 16% au 30 septembre 2019 et 18% au 31 mars 2019.

Au 31 décembre 2019, Wavestone comptait 3 387 collaborateurs, contre 3 094 au 31 mars dernier.

Premiers effets perceptibles de l'intensification de l'effort commercial

Depuis plusieurs mois, Wavestone a entrepris d'intensifier ses actions commerciales pour faire face à l'environnement de marché plus difficile, sans remettre en cause ses objectifs de progression d'effectifs.

Les premiers effets de ces actions commencent à être perceptibles depuis la fin de l'année 2019. Alors que les Services financiers, le Retail et certains secteurs de l'Industrie font face à une conjoncture moins favorable, le cabinet a commencé à tirer parti de son redéploiement vers les secteurs plus porteurs que sont le Secteur public, le Transport et le secteur Energie-utilities.

Wavestone maintient donc cette ligne de conduite et se fixe pour priorité de consolider et poursuivre le rétablissement de son taux d'activité dans les trimestres à venir.

Confirmation des objectifs annuels 2019/20

A l'issue du 3ème trimestre 2019/20, le cabinet confirme ses objectifs annuels, qui tiennent compte de la consolidation de WGroup depuis le 1er août 2019 : une croissance annuelle supérieure à 8% accompagnée d'une marge opérationnelle courante supérieure à 13%.

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019/20, le mardi 28 avril 2020, après la clôture des marchés d'Euronext.

