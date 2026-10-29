Wavestone cherche un nouveau souffle dans l'IA après un semestre difficile

Le cabinet de conseil en transformation des entreprises a enregistré un chiffre d'affaires de 230,2 millions d'euros au deuxième trimestre de son exercice 2026/27, en hausse de 2 % sur un an et de 1 % à périmètre et changes constants. Sur l'ensemble du premier semestre, l'activité est restée stable à 457,2 millions d'euros, avec un recul organique de 1 %. La croissance enregistrée en France contraste avec les difficultés persistantes en Allemagne, en Suisse et en Autriche, ainsi qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Sur le plan opérationnel, le taux d'activité s'est établi à 72 % au premier semestre, tandis que le taux journalier moyen a reculé de 1,6 %, à 923 euros. Le carnet de commandes atteint 4,1 mois à fin septembre, contre 3,6 mois un an auparavant. Les effectifs ont progressé à 6 365 collaborateurs, notamment grâce aux acquisitions d'AI Builders et de Sand Cherry.

Face à un marché du conseil toujours difficile et à la réorientation des investissements des clients vers l'intelligence artificielle, Wavestone a engagé un plan de redressement visant à renforcer son efficacité opérationnelle et à accélérer son développement dans l'IA. Cette dernière représente désormais 24 % de son chiffre d'affaires, contre 17 % lors de l'exercice précédent. Les effets de ces mesures sont attendus progressivement au cours des deux à trois prochains trimestres.

Malgré une marge opérationnelle récurrente attendue autour de 9,1 % au premier semestre, le cabinet confirme ses objectifs annuels révisés, tablant sur une évolution du chiffre d'affaires comprise entre -1 % et une croissance de quelques pourcents, ainsi que sur une marge opérationnelle récurrente de 11 % à 13 %.