Wavestone : campagne de rachat d'actions pour 10 millions d'euros

(AOF) - Wavestone annonce le lancement d'une campagne de rachat d'actions portant sur un montant maximum de 10 millions d'euros. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée générale des actionnaires du 25 juillet 2024 et initié le même jour par le conseil d'administration de la société. débute ce jour, le 2 janvier 2025, et s'achèvera le 31 mars 2025 au plus tard, étant entendu que les rachats seront suspendus pendant les périodes d'abstention définies par la réglementation.

Elle porte sur au plus 200 000 titres à acquérir au cours maximum de 50 euros. Elle fait l'objet d'un mandat de rachat d'actions, conforme à la réglementation Abus de Marché, confié à la société de Bourse BNP Paribas Portzamparc.

