WAVESTONE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2024 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

18 399 titres WAVESTONE

Espèces : 662 641,33 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 950 titres WAVESTONE

Espèces : 854 269,13 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

36 611 titres WAVESTONE

Espèces : 88 633,74 euros

Au cours du 1 er semestre 2024, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 47 556 2 748 432,24 € 568 Ventes 44 107 2 556 804,44 € 485

A propos de Wavestone

Wavestone est un acteur du conseil, qui a pour mission d'accompagner les entreprises et organisations dans leurs transformations stratégiques dans un monde en constante évolution, avec l'ambition de générer des impacts positifs et durables pour toutes ses parties prenantes.

En s'appuyant sur plus de 5 500 collaborateurs présents dans 17 pays à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, le cabinet dispose d'un portefeuille de services de conseil à 360° et à forte valeur ajoutée, combinant sans couture des expertises sectorielles de premier plan avec un large éventail de savoir-faire cross-sectoriels.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work ® .

Wavestone

Pascal IMBERT

Président – Directeur général

Tél. : 01 49 03 20 00



Benjamin CLÉMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92



Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

Détail* des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1 er semestre 2024

ACHATS VENTES Date Nombre de

transactions Nombre

de titres Capitaux

en euros Date Nombre de

transactions Nombre

de titres Capitaux

en euros TOTAL 568 47 556 2 748 432,24 TOTAL 485 44 107 2 556 804,44 02/01/2024 5 500 29 170 02/01/2024 1 50 2 985 03/01/2024 5 425 24 750 03/01/2024 1 100 5 840 04/01/2024 7 700 40 659,99 04/01/2024 3 269 15 764,1 05/01/2024 6 570 32 758,98 05/01/2024 3 300 17 330,01 08/01/2024 5 408 23 316,02 08/01/2024 7 700 40 420,03 09/01/2024 1 40 2 320 09/01/2024 3 300 17 520 10/01/2024 4 400 23 250 10/01/2024 6 600 35 110,02 12/01/2024 9 702 42 660,19 11/01/2024 6 600 35 730 15/01/2024 7 700 42 199,99 12/01/2024 4 400 24 570 16/01/2024 7 518 30 938,22 15/01/2024 2 200 12 140 17/01/2024 4 400 24 020 16/01/2024 6 501 30 209,9 18/01/2024 6 450 27 945 17/01/2024 12 1000 61 215 19/01/2024 12 830 50 815,01 18/01/2024 1 100 6 270 22/01/2024 2 200 11 980 22/01/2024 3 300 18 099,99 23/01/2024 5 500 30 040 23/01/2024 6 600 36 340,02 24/01/2024 4 308 18 784,8 24/01/2024 5 500 30 700 25/01/2024 2 146 8 886,8 25/01/2024 5 500 30 850 26/01/2024 2 140 8 714,01 26/01/2024 6 600 37 890 29/01/2024 11 1100 70 359,96 29/01/2024 6 509 33 454,99 30/01/2024 12 900 55 940,04 30/01/2024 1 100 6 270 31/01/2024 7 700 42 500,01 31/01/2024 4 400 24 490 01/02/2024 1 100 6 120 01/02/2024 4 400 24 740 02/02/2024 7 662 40 354,79 02/02/2024 2 200 12 320 05/02/2024 5 500 30 000 05/02/2024 1 100 6 080 07/02/2024 7 700 41 300 06/02/2024 3 300 17 940 08/02/2024 2 200 11 820 07/02/2024 4 400 23 780 09/02/2024 6 600 35 190 08/02/2024 8 722 42 885,57 12/02/2024 3 201 11 647,81 12/02/2024 4 400 23 270 13/02/2024 4 400 22 910 14/02/2024 9 900 52 209,99 14/02/2024 3 229 13 093,01 15/02/2024 3 300 17 790 15/02/2024 3 259 15 159,71 16/02/2024 4 400 23 710 19/02/2024 12 1000 57 970 20/02/2024 5 410 22 839,99 20/02/2024 10 600 32 980,02 21/02/2024 3 307 16 591,51 21/02/2024 6 600 32 280 22/02/2024 12 1150 62 874,99 23/02/2024 4 400 21 880 23/02/2024 1 100 5 490 26/02/2024 2 200 10 940 26/02/2024 3 300 16 449,99 27/02/2024 2 200 10 860 27/02/2024 5 500 27 660 28/02/2024 2 200 11 170 28/02/2024 5 500 28 200 29/02/2024 4 301 16 856,6 29/02/2024 3 201 11 356,6 01/03/2024 6 600 33 559,98 01/03/2024 5 500 28 200 04/03/2024 4 315 17 697,49 04/03/2024 6 600 33 970,02 05/03/2024 8 701 39 656,27 05/03/2024 3 300 17 130 06/03/2024 1 42 2 364,6 06/03/2024 8 703 40 223,97 07/03/2024 3 202 11 756 07/03/2024 4 400 23 430 08/03/2024 6 501 28 957,6 08/03/2024 4 378 22 005,19 11/03/2024 13 1100 62 099,95 11/03/2024 2 200 11 380 12/03/2024 1 100 5 600 12/03/2024 6 600 33 940,02 13/03/2024 3 300 17 010 13/03/2024 8 800 45 880 14/03/2024 6 600 34 440 14/03/2024 1 21 1 224,3 15/03/2024 10 906 51 267,19 15/03/2024 4 400 22 890 19/03/2024 2 200 11 380 18/03/2024 9 850 48 485,02 20/03/2024 1 100 5 690 19/03/2024 3 299 17 103,01 21/03/2024 4 550 31 800,01 20/03/2024 3 300 17 199,99 22/03/2024 11 1050 59 924,97 21/03/2024 4 370 21 522,01 25/03/2024 3 300 16 950 22/03/2024 1 46 2 635,8 26/03/2024 8 650 36 280,01 25/03/2024 2 121 6 913,3 27/03/2024 6 600 32 989,98 26/03/2024 2 200 11 250 28/03/2024 3 300 16 200 27/03/2024 1 100 5 580 02/04/2024 7 610 34 061 28/03/2024 10 1000 55 090 03/04/2024 4 400 21 990 02/04/2024 4 400 22 670 04/04/2024 3 300 16 530 03/04/2024 4 204 11 282,2 05/04/2024 5 500 27 430 04/04/2024 5 500 27 730 08/04/2024 1 41 2 238,6 05/04/2024 1 46 2 530 09/04/2024 4 310 17 430 08/04/2024 7 700 38 800,02 10/04/2024 7 700 38 710 09/04/2024 5 500 28 250 11/04/2024 4 210 11 388,01 10/04/2024 3 203 11 429,79 12/04/2024 4 320 17 272 11/04/2024 3 300 16 340,01 15/04/2024 3 180 9 594 12/04/2024 3 270 14 748,99 16/04/2024 5 280 14 743,99 15/04/2024 4 400 21 540 17/04/2024 2 104 5 503,2 16/04/2024 1 22 1 166 18/04/2024 5 370 19 426 17/04/2024 2 200 10 660 19/04/2024 3 240 12 480 18/04/2024 4 302 15 906,4 23/04/2024 6 360 19 152 19/04/2024 3 300 15 780 25/04/2024 5 400 21 608 22/04/2024 5 500 26 600 26/04/2024 1 3 162,9 23/04/2024 3 260 13 932 29/04/2024 5 411 22 445,08 24/04/2024 6 480 26 064 30/04/2024 21 2090 110 541,98 25/04/2024 1 36 1 976,4 02/05/2024 2 200 11 330 26/04/2024 5 370 20 144,98 03/05/2024 2 200 11 360 29/04/2024 3 300 16 530 06/05/2024 2 140 8 105,2 30/04/2024 12 1200 64 370,04 07/05/2024 5 380 21 882 02/05/2024 10 1000 55 960 08/05/2024 2 200 11 660 03/05/2024 6 600 34 380 10/05/2024 3 240 13 992 06/05/2024 5 432 25 115,18 13/05/2024 4 287 16 742 07/05/2024 5 500 29 020 14/05/2024 1 80 4 680 08/05/2024 4 302 17 726,8 15/05/2024 4 285 17 008,49 09/05/2024 3 300 17 570,01 17/05/2024 4 400 24 120 10/05/2024 5 357 20 951,29 20/05/2024 5 416 25 299,21 14/05/2024 6 560 32 986,02 21/05/2024 3 229 13 877,4 15/05/2024 1 100 6 020 22/05/2024 3 125 7 597 16/05/2024 6 440 26 647,98 23/05/2024 1 100 6 070 17/05/2024 4 370 22 487,01 24/05/2024 5 460 27 705,98 20/05/2024 2 121 7 433,6 27/05/2024 4 400 23 920 21/05/2024 2 160 9 744 28/05/2024 5 440 26 748 22/05/2024 1 80 4 880 29/05/2024 3 260 15 756 23/05/2024 2 120 7 320 30/05/2024 4 290 17 433 27/05/2024 5 350 21 325,99 31/05/2024 4 320 19 256 28/05/2024 3 300 18 429,99 03/06/2024 1 80 4 784 29/05/2024 1 80 4 880 04/06/2024 4 500 31 200 30/05/2024 1 80 4 840 05/06/2024 7 500 30 812 31/05/2024 3 244 14 779,59 06/06/2024 2 160 10 160 03/06/2024 4 250 15 020 10/06/2024 13 850 55 425,02 04/06/2024 9 600 37 884 11/06/2024 7 460 29 373,99 05/06/2024 9 719 44 916,43 12/06/2024 4 280 17 367 06/06/2024 4 320 20 536 13/06/2024 8 550 34 243,99 07/06/2024 7 560 36 792 14/06/2024 7 400 23 862 10/06/2024 2 102 6 732,4 17/06/2024 8 470 27 325,99 12/06/2024 6 600 37 720,02 18/06/2024 1 100 5 620 17/06/2024 4 400 23 670 19/06/2024 9 590 32 812,02 18/06/2024 5 480 27 039,98 20/06/2024 3 210 11 493,99 19/06/2024 1 100 5 640 21/06/2024 8 580 31 335,02 20/06/2024 3 300 16 530 24/06/2024 1 60 3 186 21/06/2024 1 100 5 470 25/06/2024 4 320 16 888 24/06/2024 4 250 13 350 26/06/2024 5 300 15 735,99 25/06/2024 1 100 5 300 27/06/2024 4 320 16 800 26/06/2024 4 320 16 920 28/06/2024 6 439 22 593,18 27/06/2024 5 410 21 704,99 28/06/2024 1 100 5 190

*En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)