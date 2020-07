WAVESTONE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à Portzamparc, société de Bourse, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

23 673 titres WAVESTONE ;

espèces : 426 343,05 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

36 611 titres WAVESTONE ;

espèces : 88 633,74 euros.

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achats 49 820 titres 1 044 176,20 € 497 transactions Ventes 48 075 titres 985 749,83 € 398 transactions

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

Wavestone

Pascal IMBERT

Président du Directoire

Tél. : 01 49 03 20 00

Sarah LAMIGEON

Directrice de la communication

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Nicolas BOUCHEZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 74

Détail[1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2020

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 02/01/2020 2 101 2 611,00 02/01/2020 7 601 15 851,01 03/01/2020 3 240 6 187,01 03/01/2020 1 3 78,60 06/01/2020 7 700 17 734,99 06/01/2020 2 200 5 095,00 07/01/2020 2 117 3 001,80 07/01/2020 4 400 10 310,00 08/01/2020 4 400 10 290,00 08/01/2020 2 200 5 175,00 09/01/2020 5 410 10 486,98 09/01/2020 1 100 2 595,00 10/01/2020 6 596 14 797,19 13/01/2020 10 1 000 26 025,00 13/01/2020 3 158 4 019,60 14/01/2020 1 100 2 645,00 15/01/2020 3 201 5 306,44 15/01/2020 2 101 2 681,45 17/01/2020 3 206 5 464,60 17/01/2020 1 100 2 675,00 20/01/2020 1 100 2 645,00 20/01/2020 1 83 2 220,25 21/01/2020 1 9 243,00 21/01/2020 2 200 5 365,00 22/01/2020 1 10 270,00 22/01/2020 5 408 11 186,99 23/01/2020 3 207 5 792,40 23/01/2020 9 831 23 407,77 24/01/2020 3 245 6 941,76 24/01/2020 3 300 8 625,00 27/01/2020 8 800 22 490,00 29/01/2020 3 300 8 490,00 28/01/2020 5 421 11 671,47 30/01/2020 1 25 701,25 29/01/2020 3 219 6 144,15 31/01/2020 10 1 000 28 040,00 30/01/2020 8 708 19 391,98 03/02/2020 3 300 8 355,00 31/01/2020 2 200 5 575,00 04/02/2020 2 197 5 372,96 03/02/2020 5 500 13 740,00 05/02/2020 1 100 2 695,00 04/02/2020 2 152 4 111,60 06/02/2020 1 100 2 720,00 05/02/2020 6 476 12 764,75 10/02/2020 1 100 2 595,00 06/02/2020 4 325 8 746,24 11/02/2020 1 100 2 615,00 07/02/2020 12 989 26 077,56 12/02/2020 1 100 2 600,00 10/02/2020 7 585 15 163,02 13/02/2020 4 273 7 082,71 11/02/2020 2 200 5 185,00 14/02/2020 7 555 14 648,12 12/02/2020 3 282 7 277,40 17/02/2020 3 300 8 055,00 13/02/2020 2 101 2 610,70 18/02/2020 1 13 347,10 14/02/2020 2 37 952,90 20/02/2020 1 50 1 335,00 17/02/2020 1 40 1 068,00 21/02/2020 5 333 8 784,01 18/02/2020 3 213 5 657,11 24/02/2020 1 60 1 560,00 19/02/2020 1 48 1 274,40 25/02/2020 3 295 7 394,74 20/02/2020 4 307 8 103,39 26/02/2020 2 200 4 860,00 21/02/2020 4 135 3 514,81 28/02/2020 4 382 9 221,71 24/02/2020 9 900 23 270,04 02/03/2020 2 110 2 637,50 25/02/2020 7 622 15 421,18 03/03/2020 4 302 7 278,59 26/02/2020 9 805 19 515,53 04/03/2020 9 703 17 504,98 27/02/2020 2 110 2 636,00 05/03/2020 4 400 10 290,00 28/02/2020 5 500 11 800,00 10/03/2020 2 100 2 345,00 02/03/2020 3 220 5 257,01 11/03/2020 7 700 16 625,00 03/03/2020 1 100 2 400,00 12/03/2020 3 155 3 487,00 04/03/2020 1 1 24,30 13/03/2020 2 100 2 125,00 05/03/2020 9 826 20 739,62 17/03/2020 1 50 840,00 06/03/2020 7 700 16 800,00 18/03/2020 5 250 4 320,00 10/03/2020 1 50 1 145,00 20/03/2020 12 1 119 19 700,78 11/03/2020 6 600 14 040,00 23/03/2020 4 211 3 828,00 12/03/2020 11 550 11 699,99 24/03/2020 3 300 5 457,99 13/03/2020 12 705 14 250,02 25/03/2020 11 1 013 18 925,68 16/03/2020 14 700 12 767,51 26/03/2020 1 100 1 890,00 17/03/2020 10 550 9 108,99 30/03/2020 1 35 635,60 18/03/2020 3 150 2 520,00 31/03/2020 8 800 13 664,00 19/03/2020 3 235 3 944,01 02/04/2020 10 1 000 16 504,00 23/03/2020 6 279 4 858,00 03/04/2020 4 400 6 734,00 24/03/2020 1 100 1 806,00 06/04/2020 8 717 12 162,97 25/03/2020 6 469 8 642,54 07/04/2020 10 2 900 50 172,04 26/03/2020 4 319 5 985,11 08/04/2020 5 500 8 776,00 27/03/2020 6 600 11 044,02 09/04/2020 4 2 184 38 656,65 30/03/2020 15 1 350 23 159,25 14/04/2020 2 200 3 600,00 31/03/2020 5 410 6 835,60 15/04/2020 1 100 1 780,00 01/04/2020 6 509 8 453,73 16/04/2020 3 167 2 906,69 02/04/2020 6 600 9 613,98 17/04/2020 13 1 185 20 946,65 03/04/2020 8 800 13 214,00 20/04/2020 4 359 6 399,53 06/04/2020 4 400 6 690,00 21/04/2020 1 19 332,50 07/04/2020 9 810 13 817,63 22/04/2020 5 347 6 004,35 08/04/2020 4 400 6 936,00 23/04/2020 3 300 5 294,01 09/04/2020 4 301 5 237,55 24/04/2020 3 300 5 324,01 14/04/2020 1 100 1 784,00 27/04/2020 1 100 1 800,00 15/04/2020 6 510 9 035,01 28/04/2020 2 101 1 783,48 16/04/2020 7 601 10 383,66 29/04/2020 8 5 700 103 278,5 17/04/2020 8 701 12 251,24 30/04/2020 3 300 5 684,01 20/04/2020 3 300 5 270,01 04/05/2020 5 500 9 440,00 21/04/2020 2 119 2 068,51 05/05/2020 3 300 5 718,00 22/04/2020 3 300 5 132,01 06/05/2020 3 282 5 358,93 23/04/2020 3 300 5 250,00 08/05/2020 3 300 5 594,01 24/04/2020 1 69 1 217,16 11/05/2020 7 700 13 470,03 27/04/2020 3 300 5 294,01 12/05/2020 4 377 7 297,21 28/04/2020 1 1 17,48 13/05/2020 1 100 1 940,00 30/04/2020 8 711 13 287,74 14/05/2020 1 1 19,28 04/05/2020 10 918 16 803,99 15/05/2020 2 200 3 876,00 06/05/2020 4 4 300 80 837,99 18/05/2020 1 100 1 930,00 07/05/2020 4 310 5 768,79 19/05/2020 1 100 1 930,00 08/05/2020 1 100 1 830,00 20/05/2020 1 100 1 934,00 11/05/2020 2 200 3 794,00 21/05/2020 4 309 5 777,74 13/05/2020 1 100 1 926,00 22/05/2020 3 102 1 931,70 14/05/2020 3 201 3 833,27 25/05/2020 4 326 6 343,96 15/05/2020 3 300 5 744,01 26/05/2020 3 223 4 325,60 18/05/2020 1 92 1 762,72 27/05/2020 2 200 3 860,00 19/05/2020 1 100 1 916,00 28/05/2020 1 100 1 930,00 20/05/2020 4 5 300 101 215,99 29/05/2020 9 900 17 388,00 21/05/2020 4 400 7 408,00 01/06/2020 3 119 2 395,45 22/05/2020 2 101 1 888,70 02/06/2020 4 305 6 132,24 25/05/2020 1 100 1 930,00 03/06/2020 11 1 100 23 026,30 26/05/2020 1 100 1 920,00 04/06/2020 1 100 2 120,00 27/05/2020 1 100 1 914,00 05/06/2020 2 200 4 165,00 28/05/2020 2 116 2 220,00 08/06/2020 3 300 6 405,00 29/05/2020 6 597 11 161,57 09/06/2020 3 300 6 435,00 01/06/2020 9 877 17 350,92 10/06/2020 5 449 9 795,34 02/06/2020 1 100 1 980,00 12/06/2020 4 331 6 712,05 03/06/2020 2 200 4 155,00 15/06/2020 2 5 088 99 847,68 04/06/2020 4 400 8 330,00 16/06/2020 6 546 11 049,89 05/06/2020 4 400 8 240,00 17/06/2020 3 279 5 841,90 08/06/2020 2 156 3 267,61 18/06/2020 3 202 4 297,79 09/06/2020 6 510 10 838,98 19/06/2020 1 40 862,00 10/06/2020 2 200 4 325,00 22/06/2020 2 36 752,10 11/06/2020 6 600 12 606,30 23/06/2020 2 200 4 205,00 12/06/2020 9 900 17 929,98 24/06/2020 2 101 2 156,20 15/06/2020 1 100 1 970,00 25/06/2020 1 1 20,50 17/06/2020 2 131 2 680,85 26/06/2020 1 1 20,25 18/06/2020 1 100 2 100,00 29/06/2020 2 144 2 875,00 19/06/2020 6 600 12 525,00 30/06/2020 4 276 5 467,50 22/06/2020 2 2 41,20 24/06/2020 5 500 10 375,00 25/06/2020 2 6 121,50 26/06/2020 2 70 1 403,70 29/06/2020 3 300 5 934,00 30/06/2020 3 112 2 191,44

[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)