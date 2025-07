WAVESTONE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2025 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

15 927 titres WAVESTONE

Espèces : 805 213,31 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

20 470 titres WAVESTONE

Espèces : 569 583,75 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

36 611 titres WAVESTONE

Espèces : 88 633,74 euros

Au cours du 1 er semestre 2025, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 22 526 1 093 657,82 € 416 Ventes 27 069 1 329 287,38 € 466

A propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone n'a cessé de croître, toujours dans un esprit entrepreneurial, d'abord en France et en Allemagne, puis, en Suisse, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, pour devenir un cabinet de conseil de classe mondiale en mesure d'accompagner les plus grandes entreprises dans leurs transformations stratégiques les plus ambitieuses.

En s'appuyant sur une combinaison de savoir-faire unique, à l'intersection de la technologie et du business, les

6 000 collaborateurs du cabinet délivrent une offre de conseil sur-mesure et à 360°, de la refonte des modèles d'affaires jusqu'à la mise en œuvre des technologies de pointe et la prise en compte des enjeux autour de la transition durable.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone

Pascal IMBERT

Président - Directeur général

Tél. : 01 49 03 20 00



Benjamin CLÉMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92



Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

Détail 1 des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1 er semestre 2025

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux

en euros TOTAL 416 22 526 1 093 657,82 TOTAL 466 27 069 1 329 287,38 02/01/2025 4 320 13 760 02/01/2025 4 320 13 872 03/01/2025 2 160 6 832 03/01/2025 2 90 3 872 07/01/2025 3 150 6 480 06/01/2025 5 288 12 587,21 08/01/2025 3 150 6 270 09/01/2025 1 60 2 502 09/01/2025 2 100 4 115 10/01/2025 3 190 7 811 10/01/2025 1 50 2 035 13/01/2025 3 140 5 835 13/01/2025 3 120 4 956 14/01/2025 2 120 4 974 14/01/2025 3 120 4 880 15/01/2025 2 120 4 890 15/01/2025 1 40 1 600 16/01/2025 4 230 9 572 17/01/2025 1 179 7 634,35 17/01/2025 3 179 7 684,79 20/01/2025 3 120 5 166 20/01/2025 4 240 10 434 22/01/2025 3 150 6 570 21/01/2025 3 180 7 884 23/01/2025 2 80 3 472 22/01/2025 2 100 4 427,5 24/01/2025 2 139 6 076,4 24/01/2025 6 401 17 644,2 27/01/2025 2 80 3 494 27/01/2025 3 180 7 956 29/01/2025 3 120 5 498 28/01/2025 7 340 15 484,99 30/01/2025 1 1 46 29/01/2025 4 200 9 262,5 31/01/2025 2 80 3 904 30/01/2025 3 150 7 050 03/02/2025 3 140 6 766 31/01/2025 11 530 26 061 04/02/2025 1 40 1 952 03/02/2025 4 200 9 752,5 05/02/2025 2 70 3 500 04/02/2025 6 290 14 407,49 06/02/2025 1 50 2 530 05/02/2025 1 50 2 515 07/02/2025 4 170 8 570,01 06/02/2025 4 190 9 680,99 11/02/2025 1 40 2 004 10/02/2025 2 100 5 045 12/02/2025 17 1 700 84 150 11/02/2025 1 50 2 520 13/02/2025 2 200 9 920 12/02/2025 4 400 19 975 14/02/2025 5 500 24 900 13/02/2025 7 700 35 055,02 17/02/2025 3 140 6 930 14/02/2025 4 400 20 140 18/02/2025 3 120 5 916 17/02/2025 4 230 11 459,5 19/02/2025 15 1 121 53 711,03 18/02/2025 1 60 3 000 20/02/2025 8 575 27 010,97 19/02/2025 2 160 7 828 24/02/2025 3 150 7 170 20/02/2025 4 320 15 160 25/02/2025 1 40 1 904 21/02/2025 8 640 30 472 27/02/2025 1 40 1 932 24/02/2025 2 100 4 820 03/03/2025 4 160 7 736 25/02/2025 1 70 3 381 04/03/2025 7 280 13 044 26/02/2025 4 240 11 622 07/03/2025 3 120 6 016 28/02/2025 1 50 2 435 10/03/2025 4 180 9 212,99 03/03/2025 3 160 7 808 11/03/2025 5 200 1 0304 05/03/2025 9 500 23 352 12/03/2025 2 90 4 590 06/03/2025 7 350 17 130,02 13/03/2025 27 1 508 72 813,33 07/03/2025 4 250 12 683 14/03/2025 3 150 7 095 10/03/2025 5 270 13 979,01 18/03/2025 1 40 1 928 11/03/2025 3 150 7 875 19/03/2025 1 40 1 954 12/03/2025 2 90 4 617 20/03/2025 1 40 1 948 13/03/2025 3 150 7 665 21/03/2025 2 80 3 908 14/03/2025 7 350 16 719,99 24/03/2025 4 190 9 391 17/03/2025 3 180 8 694 25/03/2025 3 120 6 092 18/03/2025 4 200 9 750 27/03/2025 7 310 15 581 19/03/2025 3 150 7 375,01 28/03/2025 4 160 7 720 21/03/2025 3 150 7 375,01 31/03/2025 3 120 5 698 24/03/2025 10 530 26 655,98 01/04/2025 4 121 5 856,19 25/03/2025 1 50 2 550 02/04/2025 5 230 11 077,01 26/03/2025 4 200 10 215 03/04/2025 6 240 11 088 27/03/2025 2 100 5 165 04/04/2025 8 320 14 376 31/03/2025 5 300 14 448 07/04/2025 13 740 30 229 01/04/2025 4 171 8 359,69 08/04/2025 4 160 7 032 02/04/2025 2 120 5 916 09/04/2025 7 700 31 030,02 04/04/2025 3 160 7 346,5 10/04/2025 14 1 303 57 319,62 07/04/2025 21 1 470 62 816,48 11/04/2025 2 200 8 610 08/04/2025 9 360 16 071,98 15/04/2025 2 82 3 730,4 09/04/2025 2 200 8 975 16/04/2025 3 120 5 420 10/04/2025 6 600 26 779,98 17/04/2025 3 120 5 470 11/04/2025 7 674 29 850,38 22/04/2025 6 280 12 608,01 14/04/2025 5 400 18 048 24/04/2025 5 220 9 797 15/04/2025 3 240 10 944 25/04/2025 4 92 4 048,4 16/04/2025 7 255 11 675,99 28/04/2025 2 71 3 086,3 22/04/2025 2 100 4 525 29/04/2025 2 80 3 548 23/04/2025 3 150 6 800 02/05/2025 1 40 1 884 24/04/2025 4 200 8 952,5 05/05/2025 5 200 9 492 25/04/2025 2 2 89,6 06/05/2025 4 160 7 532 28/04/2025 5 250 11 010 07/05/2025 2 160 7 520 29/04/2025 1 50 2 240 08/05/2025 4 400 19 700 30/04/2025 6 300 13 755 09/05/2025 1 100 4 930 02/05/2025 3 150 7 125 12/05/2025 6 250 12 703 05/05/2025 1 50 2 375 14/05/2025 3 120 6 252 06/05/2025 2 100 4 740 15/05/2025 5 200 10 388 07/05/2025 4 320 15 288 16/05/2025 3 120 6 144 08/05/2025 4 400 19 860 19/05/2025 3 180 9 142 09/05/2025 8 800 39 880 20/05/2025 3 51 2 597,7 12/05/2025 3 150 7 715 21/05/2025 3 112 5 725,6 13/05/2025 4 200 10 375 22/05/2025 1 40 2 044 14/05/2025 4 220 11 699,01 23/05/2025 6 240 12 168 16/05/2025 1 1 52,1 26/05/2025 1 40 2 032 19/05/2025 2 130 6 636,01 27/05/2025 2 80 4 096 20/05/2025 4 200 10 350 28/05/2025 2 100 5 110 22/05/2025 2 51 2 621,7 29/05/2025 1 1 50,8 23/05/2025 2 63 3 267,3 30/05/2025 4 131 6 695,2 26/05/2025 4 179 9 151,5 02/06/2025 4 160 8 060 27/05/2025 4 200 10 305 03/06/2025 3 190 9 862,01 28/05/2025 1 50 2 580 04/06/2025 4 242 13 527,39 29/05/2025 2 100 5 155 05/06/2025 3 120 6 684 30/05/2025 3 101 5 216,2 06/06/2025 2 100 5 535 02/06/2025 5 250 12 735 09/06/2025 4 320 18 016 03/06/2025 24 1 070 57 866,99 10/06/2025 6 300 17 064,99 04/06/2025 6 480 27 168 11/06/2025 1 4 226,4 05/06/2025 4 200 11 295 12/06/2025 3 150 8 715 06/06/2025 3 150 8 460 13/06/2025 3 150 8 625 09/06/2025 3 204 11 592,4 16/06/2025 7 356 20 368,4 10/06/2025 4 190 10 953,01 17/06/2025 4 200 11 210 11/06/2025 6 270 15 514,01 18/06/2025 3 150 8 455,01 12/06/2025 2 100 5 880 19/06/2025 4 160 9 154 13/06/2025 2 100 5 780 20/06/2025 3 150 8 685 16/06/2025 5 227 13 189,11 23/06/2025 6 300 17 094,99 17/06/2025 7 350 19 780,01 24/06/2025 4 127 7 146,3 18/06/2025 9 600 34 305 25/06/2025 5 250 14 005 19/06/2025 3 150 8 675 26/06/2025 2 100 5 585 20/06/2025 5 223 13 061,2 27/06/2025 1 50 2 800 23/06/2025 2 100 5 780 30/06/2025 2 100 5 620 24/06/2025 1 50 2 840 25/06/2025 1 50 2 835 26/06/2025 4 200 11 265 27/06/2025 3 150 8 460 30/06/2025 7 350 20 175,02

1 En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)