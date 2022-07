WAVESTONE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à Portzamparc, société de Bourse, à la date du 30 juin 2022 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

19 028 titres WAVESTONE ;

espèces : 606 703,31 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

36 611 titres WAVESTONE ;

espèces : 88 633,74 euros.



Au cours du 1 er semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achats 78 187 titres 3 712 912,44 € 889 transactions Ventes 75 924 titres 3 613 108,80 € 840 transactions

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble près de 4 000 collaborateurs en Europe – où il figure parmi les leaders indépendants du conseil – aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work ® .

Wavestone

Pascal IMBERT

Président du Directoire

Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLEMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

Détail [1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1 er semestre 2022

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux

en euros Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux

en euros TOTAL 889 78 187 3 712 912,44 TOTAL 840 75 924 3 613 108,80 03/01/2022 10 943 50 204,57 03/01/2022 1 100 5 400 05/01/2022 5 500 26 660 04/01/2022 9 900 47 880 06/01/2022 12 900 47 130,03 05/01/2022 4 362 19 500,4 07/01/2022 3 300 15 260,01 07/01/2022 5 500 25 820 10/01/2022 15 1 250 63 540 10/01/2022 2 200 10 380 12/01/2022 5 461 23 526,58 11/01/2022 7 619 31 180,39 13/01/2022 7 700 36 280,02 12/01/2022 7 620 32 047,99 14/01/2022 7 650 33 300,02 13/01/2022 6 455 23 817,61 17/01/2022 1 100 5 020 14/01/2022 1 32 1 644,8 18/01/2022 12 1 100 56 749,99 17/01/2022 10 929 47 779,58 19/01/2022 7 674 33 366,17 18/01/2022 4 400 21 200 20/01/2022 2 200 9 950 19/01/2022 2 200 10 140 21/01/2022 8 700 35 669,97 20/01/2022 15 1 500 75 550,05 24/01/2022 15 1 300 63 169,99 25/01/2022 12 1 200 57 639,96 25/01/2022 7 693 32 448,2 26/01/2022 10 1 000 49 210 27/01/2022 11 1 100 53 800,01 27/01/2022 1 1 49 28/01/2022 8 800 38 540 28/01/2022 9 859 41 805,64 31/01/2022 12 1 200 58 479,96 31/01/2022 4 400 19 720 01/02/2022 1 100 4 940 01/02/2022 10 1 000 49 520 02/02/2022 3 300 14 970 02/02/2022 5 500 25 110 03/02/2022 7 700 34 590,01 03/02/2022 9 900 44 929,98 04/02/2022 5 500 24 590 04/02/2022 6 408 20 279,8 07/02/2022 14 1 200 57 699,96 08/02/2022 6 600 28 720,02 08/02/2022 3 300 14 250 09/02/2022 12 1 101 54 178,12 09/02/2022 2 2 96,2 10/02/2022 5 471 23 418,69 10/02/2022 6 538 26 589,57 11/02/2022 4 400 19 860 11/02/2022 1 100 4 940 15/02/2022 5 500 24 300 14/02/2022 7 700 33 939,99 16/02/2022 7 452 22 304,48 15/02/2022 1 30 1 440 17/02/2022 13 1 153 55 780,99 16/02/2022 10 901 43 618,94 18/02/2022 1 100 4 880 17/02/2022 2 101 4 787,4 21/02/2022 1 100 4 670 18/02/2022 15 1 500 71 650,05 22/02/2022 21 2 100 92 239,98 21/02/2022 9 750 34 392,98 23/02/2022 8 800 35 980 22/02/2022 9 800 33 890 24/02/2022 1 15 636 23/02/2022 9 650 28 990 25/02/2022 16 800 34 520 24/02/2022 6 600 25 189,98 28/02/2022 2 102 4 437,4 25/02/2022 1 100 4 150 01/03/2022 6 600 26 419,98 28/02/2022 11 900 39 009,96 02/03/2022 9 801 35 523,87 01/03/2022 8 800 34 760 03/03/2022 3 299 13 375,29 02/03/2022 9 701 30 513,9 04/03/2022 6 600 25 219,98 03/03/2022 11 901 39 622,2 07/03/2022 20 1 756 74 332,88 04/03/2022 14 1 200 49 620 08/03/2022 11 1 100 48 400 07/03/2022 6 600 23 940 09/03/2022 14 1 132 50 428,45 08/03/2022 9 900 39 130,02 10/03/2022 11 900 41 229,99 10/03/2022 3 300 13 590 11/03/2022 7 700 33 219,97 11/03/2022 10 903 41 997,36 14/03/2022 7 700 32 500,02 14/03/2022 7 700 31 889,97 16/03/2022 11 1 100 48 579,96 15/03/2022 19 1 350 58 730 17/03/2022 6 510 23 060,98 17/03/2022 13 1 131 50 006,15 18/03/2022 10 996 43 126 18/03/2022 14 1 400 59 430 21/03/2022 12 1 056 46 521,24 21/03/2022 4 400 17 300 22/03/2022 9 900 40 449,96 22/03/2022 8 738 32 768,23 23/03/2022 10 901 41 135,34 23/03/2022 11 1 001 45 185,34 25/03/2022 8 701 31 995,18 24/03/2022 12 1 000 45 200 28/03/2022 9 831 37 572,92 25/03/2022 9 801 36 165,23 29/03/2022 8 800 36 250 28/03/2022 6 501 22 234,28 30/03/2022 4 400 18 590 29/03/2022 3 201 8 994,61 31/03/2022 7 700 31 990 30/03/2022 9 900 41 249,97 04/04/2022 8 800 36 460 01/04/2022 9 820 37 325,99 05/04/2022 3 300 13 940,01 05/04/2022 12 1 100 50 180,02 06/04/2022 12 1 103 48 773,78 06/04/2022 7 700 30 590 07/04/2022 10 966 43 326,65 07/04/2022 6 600 26 629,98 08/04/2022 7 616 27 724,8 08/04/2022 5 500 22 300 11/04/2022 9 900 40 950 11/04/2022 2 200 9 000 12/04/2022 4 400 18 220 12/04/2022 8 700 31 695,02 13/04/2022 10 1 000 46 010 13/04/2022 18 1 733 78 643,37 14/04/2022 9 684 31 046,08 19/04/2022 5 304 14 014,1 19/04/2022 4 203 9 449,51 20/04/2022 7 601 27 796,67 20/04/2022 13 1 102 51 774,27 21/04/2022 5 350 16 605,51 21/04/2022 9 702 33 706,18 22/04/2022 5 401 18 952,7 22/04/2022 5 317 15 155,71 25/04/2022 8 600 28 302,48 25/04/2022 11 974 46 317,3 26/04/2022 7 555 26 214,7 26/04/2022 7 601 28 727,5 27/04/2022 4 326 15 186,38 27/04/2022 9 900 42 470,01 28/04/2022 2 44 2 091,4 28/04/2022 8 800 38 540 02/05/2022 4 400 19 900 29/04/2022 13 1 050 52 274,99 03/05/2022 13 1 466 75 209,76 02/05/2022 14 1 250 63 170 04/05/2022 13 1 300 65 830,05 03/05/2022 8 550 28 650 05/05/2022 14 1 301 65 684,89 04/05/2022 4 400 20 490 06/05/2022 10 900 44 720,01 05/05/2022 11 1 000 51 220 09/05/2022 9 900 43 440,03 09/05/2022 4 307 15 044,41 10/05/2022 13 1 050 48 722,52 11/05/2022 7 700 32 198,39 11/05/2022 8 800 36 380 12/05/2022 3 112 5 120 12/05/2022 8 704 32 043,97 13/05/2022 13 1 300 61 425 16/05/2022 5 500 24 485 16/05/2022 8 800 39 710 17/05/2022 8 800 40 420 17/05/2022 9 900 45 819,99 18/05/2022 12 1 038 52 932,81 18/05/2022 17 1 401 72 111,99 19/05/2022 12 970 49 159,02 19/05/2022 2 149 7 598,81 20/05/2022 5 305 15 554,21 20/05/2022 11 1 001 51 581,03 23/05/2022 5 401 20 701,99 23/05/2022 10 801 41 782 24/05/2022 10 809 41 956,6 24/05/2022 11 851 44 672,22 25/05/2022 8 800 41 460 25/05/2022 7 700 36 750 26/05/2022 6 553 28 905,97 26/05/2022 11 800 42 470 27/05/2022 12 810 43 383,03 27/05/2022 2 200 10 750 30/05/2022 8 701 37 404,31 30/05/2022 8 701 38 094,3 31/05/2022 20 1 901 97 720,52 31/05/2022 1 1 53 01/06/2022 12 1 101 54 711 01/06/2022 8 901 46 251,03 02/06/2022 3 146 7 262 02/06/2022 6 698 35 316,99 03/06/2022 8 750 37 507,5 03/06/2022 6 400 20 210 06/06/2022 3 201 10 059,41 06/06/2022 5 500 24 900 07/06/2022 8 800 39 460 07/06/2022 3 300 14 835 08/06/2022 6 500 24 630 09/06/2022 3 340 16 723,99 09/06/2022 8 622 30 444,41 10/06/2022 1 120 5 766 10/06/2022 12 680 32 352,02 13/06/2022 2 200 9 130 13/06/2022 7 500 22 660 15/06/2022 8 800 34 620 14/06/2022 7 350 15 270,01 16/06/2022 2 101 4 308,05 15/06/2022 3 200 8 600 17/06/2022 7 700 30 450 16/06/2022 7 481 20 467,03 20/06/2022 2 200 8 760 17/06/2022 1 70 2 975 21/06/2022 8 650 28 577,51 20/06/2022 5 450 19 459,98 22/06/2022 3 300 13 344,99 21/06/2022 1 7 302,75 23/06/2022 6 530 23 504,02 22/06/2022 6 400 17 640 24/06/2022 12 957 43 489,91 23/06/2022 4 400 17 580 27/06/2022 4 400 18 060 24/06/2022 7 700 31 535 28/06/2022 8 800 36 255,04 27/06/2022 3 300 13 410 30/06/2022 5 423 18 575,45 28/06/2022 1 15 670,5 29/06/2022 7 500 22 160 30/06/2022 3 300 13 065

[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)

