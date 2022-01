WAVESTONE : Bilan annuel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Wavestone à Portzamparc, société de Bourse, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

16 765 titres Wavestone

Espèces : 706 506,95 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

36 611 titres Wavestone

Espèces : 88 633,74 euros

Au cours du second semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHATS 56 507 titres 2 651 439,22 € 618 transactions VENTES 58 976 titres 2 769 357,42 € 638 transactions

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 9 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work ® .

Wavestone Actus Pascal IMBERT Mathieu OMNES Président du Directoire Relations analystes - investisseurs Tél. : 01 49 03 20 00 Tél. : 01 53 67 36 92 Benjamin CLEMENT Nicolas BOUCHEZ Communication financière Relations presse Tél. : 01 49 03 20 00 Tél. : 01 53 67 36 74

Détail [1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2 nd semestre 2021

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 01/07/2021 3 161 6 422,81 01/07/2021 6 600 24 160,02 02/07/2021 4 292 11 836,8 02/07/2021 14 1 400 57 779,96 05/07/2021 6 600 25 459,98 05/07/2021 2 172 7 386,01 06/07/2021 2 124 5 292,39 06/07/2021 6 600 25 920 07/07/2021 1 100 4 330 07/07/2021 5 500 21 850 08/07/2021 15 1 410 60 347,01 08/07/2021 1 100 4 370 09/07/2021 3 300 12 450 09/07/2021 5 468 19 649,59 12/07/2021 6 600 24 750 12/07/2021 1 100 4 180 13/07/2021 2 200 8 130 13/07/2021 1 87 3 558,3 14/07/2021 1 50 2 035 14/07/2021 8 800 33 000 15/07/2021 6 600 24 630 15/07/2021 1 100 4 150 16/07/2021 6 600 24 120 19/07/2021 6 600 24 450 19/07/2021 6 600 24 030 20/07/2021 5 500 20 200 20/07/2021 2 200 7 990 21/07/2021 6 600 24 859,98 21/07/2021 5 462 18 903,42 22/07/2021 3 201 8 411,81 22/07/2021 7 601 24 851,77 23/07/2021 9 801 33 110,78 23/07/2021 1 1 40,8 26/07/2021 8 800 33 880 26/07/2021 3 500 20 990 28/07/2021 7 605 25 231,53 27/07/2021 14 1 304 54 805,16 29/07/2021 6 600 25 309,98 28/07/2021 1 3 123,6 30/07/2021 4 452 19 043,98 29/07/2021 4 400 16 700 02/08/2021 5 401 16 892,21 30/07/2021 7 601 25 132,02 03/08/2021 1 100 4 230 02/08/2021 2 200 8 370 04/08/2021 11 1 100 46 049,96 03/08/2021 11 1 092 45 322,37 05/08/2021 7 700 30 789,99 05/08/2021 8 681 29 635,21 06/08/2021 2 134 5 832,4 06/08/2021 6 470 20 261,98 09/08/2021 6 600 26 040 10/08/2021 1 1 43,7 10/08/2021 1 100 4 390 11/08/2021 2 200 8 730 11/08/2021 3 300 13 160,01 12/08/2021 2 200 8 770 12/08/2021 1 100 4 390 13/08/2021 1 100 4 390 17/08/2021 8 705 30 731,51 16/08/2021 6 600 26 126,82 18/08/2021 5 500 22 250 18/08/2021 2 145 6 404,51 19/08/2021 1 100 4 420 19/08/2021 6 600 26 220 20/08/2021 4 400 17 500 20/08/2021 2 96 4 185,2 23/08/2021 3 300 13 170 24/08/2021 2 200 8 770 24/08/2021 1 100 4 400 26/08/2021 5 500 22 600 25/08/2021 8 800 35 620 30/08/2021 2 36 1 673,9 26/08/2021 3 50 2 274,5 31/08/2021 6 520 24 259,98 27/08/2021 8 800 36 700 01/09/2021 8 819 38 032,23 30/08/2021 4 400 18 700 02/09/2021 3 300 13 740 31/08/2021 7 627 29 376,33 03/09/2021 3 300 13 820,01 01/09/2021 2 169 7 933 06/09/2021 4 400 18 433 02/09/2021 6 518 23 873,38 07/09/2021 15 1 065 48 160,05 03/09/2021 2 200 9 250 09/09/2021 7 700 31 580,01 08/09/2021 14 1 306 58 343,59 10/09/2021 1 1 45,1 09/09/2021 2 200 9 110 13/09/2021 4 414 19 149,61 10/09/2021 8 701 31 995,11 15/09/2021 2 200 9 290 13/09/2021 4 310 14 431,71 16/09/2021 2 115 5 346,01 14/09/2021 3 225 10 447,49 17/09/2021 7 700 32 449,97 15/09/2021 4 400 18 660 20/09/2021 13 1 050 47 630 16/09/2021 2 200 9 350 21/09/2021 1 100 4 430 21/09/2021 10 800 35 940 22/09/2021 1 1 46,1 22/09/2021 10 901 41 926,14 23/09/2021 2 51 2 396,9 23/09/2021 9 900 43 000,02 24/09/2021 7 603 29 133,7 24/09/2021 3 159 7 748,8 27/09/2021 8 800 38 260 29/09/2021 4 400 18 500 28/09/2021 8 724 34 012,8 30/09/2021 11 1 100 50 310,04 29/09/2021 9 900 41 049,99 01/10/2021 8 627 28 634,02 01/10/2021 5 401 18 165,38 04/10/2021 6 625 28 650 04/10/2021 4 400 18 210 05/10/2021 10 900 41 560,02 06/10/2021 11 1 100 50 909,98 06/10/2021 2 110 5 149 07/10/2021 3 300 13 710 07/10/2021 6 600 27 550,02 08/10/2021 12 1 000 45 105 08/10/2021 5 388 17 602,01 11/10/2021 2 101 4 645,5 11/10/2021 7 601 27 735,49 12/10/2021 8 701 32 066,4 12/10/2021 1 1 46,4 13/10/2021 2 101 4 555,1 13/10/2021 9 801 36 565,09 14/10/2021 7 508 23 874,43 14/10/2021 3 201 9 547,5 18/10/2021 11 1 100 53 690,01 15/10/2021 11 1 100 52 859,95 20/10/2021 6 600 30 139,98 18/10/2021 1 52 2 553,2 21/10/2021 15 1 350 66 940,02 19/10/2021 12 1 148 56 529,24 25/10/2021 11 1 100 53 930,03 20/10/2021 7 700 35 759,99 26/10/2021 3 300 14 330,01 21/10/2021 5 425 21 390 27/10/2021 10 1 000 47 840 22/10/2021 9 900 44 319,96 29/10/2021 12 1 200 57 450 26/10/2021 11 1 100 53 240 01/11/2021 6 600 28 320 27/10/2021 2 103 5 026,4 02/11/2021 4 301 13 966,7 28/10/2021 8 800 38 390 03/11/2021 3 201 9 597,79 01/11/2021 3 300 14 400 04/11/2021 9 900 43 859,97 02/11/2021 7 601 28 216,71 05/11/2021 4 354 17 016,6 03/11/2021 13 1 201 58 467,8 08/11/2021 4 400 19 260 04/11/2021 4 367 17 999,29 09/11/2021 6 600 28 560 05/11/2021 6 518 25 041,21 10/11/2021 3 300 14 340 08/11/2021 6 600 28 990,02 11/11/2021 5 302 14 405,4 09/11/2021 6 528 25 299,6 12/11/2021 1 15 726 10/11/2021 8 800 38 490 15/11/2021 7 700 34 590,01 11/11/2021 7 601 29 007,69 17/11/2021 5 500 24 790 12/11/2021 9 900 44 070,03 18/11/2021 4 400 20 280 16/11/2021 7 700 34 079,99 19/11/2021 12 1 200 60 420 17/11/2021 9 900 45 240,03 22/11/2021 6 600 30 220,02 18/11/2021 1 100 5 140 23/11/2021 12 1 000 49 260 19/11/2021 5 450 23 059,98 24/11/2021 7 700 33 799,99 22/11/2021 4 650 33 050,03 26/11/2021 10 836 41 438,18 24/11/2021 8 800 38 990 29/11/2021 7 557 27 646,81 25/11/2021 8 700 34 800,01 30/11/2021 4 341 17 066,4 26/11/2021 3 300 15 020,01 01/12/2021 4 400 20 280 29/11/2021 9 850 42 489,97 02/12/2021 4 400 20 200 30/11/2021 6 600 30 540 03/12/2021 9 900 45 839,97 01/12/2021 1 60 3 084 06/12/2021 5 500 24 800 02/12/2021 2 100 5 140 08/12/2021 5 446 24 034,81 03/12/2021 5 400 20 770 09/12/2021 6 533 28 655,63 06/12/2021 2 200 10 100 10/12/2021 6 504 27 213,58 07/12/2021 21 1250 65 430 13/12/2021 4 400 21 880 08/12/2021 4 263 14 236,61 14/12/2021 9 900 48 420 09/12/2021 5 500 27 080 15/12/2021 6 600 31 260 10/12/2021 5 510 27 661,99 16/12/2021 6 569 29 774,18 13/12/2021 5 500 27 600 17/12/2021 9 900 45 939,96 14/12/2021 2 200 10 960 20/12/2021 5 401 20 050 15/12/2021 6 500 26 370 21/12/2021 5 401 20 251,78 16/12/2021 6 500 26 510 22/12/2021 7 744 37 208,11 17/12/2021 2 200 10 320 23/12/2021 1 1 51,4 20/12/2021 1 1 50 24/12/2021 4 601 31 011,78 21/12/2021 4 301 15 591,8 27/12/2021 6 600 30 900 22/12/2021 2 101 5 151 29/12/2021 1 1 52,8 23/12/2021 5 901 46 611,43 31/12/2021 1 44 2 349,6 24/12/2021 3 211 11 015,8 27/12/2021 2 188 9 756 28/12/2021 4 400 20 780 29/12/2021 5 450 23 859,99 30/12/2021 4 400 21 320 31/12/2021 3 300 16 220,01

[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)

