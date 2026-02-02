WAVESTONE : Amélioration de l'activité au 3ème trimestre - Chiffre d'affaires en progression de +1% sur 9 mois, stable en organique

Chiffre d'affaires en M€

Données non auditées 2025/26

consolidé 2024/25

consolidé Variation Variation à périmètre 1 et change constants 1 er trimestre 231,5 232,4 0% -1% 2 ème trimestre 226,4 225,4 0% 0% 3 ème trimestre 247,1 240,6 +3% +2% 9 mois 705,0 698,5 +1% 0%

1 hors Wivoo, consolidé depuis le 1 er juin 2025.

Chiffre d'affaires en croissance de +3% au 3 ème trimestre 2025/26, dont +2% en organique

Au 3 ème trimestre de son exercice 2025/26 (du 1 er octobre au 31 décembre 2025), le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone s'est établi à 247,1 M€, en hausse de +3% par rapport au 3 ème trimestre de l'exercice 2024/25. Pour rappel, Wavestone consolide Wivoo, cabinet de conseil français, depuis le 1 er juin 2025.

À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires trimestriel est en progression de +2%. Il est à noter que le 3 ème trimestre 2025/26 présentait un effet jour favorable de +1%.

À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2025/26, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 705,0 M€, en croissance de +1% par rapport à la même période un an plus tôt.

Sur une base organique, le chiffre d'affaires à neuf mois est demeuré stable par rapport à l'an dernier, avec un effet jour quasi-nul.

Taux d'utilisation de 72% sur 9 mois, taux journalier moyen de 938 €

Comme anticipé, le taux d'utilisation de Wavestone s'est nettement amélioré au 3 ème trimestre 2025/26. En conséquence, il s'établit à 72% sur neuf mois, contre 71% au 1 er semestre 2025/26.

Au 31 décembre 2025, le taux journalier moyen s'élevait à 938 €, quasi-stable par rapport à celui de l'exercice 2024/25 (939 €). À périmètre et taux de change constants, le taux journalier moyen progresse de +1% par rapport à l'exercice précédent.

Le carnet de commandes a fortement progressé sur la fin de l'année calendaire, conformément à la saisonnalité habituelle. Il s'établissait à 4,7 mois au 31 décembre 2025, contre 3,6 mois au 30 septembre 2025 et 4,5 mois au 31 décembre 2024.

6 064 collaborateurs au 31 décembre 2025, turn-over de 12% sur 12 mois glissants

Au 31 décembre 2025, Wavestone comptait 6 064 collaborateurs, dont 98 collaborateurs issus du rapprochement avec Wivoo, contre 6 076 au 31 mars 2025.

À fin décembre, le turn-over sur 12 mois glissants s'établissait à 12%, contre 13% à fin septembre et 12% pour l'ensemble de l'exercice précédent.

Perspectives pour la fin de l'exercice 2025/26

Le début du 4 ème trimestre 2025/26 confirme l'amélioration progressive de l'activité du cabinet, malgré le ralentissement habituel du taux d'utilisation en début d'année civile. Par conséquent, le 4 ème trimestre devrait également afficher une croissance organique positive, potentiellement modérée par la poursuite de la diminution de la sous-traitance.

Les tendances sectorielles demeurent semblables à celles observées au cours des derniers mois de l'année 2025.

Les projets liés à l'IA continuent d'afficher une dynamique soutenue. Wavestone confirme viser une forte croissance de son activité IA en 2025/26, qui représentera au moins 14% de son chiffre d'affaires total, contre 8% l'exercice précédent.

Confirmation des objectifs financiers 2025/26

Wavestone confirme son objectif d'une croissance organique positive en 2025/26.

En matière de rentabilité, le cabinet vise une marge opérationnelle récurrente annuelle de l'ordre 13%.

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants, et hors nouvelle acquisition.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2025/26, jeudi 30 avril 2026, après la clôture des marchés d'Euronext.

Annexe 1 : indicateur alternatif de performance

Le « Résultat Opérationnel Récurrent » (ROR) est un indicateur alternatif de performance obtenu en déduisant du chiffre d'affaires les charges opérationnelles des activités courantes, y compris les charges liées aux paiements en actions. Les dotations à l'amortissement des relations clientèles ne sont pas déduites du ROR, ni les produits et charges non récurrents. Ces derniers incluent notamment les produits ou charges liés aux acquisitions ou cessions d'activité, ainsi que les produits ou coûts liés aux locaux non occupés.

La marge opérationnelle récurrente est obtenue en divisant le ROR par le chiffre d'affaires.