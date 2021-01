WAVESTONE : 3ème trimestre 2020/21 : activité meilleure qu'attendue - Objectif de chiffre d'affaires annuel relevé à 410 M EUR

Chiffre d'affaires - En M€ - données consolidées non auditées 2020/21 2019/20 Variation Variation à périmètre 1et change constants 1er trimestre 94,4 98,3 -4% -10% 2ème trimestre 92,4 96,2 -4% -4% 3ème trimestre 111,8 112,7 -1% +3% Total 9 mois 298,5 307,2 -3% -4%

1 Hors WGroup, consolidé depuis le 01/08/2019.

Au 3ème trimestre de son exercice 2020/21 (du 1er octobre au 31 décembre 2020), Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 111,8 M€, supérieur à l'estimation formulée début décembre et quasi-stable par rapport au 3ème trimestre 2019/20 (-1%).

A taux de change et périmètre constants (hors WGroup), le chiffre d'affaires est en croissance de +3% sur le trimestre, contre un recul de -7% au 1er semestre.

Fort de ce bon 3ème trimestre, le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2020/21 s'est établi à 298,5 M€, en repli désormais limité à -3%, et -4% à périmètre et taux de change constants.

Taux d'activité de 75% au 3ème trimestre

L'aggravation de la situation épidémique et le durcissement des mesures sanitaires au cours de la période n'ont pas obéré la remontée du taux d'activité tout au long du trimestre, sous l'effet des mesures de relance commerciale.

Il s'est ainsi établi à 75% au 3ème trimestre 2020/21, au-delà des attentes du cabinet qui visait un taux supérieur à 72%, contre 68% au 2ème trimestre et 63% au 1er trimestre. Sur 9 mois, le taux d'activité ressort ainsi à 69% contre 71% sur l'ensemble de l'exercice 2019/20.

Pour mémoire, depuis le 1er octobre, le recours à l'activité partielle au sein du cabinet n'est plus maintenu que de manière marginale, au Royaume-Uni.

Repli du taux journalier moyen 2020/21 conforme aux anticipations

Dans le sillage des deux premiers trimestres de l'exercice, la pression sur les prix s'est maintenue au 3ème trimestre.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le taux journalier moyen s'est élevé à 844 €, en repli de -4% par rapport au prix de vente moyen de 878 € enregistré en 2019/20.

Le cabinet confirme attendre un recul de ses prix de vente en 2020/21 conforme à la fourchette de -3% à -5% annoncée en début d'exercice.

Légère remontée des effectifs : 3 358 collaborateurs au 31 décembre 2020

Au 31 décembre 2020, Wavestone comptait 3 358 collaborateurs, contre 3 324 fin septembre et 3 498 fin mars, à l'issue de l'exercice 2019/20.

Conforté par l'amélioration de sa visibilité, Wavestone a étendu progressivement les actions de recrutement, relancées en septembre, à de nouveaux bureaux et nouvelles practices. Le cabinet confirme l'objectif de réaliser plus de 400 recrutements bruts sur l'exercice 2020/21, dont 300 arrivées avant fin mars 2021.

A fin décembre, le turn-over s'établissait à 12% (calcul sur 12 mois glissants). Il devrait rester proche de ce chiffre sur l'ensemble de l'exercice, contre 14% un an plus tôt.

Le repli de l'effectif de Wavestone sur l'exercice 2020/21 pourrait finalement être moins important que le recul de -5% attendu.

Bon niveau de prise de commande : 3,9 mois de carnet de commande au 31 décembre 2020

Depuis l'été 2020, Wavestone recueille les fruits de l'intensification de ses actions commerciales.

Malgré l'aggravation du contexte sanitaire sur la période, le cabinet a réalisé une solide prise de commande. Le carnet de commande s'établissait à un niveau élevé de 3,9 mois au 31 décembre 2020, contre 3,7 mois à fin septembre et 3,5 mois au 31 mars 2020.

Sur le plan sectoriel, les tendances déjà observées par le cabinet se confirment. L'industrie pharmaceutique, les utilities, le secteur public et l'assurance constituent les secteurs les plus porteurs et font toujours l'objet d'une attention commerciale soutenue. Le secteur bancaire témoigne de signaux encourageants et pourrait constituer un environnement supplémentaire de croissance en 2021. A l'inverse, les transports, l'automobile et le secteur du retail restent marqués par une faible demande.

En ce qui concerne les domaines d'intervention, l'amélioration de l'activité initialement concentrée sur les practices technologiques du cabinet s'étend désormais aux practices de conseil en management. Wavestone constate en outre un nombre croissant de consultations liées à des grands projets de transformation, qui semblent aujourd'hui s'accélérer sous l'effet de la crise.

Trésorerie nette1 positive visée au 31 mars 2021

La situation financière du cabinet a continué de se renforcer au 3ème trimestre 2020/21, malgré le paiement de la participation des salariés en France pour un montant de 6,3 M€, dont le décaissement avait été décalé du mois de juillet au mois de décembre 2020.

Au 31 décembre 2020, la trésorerie nette1 était à l'équilibre. Wavestone a pour objectif de faire encore progresser cette trésorerie nette1 au 31 mars 2021, alors que le cabinet comptait une dette financière nette1 de 15,6 M€ à fin septembre 2020 et de 29,1 M€ à fin mars 2020.

Poursuite d'une attitude plus offensive en 2021

Le ralentissement de l'activité craint sur les premiers mois de l'année 2021, du fait des incertitudes économiques, s'avère pour l'instant très limité.

Tout en restant particulièrement vigilant, Wavestone est aujourd'hui confiant sur ses perspectives et entend conserver une attitude plus offensive vis-à-vis de son marché.

Au-delà de la reprise du recrutement, le cabinet a relancé ses actions en matière de croissance externe, en donnant la priorité à des acquisitions à l'international, principalement aux Etats-Unis, sans s'interdire des opérations tactiques en France.

Objectif de chiffre d'affaires 2020/21 relevé à 410 M€ et marge opérationnelle courante à deux chiffres

Le solide niveau de prise de commande des derniers mois et les actions mises en place fin 2020 afin de pallier toute rupture de charge en début d'année 2021 vont conduire à un tassement finalement très limité du taux d'activité au 4ème trimestre de l'exercice.

L'activité du 3ème trimestre au-delà des attentes et la bonne orientation du début d'année 2021 conduisent Wavestone à relever son objectif de chiffre d'affaires annuel, désormais attendu aux alentours de 410 M€ contre plus de 400 M€ précédemment.

Sur le plan de la rentabilité, le cabinet confirme son objectif de marge opérationnelle courante annuelle à deux chiffres.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires annuel 2020/21, le mardi 27 avril 2021, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

Wavestone

Pascal IMBERT

Président du Directoire

Tél. : 01 49 03 20 00

Sarah LAMIGEON

Directrice de la communication

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Nicolas BOUCHEZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 74

1 Hors dettes locatives