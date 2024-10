WAVESTONE : 1er semestre 2024/25 : croissance de +65% et de +2% en organique - Objectifs annuels plus challenging

Chiffre d'affaires en M€

Données non auditées 2024/25

consolidé 2023/24

consolidé 2023/24

pro forma 1 Croissance totale Croissance organique

(base pro forma 1 ) 1 er trimestre 232,4 143,3 229,3 +62% +1% 2 ème trimestre 225,4 133,4 219,7 +69% +3% 1 er semestre 457,8 276,7 449,0 +65% +2%

1 les informations financières pro forma 2023/24 sont établies comme si les acquisitions de Q_PERIOR et d'Aspirant Consulting étaient intervenues le 1 er avril 2023.

Chiffre d'affaires en progression de +69% au 2 ème trimestre 2024/25, et de +3% en organique

Au 2 ème trimestre de son exercice 2024/25, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 225,4 M€, en croissance totale de +69% par rapport au 2 ème trimestre de l'exercice 2023/24, dont +2% à taux de change et périmètre constants.

Pour rappel, Wavestone consolide Q_PERIOR, cabinet de conseil allemand, depuis le 1 er décembre 2023, et Aspirant Consulting, cabinet de conseil américain, depuis le 1 er février 2024.

Sur une base pro forma, établie comme si les acquisitions de Q_PERIOR et d'Aspirant Consulting étaient intervenues le 1 er avril 2023, le chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2024/25 s'inscrit en croissance organique de +3%. Ce chiffre bénéficie d'un effet jour favorable à hauteur de +3% [1] .

Sur l'ensemble du 1 er semestre 2024/25, le chiffre d'affaires de Wavestone s'est établi à 457,8 M€, en croissance de +65% par rapport au 1 er semestre 2023/24, dont +1% à taux de change et périmètre constants.

Sur une base pro forma, le chiffre d'affaires semestriel s'inscrit en croissance organique de +2% sur la période. L'effet jour est favorable au 1 er semestre et s'établit à +2% 1 .

Taux d'activité de 73% [2] au 1 er semestre 2024/25, taux journalier moyen de 937 €

Au 1 er semestre 2024/25, le taux d'activité s'élève à 73%. À périmètre constant, il s'établit à 72%, contre 73% sur l'ensemble de l'exercice 2023/24.

Les prix ont connu une légère érosion durant l'été. À mi-exercice 2024/25, le taux journalier moyen s'élève ainsi à 937 € (pour rappel : 944 € au 1 er trimestre). À périmètre constant, le prix de vente moyen s'établit à 898 €, contre 901 € au 1 er trimestre.

Sur le plan commercial, le carnet de commandes est de l'ordre de 3,7 mois au 30 septembre 2024 (intégrant Q_PERIOR et Aspirant Consulting), contre 4,3 mois au 30 juin 2024, reflétant le ralentissement traditionnel de la prise de commande dans le courant de l'été. À périmètre constant, il s'établit à 3,4 mois, contre 3,9 mois au 30 juin 2024.

5 875 collaborateurs au 30 septembre 2024, turn-over stable à 13%

Au 30 septembre 2024, le turn-over sur 12 mois glissants (intégrant Q_PERIOR et Aspirant Consulting) s'établit à 13%, niveau identique à celui du 30 juin 2024. À périmètre constant, le turn-over est de 14%, équivalent à celui de l'exercice 2023/24.

À l'issue du 1 er semestre 2024/25, Wavestone comptait 5 875 collaborateurs au 30 septembre 2024, contre 5 894 au 31 mars 2024.

Face à l'environnement économique toujours incertain et compte tenu d'un taux de turn-over modéré, Wavestone demeure prudent en matière de recrutement et s'en tient à son objectif de l'ordre de 1 000 recrutements brut sur l'ensemble de la période 2024/25.

Perspectives & priorités du 2 nd semestre 2024/25

L'exercice 2024/25 est marqué par une demande de conseil plus faible qu'anticipé, une concurrence accrue et un attentisme persistant des donneurs d'ordre dans la mise en œuvre de nouveaux projets ou l'engagement de nouvelles dépenses de conseil.

Le ralentissement économique se reflète au sein de nombreux secteurs d'activités. Les secteurs de la banque, de l'industrie – en particulier automobile – du retail , et le secteur public en France apparaissent toujours sous pression. Plus récemment, le luxe connaît également un ralentissement de la demande de conseil.

L'énergie, aussi bien en France qu'en Allemagne, le transport et les life sciences demeurent des secteurs solides. Le secteur de l'assurance, malgré quelques signes de ralentissement avant l'été, reste dans l'ensemble résilient.

Sur le plan des offres, les projets relatifs à la cybersécurité, au cloud , à SAP ou encore au PLM (Product Lifecycle Management) sont toujours dynamiques. D'autres domaines, tels que l'intelligence artificielle ou la sustainability , sont également porteurs, malgré des volumes d'activités encore limités.

Compte tenu du contexte de marché, le cabinet continue de donner une priorité absolue à l'action commerciale, en se concentrant sur les secteurs d'activité et les offres les plus dynamiques.

Objectifs annuels 2024/25 plus challenging

La croissance au 1 er semestre 2024/25 est proche du plan de marche annuel.

Cependant, les conditions de marché s'avèrent plus difficiles qu'anticipé en début d'exercice. En conséquence, l'atteinte de l'objectif de croissance annuelle devient plus incertaine (rappel : +3% à +5% par rapport au chiffre d'affaires pro forma 2023/24 de 943,8 M€).

L'objectif d'une marge opérationnelle récurrente supérieure à 13% devient également plus exigeant, même si le cabinet a engagé un plan d'économies pour protéger sa rentabilité.

Le cabinet fera un point plus précis sur ses objectifs financiers de l'exercice 2024/25 le 4 décembre 2024, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels.

Prochain rendez-vous : publication des résultats semestriels 2024/25, le mercredi 4 décembre 2024, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Wavestone est un acteur du conseil, qui a pour mission d'accompagner les entreprises et organisations dans leurs transformations stratégiques dans un monde en constante évolution, avec l'ambition de générer des impacts positifs et durables pour toutes ses parties prenantes.

En s'appuyant sur plus de 5 500 collaborateurs présents dans 17 pays à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, le cabinet dispose d'un portefeuille de services de conseil à 360° et à forte valeur ajoutée, combinant sans couture des expertises sectorielles de premier plan avec un large éventail de savoir-faire cross-sectoriels.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work ® .

Annexe 1 : indicateur alternatif de performance

Le « Résultat Opérationnel Récurrent » (ROR) est un indicateur alternatif de performance obtenu en déduisant du chiffre d'affaires les charges opérationnelles des activités courantes. Les dotations à l'amortissement des relations clientèles ne sont pas déduites du ROR, ni les produits et charges non récurrents. Ces derniers incluent notamment les produits ou charges liés aux acquisitions ou cessions d'activité, ainsi que les produits ou coûts liés aux locaux non occupés.

[1] tenant compte de la répartition géographique des effectifs de Wavestone

[2] à compter de l'exercice 2024/25, Wavestone déploie des indicateurs opérationnels consolidés à l'échelle de l'ensemble du cabinet. Il convient toutefois de noter que le calcul du carnet de commandes consolidé reste à affiner. Il n'a pas été établi d'indicateurs opérationnels pro forma pour 2023/24