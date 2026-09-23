Wave Life Sciences en hausse alors qu'un médicament contre l'obésité fait l'objet d'un essai clinique en association

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23 septembre - ** L'action du développeur de médicaments Wave Life Sciences WVE.O progresse de 1,4 % à 4,41 dollars en pré-ouverture

** La société entame un essai clinique de phase intermédiaire sur son médicament expérimental contre l’obésité, le WVE-007, en association avec le tirzépatide, un médicament injectable hebdomadaire contre l’obésité et le diabète développé par le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N

** Le WVE-007 est un traitement à base d’ARN conçu pour favoriser la perte de graisse tout en préservant la masse musculaire, avec la possibilité d’une administration une ou deux fois par an

** L'essai évaluera des doses de 240 mg et 400 mg de WVE-007 chez des personnes souffrant d'obésité et de diabète de type 2

** Lors d’études animales, le WVE-007 associé à un médicament à base de GLP-1 a permis de doubler la perte de poids par rapport au traitement par GLP-1 seul - WVE

** La société reste en bonne voie pour lancer un autre essai au second semestre 2026 visant à déterminer si le WVE-007 peut limiter la reprise de poids après l’arrêt d’un traitement à base d’incrétines

** À la clôture d’hier, l’action WVE affichait une baisse de 74,4 % depuis le début de l’année