Waters revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, grâce à la croissance générée par sa division des sciences de la vie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements de laboratoire Waters WAT.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices annuels après avoir dépassé les estimations trimestrielles, grâce à une forte demande d'outils de développement de médicaments et aux excellents résultats de sa division biosciences et diagnostics, acquise l'année dernière.

L'action de la société a progressé de 7,7 % à 325 dollars en pré-ouverture.

Waters fournit des équipements et des technologies de laboratoire dans le monde entier, la majeure partie de son chiffre d'affaires provenant de clients du secteur biopharmaceutique qui utilisent ses outils pour la recherche et le développement de médicaments.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 1,27 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 1,20 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG. Ce chiffre reflète les 520 millions de dollars de chiffre d'affaires générés par la division biosciences et solutions de diagnostic qu'elle a rachetée à Becton Dickinson BDX.N l'année dernière.

Cette acquisition a permis à Waters d'étendre sa présence dans les applications cliniques et diagnostiques, car cette division fabrique des produits qui aident à détecter les maladies infectieuses et le cancer.

La société basée à Milford, dans le Massachusetts, a relevé ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2026 à une fourchette comprise entre 14,40 et 14,60 dollars, contre 14,30 à 14,50 dollars par action auparavant. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 14,38 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

“ À l'horizon, nous relevons nos prévisions afin de refléter la dynamique accrue que nous observons dans l'ensemble de nos activités ”, a déclaré le directeur général Udit Batra, soulignant la vigueur de la division des biosciences et des diagnostics avancés.

Waters a également relevé ses prévisions de chiffre d'affaires organique pour l'ensemble de l'année, les portant à une fourchette comprise entre 3,37 et 3,42 milliards de dollars, contre une projection précédente de 3,36 à 3,41 milliards de dollars , l'unité Becton acquise ajoutant environ 3,04 milliards de dollars à son chiffre d'affaires annuel estimé .

La société a annoncé un bénéfice trimestriel de 2,70 dollars par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,34 dollars par action.