Waters prévoit un faible bénéfice pour le premier trimestre, les actions chutent
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 18:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires sur la conférence téléphonique aux paragraphes 5 et 6) par Gnaneshwar Rajan

Les actions de Waters WAT.N ont chuté de plus de 10% lundi après que le fabricant d'équipements de laboratoire ait annoncé un bénéfice du premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, les investisseurs ayant également pris en compte la faiblesse de l'unité de Becton Dickinson BDX.N qu'il a acquise l'année dernière.

La société a toutefois prévu un bénéfice annuel supérieur aux estimations, reflétant les contributions de son rachat, pour 17,5 milliards de dollars, de l'activité bioscience et diagnostic de Becton Dickinson , qu'elle a achetée pour élargir son champ d'action dans le domaine des applications cliniques et diagnostiques.

Séparément, Becton a affiché une baisse de 8,3 % d'une année sur l'autre des revenus de son segment des sciences de la vie, qui comprend les biosciences et les solutions de diagnostic, pour le trimestre terminé le 31 décembre.

"Dans l'ensemble, il semble que le chiffre d'affaires de BD ait été plus faible que prévu, de sorte que l'amélioration des opérations dans ce secteur pourrait être plus lourde que prévu", a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar.

Les revenus de Becton dans le domaine des sciences de la vie ont été inférieurs aux attentes en raison d'impacts qui se sont manifestés au cours du trimestre, a déclaré Udit Batra, directeur général de Waters, lors d'un appel téléphonique pour discuter des résultats.

"En Chine, la demande s'est affaiblie en raison de l'accent mis sur la réduction de la consommation et les tests de diagnostic, tandis que la fermeture du gouvernement américain a affecté les activités de biosciences en retardant les approbations d'exportation", a déclaré Udit Batra, ajoutant que les synergies de coûts et de revenus sont "fermement sur la bonne voie".

Waters a déclaré lundi qu'elle avait achevé sa fusion avec les activités de Becton dans le domaine des biosciences et des solutions de diagnostic.

Waters prévoit un bénéfice de 2,25 à 2,35 dollars par action au premier trimestre, contre une estimation moyenne de 2,51 dollars par les analystes, selon les données du LSEG.

Elle prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 de 14,30 à 14,50 dollars par action, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 14,32 dollars.

Waters prévoit un chiffre d'affaires organique annuel de 3,35 milliards de dollars à 3,40 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 3,36 milliards de dollars, et a déclaré que l'unité Becton acquise devrait ajouter environ 3 milliards de dollars au chiffre d'affaires déclaré pour 2026.

L'unité a réalisé un chiffre d'affaires de 766 millions de dollars au cours du trimestre considéré , ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars.

Waters fournit des équipements et des technologies de laboratoire dans le monde entier, la plupart des revenus provenant de clients biopharmaceutiques qui utilisent ses outils pour la recherche et le développement de médicaments.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 4,53 dollars par action au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 4,51 dollars.

Valeurs associées

BECTON DICKINSON
201,625 USD NYSE -4,03%
WATERS
342,120 USD NYSE -10,29%
