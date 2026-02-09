Deux nouvelles entrées au comex de LVMH, dont Antoine Arnault

( AFP / JULIEN DE ROSA )

LVMH a annoncé lundi deux nouvelles entrées au comité exécutif (comex) du groupe: Antoine Arnault, 48 ans, fils de Bernard Arnault, et Véronique Courtois promue au poste de PDG des Parfums Christian Dior et de la Division Beauté du groupe.

Antoine Arnault, qui rejoint au comex sa sœur aînée, Delphine, PDG de Dior, et son père, PDG de LVMH, "supervisera les sujets d’image, de communication et de développement durable dont il a la pleine responsabilité depuis 2020", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Véronique Courtois "supervisera l’activité de toutes les maisons de la Division Beauté, tout en conservant ses fonctions à la tête de Parfums Christian Dior, assurant ainsi la continuité managériale et stratégique de cette maison emblématique", a précisé LVMH.

Elle succède à la tête de la Division Beauté à Stéphane Rinderknech, venu du concurrent L'Oréal, qui "a pris la décision de poursuivre de nouvelles opportunités de carrière, hors du groupe" LVMH, selon le communiqué.

Antoine Arnault a rejoint LVMH en 2002 au sein de la société Louis Vuitton, dont il est devenu directeur de la communication. En 2011, il est nommé directeur général de Berluti et lance la même année "les Journées particulières" permettant au grand public d’accéder gratuitement pendant trois jours aux coulisses des marques du groupe.

En 2013, Antoine Arnault devient président de Loro Piana, poste qu’il occupe jusqu’en 2025. En décembre 2022, il est nommé directeur général et vice-président du conseil d’administration de Christian Dior SE.

En tant que président de la société Agache Sport, Antoine Arnault est également nommé administrateur du Paris Football Club, acheté par la famille Arnault.

Véronique Courtois a rejoint LVMH en 2000. Pendant dix ans, elle a occupé différents postes, notamment des fonctions marketing en France et à l’international, avant de devenir directrice marketing chez Guerlain en 2007.

Elle rejoint ensuite Christian Dior Couture en 2010 comme directrice marketing, puis sera nommée directrice générale de la marque Parfums Christian Dior en 2012. PDG de Guerlain en 2019, elle devient PDG de Parfums Christian Dior en mars 2023.