Waters prévoit un bénéfice inférieur aux estimations de Wall Street pour le premier trimestre, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waters WAT.N a déclaré lundi qu'il s'attendait à ce que le bénéfice du premier trimestre soit inférieur aux estimations de Wall Street, ce qui a fait chuter les actions du fabricant d'équipements de laboratoire de près de 12 % dans les échanges avant bourse, les investisseurs ayant pesé les perspectives et la baisse des revenus de l'unité Becton Dickinson qu'il a acquise l'année dernière.

La société a toutefois prévu un bénéfice annuel supérieur aux prévisions, reflétant les contributions de son rachat, pour 17,5 milliards de dollars, de l'activité de biosciences et de diagnostic de Becton Dickinson , qu'elle a achetée pour élargir son champ d'action dans le domaine des applications cliniques et diagnostiques.

Séparément, Becton a enregistré une baisse de 8,3 % d'une année sur l'autre des revenus de son segment des sciences de la vie, qui comprend les biosciences et les solutions de diagnostic, pour le trimestre se terminant le 31 décembre. Le chiffre d'affaires de cette activité s'est élevé à 766 millions de dollars.

"Dans l'ensemble, il semble que le chiffre d'affaires de BD ait été plus faible que prévu, de sorte que l'amélioration des opérations dans ce secteur pourrait être plus lourde que prévu", a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar.

Waters a prévu un bénéfice de 2,25 à 2,35 dollars par action pour le premier trimestre, contre une estimation moyenne de 2,51 dollars par les analystes, selon les données de LSEG.

Pour 2026, Waters a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance de 5,3 % des ventes combinées de la société au point médian, y compris l'avantage de l'acquisition.

Elle prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 de 14,30 $ à 14,50 $ par action, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 14,32 $.

Waters prévoit un chiffre d'affaires organique annuel de 3,35 milliards de dollars à 3,40 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 3,36 milliards de dollars, et a déclaré que l'activité acquise de Becton Dickinson devrait ajouter environ 3 milliards de dollars au chiffre d'affaires déclaré pour 2026.

L'unité a réalisé un chiffre d'affaires de 766 millions de dollars au cours du trimestre, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,3 milliard de dollars.

Waters fournit des équipements et des technologies de laboratoire dans le monde entier, la plupart des revenus provenant des clients biopharmaceutiques qui utilisent ses outils pour la recherche et le développement de médicaments.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 4,53 dollars par action au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 4,51 dollars, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 7 % pour atteindre 932 millions de dollars, par rapport aux attentes de 928,1 millions de dollars.