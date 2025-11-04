Waters Corp. revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la hausse de la demande d'équipements de laboratoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Siddhi Mahatole

Le fabricant d'équipements de laboratoire Waters Corp WAT.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels mardi, après avoir dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre grâce à l'amélioration de la demande des clients de la biotechnologie pour ses outils utilisés dans le développement et la recherche de médicaments.

Les actions de la société basée à Milford, dans le Massachusetts, ont augmenté de près de 10 % dans les premiers échanges à la suite de ces résultats.

Waters prévoitdésormais un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 13,05 et 13,15 dollars, contre 12,95 à 13,05 dollars précédemment .

Cette prévision "intègre l'impact attendu de la structure tarifaire actuelle sur notre activité, y compris les récentes augmentations des taux tarifaires depuis notre dernière mise à jour", a déclaré le directeur financier Amol Chaubal lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

La société avait déclaré plus tôt qu'elle était bien positionnée pour atténuer l'impact des tarifs douaniers après l'incertitude mondiale croissante alors que les politiques commerciales du président américain Donald Trump font grimper les coûts et bouleversent les chaînes d'approvisionnement.

Waters fournit des équipements et des technologies de laboratoire dans le monde entier, la majorité de ses revenus provenant de clients biopharmaceutiques qui utilisent ses outils pour la recherche et le développement de médicaments.

En juillet, la société a conclu un accord pour acheter une unité de bioscience et de diagnostic issue du fournisseur de technologie médicale Becton Dickinson BDX.N , ce qui lui permettra d'étendre son champ d'action dans les applications cliniques et diagnostiques.

Le directeur général Udit Batra a déclaré que Waters prévoyait une croissance à un chiffre pour le quatrième trimestre - "un léger ralentissement" par rapport aux trois trimestres précédents.

Waters a réduit ses prévisions de croissance des ventes à taux de change constant pour l'ensemble de l'année à une fourchette de 6,7 % à 7,3 %, contre une fourchette précédente de 5,5 % à 7,5 %.

Elle a annoncé un bénéfice ajusté par action de 3,4 dollars au troisième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,2 dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Nous nous attendons à ce que les investisseurs accueillent favorablement la progression de l'activité principale", a déclaré Puneet Souda, analyste chez Leerink Partners.

Le chiffre d'affaires trimestriel de Waters a augmenté de 8 % pour atteindre 800 millions de dollars, alors que les estimations étaient de 781 millions de dollars.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action au quatrième trimestre compris entre 4,45 et 4,55 dollars, contre des estimations de 4,59 dollars.