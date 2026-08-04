 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Waters affiche une hausse de son bénéfice annuel ; les prévisions de chiffre d'affaires sont revues à la hausse
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 15:49
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** L'action du fabricant d'équipements de laboratoire Waters WAT.N progresse de 2,7% à 384,75 dollars

** La société relève ses prévisions annuelles ajustées à une fourchette comprise entre 14,45 et 14,65 dollars par action, contre une fourchette précédente de 14,40 à 14,60 dollars

** La société table sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 6,42 et 6,48 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 6,41 à 6,46 milliards de dollars

** Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un bénéfice ajusté de 14,51 dollars par action et un chiffre d'affaires de 6,44 milliards de dollars pour 2026

** La société affiche un bénéfice ajusté de 3,05 dollars par action au deuxième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,01 dollars

** “La barre était placée haut, et nous pensons que WAT a répondu à ces attentes élevées, voire les a dépassées” – Evercore ISI

** En tenant compte de l'évolution de la séance, WAT affiche une hausse de 2,7% depuis le début de l'année

Valeurs associées

WATERS
387,975 USD NYSE +3,58%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0446 +11,50%
CAC 40
8 645,17 +0,36%
HAFFNER ENERGY
0,45 +2,04%
Pétrole Brent
80,5 -3,82%
SOITEC
119,1 +8,97%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank