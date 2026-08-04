Waters affiche une hausse de son bénéfice annuel ; les prévisions de chiffre d'affaires sont revues à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** L'action du fabricant d'équipements de laboratoire Waters WAT.N progresse de 2,7% à 384,75 dollars

** La société relève ses prévisions annuelles ajustées à une fourchette comprise entre 14,45 et 14,65 dollars par action, contre une fourchette précédente de 14,40 à 14,60 dollars

** La société table sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 6,42 et 6,48 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 6,41 à 6,46 milliards de dollars

** Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un bénéfice ajusté de 14,51 dollars par action et un chiffre d'affaires de 6,44 milliards de dollars pour 2026

** La société affiche un bénéfice ajusté de 3,05 dollars par action au deuxième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,01 dollars

** “La barre était placée haut, et nous pensons que WAT a répondu à ces attentes élevées, voire les a dépassées” – Evercore ISI

** En tenant compte de l'évolution de la séance, WAT affiche une hausse de 2,7% depuis le début de l'année