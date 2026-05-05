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Waters affiche des résultats supérieurs aux prévisions du premier trimestre et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 13:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** Le titre du fabricant d'équipements de laboratoire Waters WAT.N progresse de 7 % à 323,01 $ en pré-ouverture

** La société annonce un chiffre d'affaires de 1,27 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 1,20 milliard de dollars, selon les données de LSEG

** La société indique que la croissance de son chiffre d'affaires est tirée par une solide surperformance tant au niveau de la croissance organique que des activités acquises

** Annonce un bénéfice ajusté de 2,70 dollars par action au premier trimestre, en hausse de 20 % en glissement annuel, grâce à des performances de chiffre d'affaires et de marge supérieures aux attentes, dépassant les estimations de 2,34 dollars par action

** Relève ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires à taux de change constant pour 2026 à une fourchette comprise entre 6,5 % et 8,0 %

** Relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 entre 14,40 $ par action et 14,60 $ par action, contre entre 14,30 $ et 14,50 $ par action précédemment; les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 14,38 $ par action

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 20,5 % depuis le début de l'année

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