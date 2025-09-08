WaterBridge, soutenu par Five Point, vise une valorisation de 2,3 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

(Ajout de détails et d'informations sur l'introduction en bourse et la société aux paragraphes 4 à 9)

WaterBridge cherche à obtenir une évaluation pouvant atteindre 2,28 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré lundi la société de gestion de l'eau dans les champs pétroliers, soulignant ainsi le renforcement de la dynamique sur le marché des nouvelles cotations.

Les cotations américaines ont rebondi après un effondrement en avril provoqué par la volatilité du marché due aux droits de douane, les signes de progrès dans les négociations commerciales et la résilience de la demande des investisseurs ayant rétabli la confiance dans le marché.

La société soutenue par Five Point a déclaré qu'elle vendrait 27 millions d'actions, à un prix compris entre 17 et 20 dollars l'unité, pour lever jusqu'à 540 millions de dollars.

WaterBridge, dont le siège se trouve à Houston, au Texas, est une entreprise d'infrastructure hydraulique qui opère principalement dans le bassin du Delaware. Elle s'occupe de la collecte, du transport, du recyclage et de la manipulation de l'eau produite pour les sociétés d'exploration et de production pétrolières.

La cotation intervient plus d'un an après les débuts à New York de LandBridge LB.N , société soutenue par Five Point , avec laquelle WaterBridge s'associe pour utiliser l'espace poreux sous-utilisé du bassin du Delaware afin de répondre à la demande croissante en matière de traitement de l'eau.

Parmi ses clients figurent BPX Energy, Chevron CVX.N , Devon Energy DVN.N , EOG Resources EOG.N et Permian Resources

PR.N .

Le gestionnaire d'actifs Horizon Kinetics a indiqué qu'il souhaitait acheter jusqu'à 120 millions de dollars d'actions dans le cadre de l'offre.

J.P. Morgan et Barclays sont les principaux preneurs fermes de l'offre.

WaterBridge sera cotée à la Bourse de New York et au NYSE Texas sous le symbole "WBI".