WaterBridge, soutenu par Five Point, lève 634 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige pour ajouter Reuters dans la ligne de date)

WaterBridge Infrastructure WBI.N a levé 634 millions de dollars lors d'un premier appel public à l'épargne aux États-Unis, a annoncé mardi la société de gestion de l'eau dans les champs pétrolifères, dernier signe en date d'un nouvel élan sur le marché des cotations.

La société basée à Houston, au Texas, a vendu 31,7 millions d'actions à 20 dollars, dans le haut de la fourchette de 17 à 20 dollars qu'elle s'était fixée. L'introduction en bourse l'a valorisée à 2,3 milliards de dollars.

L'entrée en bourse de WaterBridge intervient dans une période très chargée pour les introductions en bourse, puisque le revendeur de billets StubHub, l'entreprise de cybersécurité Netskope et la société de commerce électronique Pattern devraient également être cotées cette semaine, ce qui souligne la demande renouvelée des investisseurs pour de nouvelles offres.

Après un effondrement en avril dû à la volatilité du marché provoquée par les tarifs douaniers, les cotations américaines ont regagné du terrain, soutenues par les progrès des négociations commerciales et les attentes d'une baisse des taux en septembre.

L'offre de WaterBridge permettra de tester l'appétit des investisseurs pour les entreprises de gestion de l'eau en aval, qui génèrent des flux de trésorerie réguliers grâce à des contrats à long terme basés sur des honoraires, même lorsque les prix de l'énergie fluctuent.

Soutenue par la société de capital-investissement Five Point, WaterBridge est une société d'infrastructure de l'eau qui exerce ses activités principalement dans le bassin du Delaware. Elle s'occupe de la collecte, du transport, du recyclage et de la manipulation de l'eau produite pour les sociétés d'exploration et de production pétrolières.

La cotation de la société intervient plus d'un an après les débuts à New York de LandBridge LB.N , une autre société soutenue par Five Point, avec laquelle WaterBridge s'associe pour utiliser l'espace interstitiel sous-utilisé du bassin du Delaware afin de répondre à la demande croissante en matière de traitement de l'eau.

Parmi ses clients figurent BPX Energy, Chevron CVX.N , Devon Energy DVN.N , EOG Resources EOG.N et Permian Resources

PR.N .

J.P. Morgan et Barclays sont les principaux preneurs fermes de l'offre. WaterBridge commencera à être cotée à la Bourse de New York et au NYSE Texas sous le symbole "WBI" mercredi.